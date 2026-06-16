Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлиги
Япониянинг машҳур Касио бренди ўзининг афсонавий Винтаге туркумини янгилашда давом этмоқда. Компания АҚ230А-7ДМҚЙ модел рақами остида янги универсал қўл соатларини тақдим этди. АҚШ бозорида сотувга чиққан ушбу модел ўзининг ретро дизайни ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг гибрид сиферблатида акс этган. Соатнинг юқори қисмида анъанавий икки сиферблатли аналог кўриниш сақлаб қолинган бўлса, пастки қисмида кичик рақамли (дигитал) экран жойлаштирилган. Бундай ёндашув классик кўринишни хуш кўрувчи, аммо замонавий функциялардан воз кечишни истамайдиган фойдаланувчилар учун мўлжалланган.
Техник хусусиятлар ва дизайнСоат корпуси хром қопланган полимер материалдан ишланган бўлиб, унинг ўлчамлари анча ихчам: 38,8 х 29,8 х 8,1 мм. Атиги 47 грамм оғирликка эга бўлган қурилма билакда деярли сезилмайди. Зангламайдиган пўлатдан ясалган билакузук эса махсус механизмга эга бўлиб, унинг узунлигини ҳеч қандай қўшимча асбобларсиз ўзгартириш имконияти мавжуд.
ixbt.com маълумотига кўра, АҚ230А-7ДМҚЙ модели қуйидаги функцияларни ўз ичига олади:
- Икки хил вақт минтақасини кўрсатиш (Дуал Тиме);
- Секундомер ва будилник тизими;
- Ҳар соатда сигнал бериш функцияси;
- Автоматик календар.
Энергия самарадорлиги ва нархКасио муҳандислари соатнинг автоном ишлаш муддатига алоҳида эътибор қаратишган. СР920В русумли кичик батарея қурилманинг узлуксиз уч йил давомида ишлашини таъминлайди. Бу фойдаланувчи учун узоқ вақт давомида техник хизмат кўрсатиш ҳақида қайғурмаслик имконини беради.
Ҳозирда янги Винтаге модели 60 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган. Ўзбекистон бозорида ҳам Касио брендининг ретро моделлари анча оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, ушбу янгилик тез орада маҳаллий ритейлерлар расталарида ҳам пайдо бўлишини кутиш мумкин. Бу каби моделлар нафақат эркаклар, балки аёллар учун ҳам бирдек мос келиши билан ажралиб туради.
…