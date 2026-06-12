Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқ

·0·Спорт
Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқ

Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Франк Лебоэуф Бавария вингери Майкл Олисе ҳақида юқори фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 24 ёшли футболчи айни дамда ўз позициясида дунёнинг энг яхшиси бўлиб турибди ва ҳатто Барселона юлдузи Ламине Ямални ҳам ортда қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олисе Германиядаги дебют мавсумини ажойиб ўтказди. У Бундеслига доирасидаги 32 та ўйинда 15 та гол уриб, 19 та голли узатмани амалга оширди. Шунингдек, у Бавария билан Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб борди ва мамлакат кубогини қўлга киритди. Лебоэуфнинг фикрича, айнан Олисе 2026-йилги жаҳон чемпионатида Лес Блеус жамоасининг асосий етакчиси бўлади.

Ламине Ямал билан солиштирганда, Лебоэуф франциялик футболчининг барқарорлигини алоҳида қайд этди. Испаниялик иқтидор соҳиби жароҳатлар туфайли мавсумни бироз сустроқ ўтказган бўлса, Олисе бутун йил давомида юқори спорт формасини сақлаб қолди. “Ҳозирги ҳолатда Майкл Олисе дунёнинг энг яхши ўнг қанот ҳужумчисидир”, — дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.

Ушбу ёрқин ўйинлар фонида Реал Мадрид футболчига қизиқиш билдира бошлади. Хабарларга кўра, Флорентино Перез француз вингери учун 150 миллион евро тўлашга тайёр. Бавария эса 2024-йилда уни 60 миллион еврога сотиб олган эди, бироқ ҳозирда унинг нархи икки баравардан кўпроққа ошган.

Майкл ОлисеБаварияЛамине ЯмалРеал МадридБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиНико Счлоттербекк Реал Мадрид қизиқишига муносабат билдирдиБугун, 13:55Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиРодри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтдиБугун, 13:08Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБугун, 12:57Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 12:56«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмасБугун, 12:35Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБрайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...