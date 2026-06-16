Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқда
Хитойнинг технологик гиганти Huawei компанияси шахсий компьютерлар бозорида инқилобий қадам ташлаш арафасида турибди. Тармоқларда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, компания ўзининг шахсий HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган тўлиқ комплектли стол компьютерини (ПК) тақдим этишга тайёрланмоқда. Бу қурилма Huawei компаниясининг Windows тизимидан бутунлай воз кечиш ва ўз экотизимини янада мустаҳкамлаш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сизиб чиққан тасвирларга кўра, янги маҳсулот классик форматда тақдим этилади: у тизимли блок, монитор, клавиатура ва сичқончани ўз ичига олган яхлит тўпламдан иборат бўлади. Қурилманинг ташқи кўриниши Huawei брендига хос бўлган минималистик ва замонавий услубда ишланган бўлиб, у нафақат уй шароитида, балки профессионал офис муҳитида ҳам фойдаланишга мўлжалланган.
Корпоратив сектор учун янги имкониятларЯнги компьютернинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминотида — HarmonyOS тизимининг иш столи (десктоп) учун мослаштирилган махсус талқинида намоён бўлади. Мазкур тизим қайта ишланган интерфейсга эга бўлиб, у фойдаланувчиларга қулайроқ навигация ва кўп вазифалилик режимида самарали ишлаш имконини беради. HuaweiЦентрал нашри хабарига кўра, тизим асосан бизнес, давлат тузилмалари ва молия сектори каби корпоратив мижозлар учун оптималлаштирилган.
Ҳозирча қурилманинг техник хусусиятлари, хусусан, қайси процессор ёки видео карта билан жиҳозланиши ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган. Бироқ, экспертларнинг тахминига кўра, Huawei ўзининг Кирин сериясидаги чипларидан фойдаланиши ёки маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорлик қилиши мумкин. Бу эса Хитой технологияларининг ташқи таъсирлардан мустақиллигини таъминлашга хизмат қилади.
Режаларга кўра, қурилманинг расмий тақдимоти ҲДК 2024 (Huawei Девелопер Конференсе) доирасида анонс қилинган бўлиб, унинг кенг кўламли тижорат савдолари жорий йилнинг сентябрь ойида бошланиши кутилмоқда. Июль ва август ойларида эса қурилмани ёпиқ доираларда тестдан ўтказиш жараёнлари амалга оширилиши режалаштирилган.
Ушбу янгилик Ўзбекистон бозори учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда Huawei бренди смартфонлар ва тармоқ ускуналари бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Агар HarmonyOS тизими халқаро бозорда ҳам оммалашса, маҳаллий фойдаланувчилар Windows ва macOS тизимларига муносиб муқобилга эга бўлишлари мумкин.
…