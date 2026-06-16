Дембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келди

·0·Спорт
Дембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келди

Европа футболининг трансфер бозорида шиддатли курашлар қизғин палласига кирган бир вақтда, қитъанинг энг нуфузли клублари ўртасида ҳақиқий юлдузлар ови бошланди. Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби ҳисобланган Франциянинг «Пари Сен-Жермен» клуби етакчиси ва асосий ҳаракатлантирувчи кучи Усмон Дембелега нисбатан бошқа кўплаб йирик жамоалар томонидан молиявий жиҳатдан ўта манфаатли бўлган расмий чорловлар ҳамда таклифлар оқими тинимсиз равишда кўпайиб бормоқда.

«Олтин тўп» соҳиби фаолиятини Парижда давом эттирмоқчи

Нуфузли инсайдлар ва таниқли спорт журналисти Фабрис Хокинс тақдим этган энг сўнгги маълумотларга кўра, франциялик маҳоратли ҳужумчи ўзига нисбатан хориж клубларидан қизиқиш ва босим жуда юқори бўлаётганига қарамай, келаси янги мавсумни ҳам айнан ҳозирги жамоаси — Париж клуби таркибида бошлашни қатъий мақсад қилган.

Хабар қилинишича, айни пайтда футболчи ва ПСЖ раҳбарияти ўртасида янги узоқ муддатли шартнома имзолаш бўйича расмий музокаралар жараёни изчиллик билан давом этмоқда. Клуб ички муҳитидан олинган маълумотларга қараганда, ушбу мулоқотлар ўта осойишта ва ўзаро ишонч руҳида кечмоқда. Бироқ шартноманинг барча майда деталларини ва якуний расмийлаштириш жараёнларини айни пайтда қизғин давом этаётган Жаҳон чемпионатидан кейинги даврда амалга оширишга келишиб олинган.

Манбанинг алоҳида таъкидлашича, жаҳон футболининг амалдаги ва энг нуфузли соврини — «Олтин тўп» соҳиби (Ballon d'Or) ҳисобланган Усмон Дембеленинг шахсан ўзи ҳам порлоқ фаолиятини севимли Парижида давом эттиришнинг мутлақ тарафдори бўлиб турибди. У ҳозирги вақтда жамоани тарк этиш ёки бошқа мамлакатга кўчиб ўтиш каби вариантларни умуман кўриб чиқаётгани йўқ.

Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали Усмон Дембеле ва «Пари Сен-Жермен» клуби ўртасидаги ҳамкорликнинг айни дамдаги ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва мақоми

Клубнинг Европадаги жорий унвони

Меҳнат шартномаси бўйича музокаралар руҳи

Якуний қарор қабул қилинадиган муддат

Клуб раҳбариятининг бош мақсади

Трансфер бозоридаги умумий вазият

Усмон Дембеле


(Амалдаги «Олтин тўп» соҳиби)

Европа Чемпионлар лигаси ғолиби

Ўта осойишта, барқарор ва ижобий

Жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг

Етакчи юлдуз билан шартномани узоқ муддатга узайтириш

Бошқа грандлардан манфаатли таклифлар мавжуд, аммо рад этилган

Париж гранди етакчисини қўйиб юборишни истамайди

«Пари Сен-Жермен» клуби раҳбарияти ҳам трансфер бозорида хатога йўл қўймоқчи эмас. Клуб хўжайинлари жамоани Европа чўққисига олиб чиққан энг асосий ва етакчи ўйинчиларидан бири билан амалдаги ҳамкорликни узоқ йилларга узайтиришдан жуда қаттиқ манфаатдор. Мухлислар учун Дембеленинг Парижда қолиш қарори ЕЧЛ бош совринини ҳимоя қилиш йўлидаги энг катта хушхабарлардан бири бўлди десак, муболаға бўлмайди.

Экспертларнинг трансфер ҳақидаги хулосаси:

Усмон Дембеленинг ПСЖда қолиш истаги жамоанинг Европадаги гегемонлигини сақлаб қолишда муҳим пойдевор вазифасини ўтайди. «Олтин тўп» соҳиби атрофида қурилаётган янги тактик лойиҳа келаси мавсумда ҳам Париж клубини барча турнирларда бош фаворитга айлантириши шубҳасиздир.

Европа Чемпионлар лигасининг энг сўнгги қайноқ янгиликлари, ПСЖ ва Франция футболига оид эксклюзив инсайдлар, юлдуз футболчиларнинг трансфер оламидаги яширин юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиУругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиБугун, 07:59Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатидаАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатидаБугун, 07:50Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинФақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинБугун, 07:20Аргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионатиАргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионатиБугун, 07:11Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиБугун, 06:39Роналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиРоналду олтинчи Жаҳон чемпионати старти олдидан янги баёнот бердиБугун, 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди