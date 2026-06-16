Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатида
Оқ уй замини, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионати кундан-кунга нафақат миллионлаб мухлисларни, балки бутун дунё спорт жамоатчилигини ҳам ўзига мафтун этиб, тобора қайноқ палласига кириб бормоқда. Янгиланган ва кенгайтирилган инқилобий форматда илк бор нақд 48 та энг сара миллий терма жамоа иштирок этаётган ушбу глобал мундиалда дунё футболининг миллиард евролик суперюлдузлари билан бир қаторда, ҳали кенг оммага унчалик таниш бўлмаган, аммо яқин келажакда порлаши кутилаётган ёш иқтидорлар ҳам ўз маҳоратларини намойиш этишмоқда.
Кўплаб ёш ва умидли футболчилар учун бу йилги мусобақа ўз истеъдодини бутун сайёрага кўрсатиш, трансфер қийматини ошириш ва Европанинг энг топ-клубларига йўл очиш учун мисли кўрилмаган олтин имкониятдир. Айнан шу сабабли дунёнинг энг машҳур скаутлари ва етакчи жамоалар раҳбарлари келажак пойдеворини қурадиган янги юлдузларни кашф этиш мақсадида Шимолий Америка ўлкасига оқиб келишмоқда.
Том Колломоссе рўйхати ва ўзбек иқтидорининг эътироф этилиши
Дунёга машҳур ва таниқли спорт журналистларидан бири Том Колломоссе мундиал майдонларига ташриф буюрган, бироқ ҳали катта саҳнада ҳаммага бирдек таниш бўлиб улгурмаган, аммо тез орада номлари дунё матбуоти саҳифаларидан тушмайдиган энг иқтидорли 32 нафар ёш футболчини алоҳида саралаб олди. Футбол ишқибозлари учун ўта қувончли ва фахрли жиҳати шундаки, ушбу нуфузли халқаро рўйхатдан ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатида қатнашаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Туркиянинг машҳур «Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумкор ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев ҳам жой олди.
Таниқли инсайдер ва журналист Том Колломоссенинг Файзуллаев ҳақидаги мақоласи:
«Бугунги кунда деярли ҳар бир мамлакатнинг ўз футбол оламида „Месси“ лақаби билан улуғланадиган маҳаллий иқтидори топилади. Айрим вазиятларда бундай космик таққослашлар ёш йигитларга ортиқча руҳий босим юклаши мумкин, бироқ барибир бундай машҳур ном атрофида доимо катта қизиқиш ва интрига юзага келади. Ўз тарихида биринчи маротаба ЖЧ йўлланмасини қўлга киритган Ўзбекистон бош жамоаси таркибидаги Аббосбек Файзуллаев ҳам айни пайтда мана шу таъриф остида турибди. Аммо у ушбу лақаб соясида қолиб кетишни зинҳор истамайди».
Қуйидаги расмий спорт ва статистика таҳлили жадвали орқали ўзбек футболи фахри Аббосбек Файзуллаевнинг халқаро майдондаги кўрсаткичлари ва унинг Туркия чемпионатидаги даҳшатли статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва ёши
Ҳозирги расмий клуби ва ўтган санаси
Илгари тўп сурган собиқ жамоаси
Туркия чемпионатидаги сермаҳсуллиги
Ўзбекистон миллий жамоасидаги статистикаси
Халқаро майдондаги машҳур лақаби
Келажакдаги эҳтимолий гранд клублар
Аббосбек Файзуллаев
(22 ёшда)
«Истанбул Башакшеҳир»
(2025 йил ёзидан)
ЦСКА Москва
(Россия Премьер-лигаси)
4 та гол ва 7 та голли узатма
(Жорий мавсум)
32 та учрашув,
8 та гол
«Ўзбек Мессиси»
(Халқ эътирофи)
• «Галатасарой»
• «Фенербаҳче»
«Ўзбек Мессиси» ўз исмини тарихга муҳрламоқчи
Эслатиб ўтамиз, ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида, ҳам қанотларда, ҳам марказий плеймейкер сифатида бирдек заргарона ўйин намойиш эта оладиган 22 ёшли футболчимиз 2025 йилнинг ёзги трансфер ойнаси вақтида Россиянинг ЦСКА клубидан Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» жамоасига кўчиб ўтган эди. Қисқа фурсат ичида у ушбу истанбулликлар таркибида ўз ўрнини топиб, Туркия суперлигасида 4 та гол уришга ва 7 маротаба ўз жамоадошларига голли пас (ассист) етказиб беришга муваффақ бўлди. Ватанимиз бош жамоаси либосида эса у аллақачон 32 та расмий баҳсда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 8 бор аниқ нишонга олган.
Ўзбекистон ва Россия спорт матбуотида уни ширин сўз билан «ўзбек Мессиси» деб аташ аллақачон анъанага айланган. Иқтидорли футболчимиз ушбу таърифни ўзи учун катта шараф ва юксак эътироф деб билишини, бироқ шу билан бирга жаҳон футболида аргентиналик афсонага оддий таққослашлардан ташқарига чиқиб, шахсий йўлини босиб ўтишни ҳамда ўз номини мустақил равишда тарих саҳифаларига ёзишни бош мақсад қилганини таъкидлаган.
Агар ҳамюртимиз «Башакшеҳир» таркибидаги ва Жаҳон чемпионатидаги мазмунли ўйинларини мана шундай юқори нотада давом эттирадиган бўлса, яқин келажакда унга Туркиянинг энг қудратли ва кўп миллионли мухлисларга эга грандлари — «Галатасарой» ёки «Фенербаҳче» каби клублардан даҳшатли таклифлар тушиши муқаррар. Айни дамда Аббосбек бор эътиборини миллий терма жамоамиз билан биргаликда ЖЧ-2026 майдонларида кашфиётга айланишга қаратган.
АҚШ яшил майдонларидаги энг сўнгги қайноқ баҳслар, Аббосбек Файзуллаев ва Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тарихий зафарлари, дунё скаутларининг эътиборига тушган эксклюзив спорт янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…