Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзалар

·0·Дунё
Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзалар

Ҳижрий 1448 йил кириб келиши муносабати билан Каъбанинг муқаддас кисваси 1-Муҳаррам кечаси — 2026 йил 16 июн куни янгисига алмаштирилди. Бу жараён ҳар йили анъанавий тарзда амалга оширилиб, мусулмонлар учун катта руҳий ва маънавий аҳамият касб этади.

Каъба ёпинчиғи — кисва махсус тайёрланган табиий ипакдан тикилади. Унга Қуръон оятлари нафис услубда олтин ва кумуш иплар билан кашталаб ёзилади. Ушбу муқаддас мато юқори маҳорат ва катта эътибор билан тайёрланиб, Каъбага кийдирилади.

Кисва алмаштириш маросими оддий жараён эмас — бу бутун мусулмон олами учун рамзий аҳамиятга эга бўлган муҳим воқеа ҳисобланади. Ушбу лаҳзалар орқали мўмин-мусулмонларнинг Каъбага бўлган чексиз ҳурмати ва муҳаббати яна бир бор намоён бўлади.

Ҳар йили эски кисва эҳтиёткорлик билан олиб ташланади ва унинг ўрнига янги, муҳташам кисва ўрнатилади. Эски кисва эса кейинчалик махсус тартибда сақланади ёки турли мусулмон ташкилотларига ҳадя қилинади.

Мазкур жараён нафақат диний анъана, балки Ислом дунёсининг бирлик ва бирдамлигини ифода этувчи муҳим рамзлардан бири сифатида қадрланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқдаСунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқдаБугун, 08:03Хитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиХитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиБугун, 07:57400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди 400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди Бугун, 04:25ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиКеча, 18:35Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиКеча, 16:58“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдаладиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди