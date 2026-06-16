Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот берди

·45·Спорт
Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот берди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси бутун дунёни ўз сеҳри билан мафтун этишда давом этмоқда. Мана шундай ҳаяжонли кунларда, миллионлаб футбол ишқибозларининг нигоҳи яна бир бор сайёрамизнинг энг буюк ва афсонавий юлдузларидан бирига қаратилди. Португалия миллий терма жамоасининг доимий сардори ва етакчиси Криштиану Роналду бўлажак тарихий ўйинлар олдидан ўзининг расмий ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида янги виртуал пост қолдирди.

Машҳур тўпурар ўзининг Португалия терма жамоаси либосидаги жанговар суратини жойлаштириб, унга жуда қисқа, аммо кўп маънони англатувчи изоҳ қолдирди. Мухлислар орасида катта шов-шув ва қизиқиш уйғотган ушбу сурат остига афсонавий ҳужумчи: "Икки кун қолди", дея қисқача эълон ёзиб қолдирган.

Жаҳон футболидаги мутлақ рекорд ва олтинчи мундиал

Футбол тарихини қайтадан ёзаётган 41 ёшли афсонавий форвард учун ушбу Жаҳон чемпионати мутлақо бўлакча ва тарихий аҳамиятга эга. Сабаби, Криштиану Роналду ўз фаолияти давомида нақд олтинчи маротаба дунёнинг энг нуфузли турнирида иштирок этмоқда. Бу кўрсаткич жаҳон футболи тарихида мутлақ рекорд ҳисобланиб, ҳали ҳеч бир футболчига ЖЧ майдонларида олти бор қатнашиш бахти насиб этмаган эди.

Қуйидаги расмий сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги тақвими, "K" гуруҳидаги рақиблари ва бўлажак учрашувлар кетма-кетлиги билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Гуруҳ босқичи ва квартет

Жамоа сардори ва рекордчи

ЖЧ-2026 гуруҳидаги барча рақиблар

1-турдаги дебют учрашув рақиби

2-турдаги шиддатли рақиб

3-турдаги ҳал қилувчи якуний рақиб

"K" гуруҳи


(Максимал интрига)

Криштиану Роналду


(6-бор мундиалда)

• Португалия


• Ўзбекистон


Колумбия


• Конго ДР

Конго Демократик Республикаси

Ўзбекистон миллий терма жамоаси

Колумбия терма жамоаси

Роналду ва Ўзбекистон терма жамоаси тўқнашуви!

Ватанимиз футболи ишқибозлари учун мазкур гуруҳнинг ва ушбу постнинг аҳамияти янада юқоридир. Эслатиб ўтамиз, Португалия миллий терма жамоаси ушбу Жаҳон чемпионатининг "K" гуруҳидан жой олган. Энг ҳаяжонли жиҳати шундаки, мазкур гуруҳда Криштиану Роналду жамоаси билан биргаликда Конго Демократик Республикаси, Колумбия ҳамда бизнинг Ўзбекистон миллий терма жамоамиз ҳам иштирок этмоқда!

Португалияликлар мусобақадаги илк баҳсини Конго футболчиларига қарши бошлашади. Шундан сўнг, иккинчи турда Роберто Мартинес бошчилигидаги юлдузли таркиб Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон терма жамоасига қарши яшил майдонга тушади. Ушбу тўқнашув миллионлаб ўзбек мухлислари учун ҳақиқий орзудаги баҳс бўлиши шубҳасиз. Европаликлар гуруҳ босқичини Колумбияга қарши кечадиган оғир беллашув билан якунлашади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, Криштиану Роналдунинг тарихий рекордлари, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ майдонларидаги ҳар бир қадами ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Криштиану РоналдуПортугалияКолумбияЎзбекистонКонго Демократик Республикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиБугун, 06:39Ханс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиХанс Ниманн Тошкентдаги турнир ва ўзбек палови ҳақида гапирдиБугун, 06:27Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиРус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башоратиБугун, 06:15Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Кабо-Верде дарвозабони Возинянинг обуначилари сони 2 миллионга етди...Бугун, 05:59Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан дурангдан кейин фикр билдирдиБугун, 05:50Саудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиСаудия Арабистони ва Уругвай баҳсида жанговар дуранг натижа қайд этилдиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди