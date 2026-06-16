Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлиги

·19·Техно
Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлиги

Япониянинг машҳур Касио бренди ўзининг афсонавий Винтаге туркумини янгилашда давом этмоқда. Компания АҚ230А-7ДМҚЙ модел рақами остида янги универсал қўл соатларини тақдим этди. АҚШ бозорида сотувга чиққан ушбу модел ўзининг ретро дизайни ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг гибрид сиферблатида акс этган. Соатнинг юқори қисмида анъанавий икки сиферблатли аналог кўриниш сақлаб қолинган бўлса, пастки қисмида кичик рақамли (дигитал) экран жойлаштирилган. Бундай ёндашув классик кўринишни хуш кўрувчи, аммо замонавий функциялардан воз кечишни истамайдиган фойдаланувчилар учун мўлжалланган.

Техник хусусиятлар ва дизайн

Соат корпуси хром қопланган полимер материалдан ишланган бўлиб, унинг ўлчамлари анча ихчам: 38,8 х 29,8 х 8,1 мм. Атиги 47 грамм оғирликка эга бўлган қурилма билакда деярли сезилмайди. Зангламайдиган пўлатдан ясалган билакузук эса махсус механизмга эга бўлиб, унинг узунлигини ҳеч қандай қўшимча асбобларсиз ўзгартириш имконияти мавжуд.

ixbt.com маълумотига кўра, АҚ230А-7ДМҚЙ модели қуйидаги функцияларни ўз ичига олади:

  • Икки хил вақт минтақасини кўрсатиш (Дуал Тиме);
  • Секундомер ва будилник тизими;
  • Ҳар соатда сигнал бериш функцияси;
  • Автоматик календар.
Қурилманинг экрани полимер шиша билан ҳимояланган. Гарчи соат сув остига шўнғиш учун мўлжалланмаган бўлса-да, у кундалик ҳаётдаги тасодифий сув сачрашлари ва ёмғирга чидамли қилиб ишланган.

Энергия самарадорлиги ва нарх

Касио муҳандислари соатнинг автоном ишлаш муддатига алоҳида эътибор қаратишган. СР920В русумли кичик батарея қурилманинг узлуксиз уч йил давомида ишлашини таъминлайди. Бу фойдаланувчи учун узоқ вақт давомида техник хизмат кўрсатиш ҳақида қайғурмаслик имконини беради.

Ҳозирда янги Винтаге модели 60 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган. Ўзбекистон бозорида ҳам Касио брендининг ретро моделлари анча оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, ушбу янгилик тез орада маҳаллий ритейлерлар расталарида ҳам пайдо бўлишини кутиш мумкин. Бу каби моделлар нафақат эркаклар, балки аёллар учун ҳам бирдек мос келиши билан ажралиб туради.

КасиоВинтагеТехнологияГаджетСоат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиШарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиБугун, 06:27iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиБугун, 06:24Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди