Усман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла олади

·0·Спорт
Усман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла олади

Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Усман Дембеле ўзининг собиқ жамоадоши Лионель Месси ҳақида юқори фикр билдирди. Франциялик вингернинг таъкидлашича, афсонавий ҳужумчи 38 ёшга тўлганига қарамай, Аргентина терма жамоасини яна бир бор жаҳон чемпионлиги сари етаклашга қодир. Дембеле Мессининг ўзига хос маҳорати ва майдондаги таъсири вақт ўтиши билан камаймаганини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоаси сафида турнирга тайёргарлик кўраётган Усман Дембеле Marca нашрига берган интервюсида Лионель Месси ҳақида тўхталди. "Албатта, у ҳар қандай совринни юта олади. Мен унинг нималарга қодирлигини Барселона сафида бирга ўйнаган пайтларимизда кўрганман. У футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи ва ҳамон жуда хавфли бўлиб қолмоқда", — деди PSJ юлдузи.

Дембеле Мессининг ёши унинг ўйинига таъсир қилмаслигини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 38 ёшда ҳам Лионель Мессини тўхтатиб қолиш жуда қийин вазифа бўлиб, унинг туғма иқтидори ва тажрибаси Аргентинага яна бир бор олтин медалларни тақдим этиши мумкин. Шу билан бирга, Усман Дембеле Франция терма жамоасига бўлган босим ҳақида ҳам гапириб, жамоаси кетма-кет учинчи марта финалга чиқиш учун бор кучини ишга солишини айтди.

Франция терма жамоаси турнирдаги юришини Сенегалга қарши ўйин билан бошлайди. Гуруҳ босқичида уларни Ироқ ва Норвегия билан баҳслар кутмоқда. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина эса ўз юришини Жазоирга қарши учрашув билан бошлаб, кейинчалик Австрия ва Иордания билан куч синашади. Ҳар икки гранд жамоа ҳам кенгайтирилган форматдаги турнирда ғолиблик учун асосий даъвогарлар қаторида эътироф этилмоқда.

Лионель МессиУсман ДембелеАргентинаФранцияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юборди«Сити» мудофаани кучайтириш учун «Челси» ҳимоячисига таклиф юбордиБугун, 11:10«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатди«Реал» қизиқиши сабаб Йошко Гвардиол "Сити" билан музокарани тўхтатдиБугун, 11:01Мирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиМирослав Коубек Жанубий Корея билан ўйиндаги мағлубиятга изоҳ бердиБугун, 10:52Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаДани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаБугун, 10:50Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Жаҳон чемпионати мукофот пули: ким қанча олади?Бугун, 10:41Усмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиУсмон Дембеле Килиан Мбаппе ҳақидаги танқидларни адолатсиз деб атадиБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...