Усман Дембеле: Лионель Месси 38 ёшда ҳам Аргентина билан жаҳон чемпиони бўла олади
Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Усман Дембеле ўзининг собиқ жамоадоши Лионель Месси ҳақида юқори фикр билдирди. Франциялик вингернинг таъкидлашича, афсонавий ҳужумчи 38 ёшга тўлганига қарамай, Аргентина терма жамоасини яна бир бор жаҳон чемпионлиги сари етаклашга қодир. Дембеле Мессининг ўзига хос маҳорати ва майдондаги таъсири вақт ўтиши билан камаймаганини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоаси сафида турнирга тайёргарлик кўраётган Усман Дембеле Marca нашрига берган интервюсида Лионель Месси ҳақида тўхталди. "Албатта, у ҳар қандай совринни юта олади. Мен унинг нималарга қодирлигини Барселона сафида бирга ўйнаган пайтларимизда кўрганман. У футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи ва ҳамон жуда хавфли бўлиб қолмоқда", — деди PSJ юлдузи.
Дембеле Мессининг ёши унинг ўйинига таъсир қилмаслигини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 38 ёшда ҳам Лионель Мессини тўхтатиб қолиш жуда қийин вазифа бўлиб, унинг туғма иқтидори ва тажрибаси Аргентинага яна бир бор олтин медалларни тақдим этиши мумкин. Шу билан бирга, Усман Дембеле Франция терма жамоасига бўлган босим ҳақида ҳам гапириб, жамоаси кетма-кет учинчи марта финалга чиқиш учун бор кучини ишга солишини айтди.
Франция терма жамоаси турнирдаги юришини Сенегалга қарши ўйин билан бошлайди. Гуруҳ босқичида уларни Ироқ ва Норвегия билан баҳслар кутмоқда. Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина эса ўз юришини Жазоирга қарши учрашув билан бошлаб, кейинчалик Австрия ва Иордания билан куч синашади. Ҳар икки гранд жамоа ҳам кенгайтирилган форматдаги турнирда ғолиблик учун асосий даъвогарлар қаторида эътироф этилмоқда.
…