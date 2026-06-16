Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот берди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси бутун дунёни ўз сеҳри билан мафтун этишда давом этмоқда. Мана шундай ҳаяжонли кунларда, миллионлаб футбол ишқибозларининг нигоҳи яна бир бор сайёрамизнинг энг буюк ва афсонавий юлдузларидан бирига қаратилди. Португалия миллий терма жамоасининг доимий сардори ва етакчиси Криштиану Роналду бўлажак тарихий ўйинлар олдидан ўзининг расмий ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида янги виртуал пост қолдирди.
Машҳур тўпурар ўзининг Португалия терма жамоаси либосидаги жанговар суратини жойлаштириб, унга жуда қисқа, аммо кўп маънони англатувчи изоҳ қолдирди. Мухлислар орасида катта шов-шув ва қизиқиш уйғотган ушбу сурат остига афсонавий ҳужумчи: "Икки кун қолди", дея қисқача эълон ёзиб қолдирган.
Жаҳон футболидаги мутлақ рекорд ва олтинчи мундиал
Футбол тарихини қайтадан ёзаётган 41 ёшли афсонавий форвард учун ушбу Жаҳон чемпионати мутлақо бўлакча ва тарихий аҳамиятга эга. Сабаби, Криштиану Роналду ўз фаолияти давомида нақд олтинчи маротаба дунёнинг энг нуфузли турнирида иштирок этмоқда. Бу кўрсаткич жаҳон футболи тарихида мутлақ рекорд ҳисобланиб, ҳали ҳеч бир футболчига ЖЧ майдонларида олти бор қатнашиш бахти насиб этмаган эди.
Қуйидаги расмий сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги тақвими, "K" гуруҳидаги рақиблари ва бўлажак учрашувлар кетма-кетлиги билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Гуруҳ босқичи ва квартет
Жамоа сардори ва рекордчи
ЖЧ-2026 гуруҳидаги барча рақиблар
1-турдаги дебют учрашув рақиби
2-турдаги шиддатли рақиб
3-турдаги ҳал қилувчи якуний рақиб
"K" гуруҳи
(Максимал интрига)
Криштиану Роналду
(6-бор мундиалда)
• Португалия
• Ўзбекистон
• Колумбия
• Конго ДР
Конго Демократик Республикаси
Ўзбекистон миллий терма жамоаси
Колумбия терма жамоаси
Роналду ва Ўзбекистон терма жамоаси тўқнашуви!
Ватанимиз футболи ишқибозлари учун мазкур гуруҳнинг ва ушбу постнинг аҳамияти янада юқоридир. Эслатиб ўтамиз, Португалия миллий терма жамоаси ушбу Жаҳон чемпионатининг "K" гуруҳидан жой олган. Энг ҳаяжонли жиҳати шундаки, мазкур гуруҳда Криштиану Роналду жамоаси билан биргаликда Конго Демократик Республикаси, Колумбия ҳамда бизнинг Ўзбекистон миллий терма жамоамиз ҳам иштирок этмоқда!
Португалияликлар мусобақадаги илк баҳсини Конго футболчиларига қарши бошлашади. Шундан сўнг, иккинчи турда Роберто Мартинес бошчилигидаги юлдузли таркиб Фабио Каннаваро бошқарувидаги Ўзбекистон терма жамоасига қарши яшил майдонга тушади. Ушбу тўқнашув миллионлаб ўзбек мухлислари учун ҳақиқий орзудаги баҳс бўлиши шубҳасиз. Европаликлар гуруҳ босқичини Колумбияга қарши кечадиган оғир беллашув билан якунлашади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, Криштиану Роналдунинг тарихий рекордлари, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ майдонларидаги ҳар бир қадами ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…