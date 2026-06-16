Дембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келди
Европа футболининг трансфер бозорида шиддатли курашлар қизғин палласига кирган бир вақтда, қитъанинг энг нуфузли клублари ўртасида ҳақиқий юлдузлар ови бошланди. Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби ҳисобланган Франциянинг «Пари Сен-Жермен» клуби етакчиси ва асосий ҳаракатлантирувчи кучи Усмон Дембелега нисбатан бошқа кўплаб йирик жамоалар томонидан молиявий жиҳатдан ўта манфаатли бўлган расмий чорловлар ҳамда таклифлар оқими тинимсиз равишда кўпайиб бормоқда.
«Олтин тўп» соҳиби фаолиятини Парижда давом эттирмоқчи
Нуфузли инсайдлар ва таниқли спорт журналисти Фабрис Хокинс тақдим этган энг сўнгги маълумотларга кўра, франциялик маҳоратли ҳужумчи ўзига нисбатан хориж клубларидан қизиқиш ва босим жуда юқори бўлаётганига қарамай, келаси янги мавсумни ҳам айнан ҳозирги жамоаси — Париж клуби таркибида бошлашни қатъий мақсад қилган.
Хабар қилинишича, айни пайтда футболчи ва ПСЖ раҳбарияти ўртасида янги узоқ муддатли шартнома имзолаш бўйича расмий музокаралар жараёни изчиллик билан давом этмоқда. Клуб ички муҳитидан олинган маълумотларга қараганда, ушбу мулоқотлар ўта осойишта ва ўзаро ишонч руҳида кечмоқда. Бироқ шартноманинг барча майда деталларини ва якуний расмийлаштириш жараёнларини айни пайтда қизғин давом этаётган Жаҳон чемпионатидан кейинги даврда амалга оширишга келишиб олинган.
Манбанинг алоҳида таъкидлашича, жаҳон футболининг амалдаги ва энг нуфузли соврини — «Олтин тўп» соҳиби (Ballon d'Or) ҳисобланган Усмон Дембеленинг шахсан ўзи ҳам порлоқ фаолиятини севимли Парижида давом эттиришнинг мутлақ тарафдори бўлиб турибди. У ҳозирги вақтда жамоани тарк этиш ёки бошқа мамлакатга кўчиб ўтиш каби вариантларни умуман кўриб чиқаётгани йўқ.
Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали Усмон Дембеле ва «Пари Сен-Жермен» клуби ўртасидаги ҳамкорликнинг айни дамдаги ҳолати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва мақоми
Клубнинг Европадаги жорий унвони
Меҳнат шартномаси бўйича музокаралар руҳи
Якуний қарор қабул қилинадиган муддат
Клуб раҳбариятининг бош мақсади
Трансфер бозоридаги умумий вазият
Усмон Дембеле
(Амалдаги «Олтин тўп» соҳиби)
Европа Чемпионлар лигаси ғолиби
Ўта осойишта, барқарор ва ижобий
Жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг
Етакчи юлдуз билан шартномани узоқ муддатга узайтириш
Бошқа грандлардан манфаатли таклифлар мавжуд, аммо рад этилган
Париж гранди етакчисини қўйиб юборишни истамайди
«Пари Сен-Жермен» клуби раҳбарияти ҳам трансфер бозорида хатога йўл қўймоқчи эмас. Клуб хўжайинлари жамоани Европа чўққисига олиб чиққан энг асосий ва етакчи ўйинчиларидан бири билан амалдаги ҳамкорликни узоқ йилларга узайтиришдан жуда қаттиқ манфаатдор. Мухлислар учун Дембеленинг Парижда қолиш қарори ЕЧЛ бош совринини ҳимоя қилиш йўлидаги энг катта хушхабарлардан бири бўлди десак, муболаға бўлмайди.
Экспертларнинг трансфер ҳақидаги хулосаси:
Усмон Дембеленинг ПСЖда қолиш истаги жамоанинг Европадаги гегемонлигини сақлаб қолишда муҳим пойдевор вазифасини ўтайди. «Олтин тўп» соҳиби атрофида қурилаётган янги тактик лойиҳа келаси мавсумда ҳам Париж клубини барча турнирларда бош фаворитга айлантириши шубҳасиздир.
Европа Чемпионлар лигасининг энг сўнгги қайноқ янгиликлари, ПСЖ ва Франция футболига оид эксклюзив инсайдлар, юлдуз футболчиларнинг трансфер оламидаги яширин юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…