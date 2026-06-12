Франк Лебоэуф: Майкл Олисе айни дамда Ламине Ямалдан кучлироқ
Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Франк Лебоэуф Бавария вингери Майкл Олисе ҳақида юқори фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 24 ёшли футболчи айни дамда ўз позициясида дунёнинг энг яхшиси бўлиб турибди ва ҳатто Барселона юлдузи Ламине Ямални ҳам ортда қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олисе Германиядаги дебют мавсумини ажойиб ўтказди. У Бундеслига доирасидаги 32 та ўйинда 15 та гол уриб, 19 та голли узатмани амалга оширди. Шунингдек, у Бавария билан Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб борди ва мамлакат кубогини қўлга киритди. Лебоэуфнинг фикрича, айнан Олисе 2026-йилги жаҳон чемпионатида Лес Блеус жамоасининг асосий етакчиси бўлади.
Ламине Ямал билан солиштирганда, Лебоэуф франциялик футболчининг барқарорлигини алоҳида қайд этди. Испаниялик иқтидор соҳиби жароҳатлар туфайли мавсумни бироз сустроқ ўтказган бўлса, Олисе бутун йил давомида юқори спорт формасини сақлаб қолди. “Ҳозирги ҳолатда Майкл Олисе дунёнинг энг яхши ўнг қанот ҳужумчисидир”, — дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.
Ушбу ёрқин ўйинлар фонида Реал Мадрид футболчига қизиқиш билдира бошлади. Хабарларга кўра, Флорентино Перез француз вингери учун 150 миллион евро тўлашга тайёр. Бавария эса 2024-йилда уни 60 миллион еврога сотиб олган эди, бироқ ҳозирда унинг нархи икки баравардан кўпроққа ошган.
…