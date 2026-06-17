Келин ва куёв оналарга гул тақдим қилди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актёр Шаҳзод Султоновнинг тўй маросимидан тарқалаётган лавҳалар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда. Айниқса, келин ва куёв иштирокидаги таъсирли анъаналардан бири кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Маросим давомида Шаҳзод Султонов ва унинг турмуш ўртоғи ҳар икки оила учун қадрли инсонлар бўлган оналарга гул тақдим этишди.
Самимий муҳитда кечган ушбу лаҳзалар меҳмонлар томонидан илиқ қарши олинди. Оналарга бўлган ҳурмат ва эътиборни ифода этган маросим тўйнинг энг таъсирчан онларидан бирига айланди.
…