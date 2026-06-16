Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқда

·0·Техно
Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқда

Хитойнинг технологик гиганти Huawei компанияси шахсий компьютерлар бозорида инқилобий қадам ташлаш арафасида турибди. Тармоқларда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, компания ўзининг шахсий HarmonyOS операцион тизимида ишлайдиган тўлиқ комплектли стол компьютерини (ПК) тақдим этишга тайёрланмоқда. Бу қурилма Huawei компаниясининг Windows тизимидан бутунлай воз кечиш ва ўз экотизимини янада мустаҳкамлаш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сизиб чиққан тасвирларга кўра, янги маҳсулот классик форматда тақдим этилади: у тизимли блок, монитор, клавиатура ва сичқончани ўз ичига олган яхлит тўпламдан иборат бўлади. Қурилманинг ташқи кўриниши Huawei брендига хос бўлган минималистик ва замонавий услубда ишланган бўлиб, у нафақат уй шароитида, балки профессионал офис муҳитида ҳам фойдаланишга мўлжалланган.

Корпоратив сектор учун янги имкониятлар

Янги компьютернинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминотида — HarmonyOS тизимининг иш столи (десктоп) учун мослаштирилган махсус талқинида намоён бўлади. Мазкур тизим қайта ишланган интерфейсга эга бўлиб, у фойдаланувчиларга қулайроқ навигация ва кўп вазифалилик режимида самарали ишлаш имконини беради. HuaweiЦентрал нашри хабарига кўра, тизим асосан бизнес, давлат тузилмалари ва молия сектори каби корпоратив мижозлар учун оптималлаштирилган.

Ҳозирча қурилманинг техник хусусиятлари, хусусан, қайси процессор ёки видео карта билан жиҳозланиши ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган. Бироқ, экспертларнинг тахминига кўра, Huawei ўзининг Кирин сериясидаги чипларидан фойдаланиши ёки маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорлик қилиши мумкин. Бу эса Хитой технологияларининг ташқи таъсирлардан мустақиллигини таъминлашга хизмат қилади.

Режаларга кўра, қурилманинг расмий тақдимоти ҲДК 2024 (Huawei Девелопер Конференсе) доирасида анонс қилинган бўлиб, унинг кенг кўламли тижорат савдолари жорий йилнинг сентябрь ойида бошланиши кутилмоқда. Июль ва август ойларида эса қурилмани ёпиқ доираларда тестдан ўтказиш жараёнлари амалга оширилиши режалаштирилган.

Ушбу янгилик Ўзбекистон бозори учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки мамлакатимизда Huawei бренди смартфонлар ва тармоқ ускуналари бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Агар HarmonyOS тизими халқаро бозорда ҳам оммалашса, маҳаллий фойдаланувчилар Windows ва macOS тизимларига муносиб муқобилга эга бўлишлари мумкин.

HuaweiHarmonyOSТехнологияКомпьютерХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиШарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиБугун, 06:27Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиКасио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиБугун, 06:26iPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 17 смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлдиБугун, 06:24Аянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиАянео компанияси янги Поккет Микро 2 портатив ўйин консолини анонс қилдиБугун, 06:00Intel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиIntel ва NVIDIA ҳамкорлиги: Графика оламида инқилобий процессорлар 2028-йилда чиқадиБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди