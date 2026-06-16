Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзалар
Ҳижрий 1448 йил кириб келиши муносабати билан Каъбанинг муқаддас кисваси 1-Муҳаррам кечаси — 2026 йил 16 июн куни янгисига алмаштирилди. Бу жараён ҳар йили анъанавий тарзда амалга оширилиб, мусулмонлар учун катта руҳий ва маънавий аҳамият касб этади.
Каъба ёпинчиғи — кисва махсус тайёрланган табиий ипакдан тикилади. Унга Қуръон оятлари нафис услубда олтин ва кумуш иплар билан кашталаб ёзилади. Ушбу муқаддас мато юқори маҳорат ва катта эътибор билан тайёрланиб, Каъбага кийдирилади.
Кисва алмаштириш маросими оддий жараён эмас — бу бутун мусулмон олами учун рамзий аҳамиятга эга бўлган муҳим воқеа ҳисобланади. Ушбу лаҳзалар орқали мўмин-мусулмонларнинг Каъбага бўлган чексиз ҳурмати ва муҳаббати яна бир бор намоён бўлади.
Ҳар йили эски кисва эҳтиёткорлик билан олиб ташланади ва унинг ўрнига янги, муҳташам кисва ўрнатилади. Эски кисва эса кейинчалик махсус тартибда сақланади ёки турли мусулмон ташкилотларига ҳадя қилинади.
Мазкур жараён нафақат диний анъана, балки Ислом дунёсининг бирлик ва бирдамлигини ифода этувчи муҳим рамзлардан бири сифатида қадрланади.
…