Пойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитди

·0·Дунё
Пойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитди

Германияда ўтказилган велопойга вақтида кутилмаган ҳодиса юз берди. Пойгани яқинроқдан томоша қилишни истаган кекса аёл тасодифан спортчилар йўлига чиқиб кетиб, оммавий тўқнашувга сабаб бўлди.

Маълум бўлишича, электр мопед бошқараётган аёл пойгани яхшироқ кўриш мақсадида хавфсизлик ҳудудини бузиб, йўлга кириб қолган. Шу пайтда катта тезликда ҳаракатланаётган велопойгачилар уни четлаб ўтишга улгурмай, бир-бирига урилиб кетган.

Натижада занжирли тўқнашув юзага келиб, бир нечта спортчи йиқилган. Ҳодиса оқибатида айрим велопойгачилар енгил жароҳатлар олган, уларга жойида тиббий ёрдам кўрсатилган.

Гувоҳларнинг айтишича, воқеа бир неча сония ичида содир бўлган ва пойга иштирокчилари бундай вазиятни кутмаган. Ушбу ҳодиса спорт мусобақаларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар ташкилотчилар ва томошабинлар масъулияти ҳақида турли фикрлар билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларКаъба кисваси янгиланди: муқаддас масканда улуғ лаҳзаларБугун, 08:13Сунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқдаСунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқдаБугун, 08:03Хитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиХитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиБугун, 07:57400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди 400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди Бугун, 04:25ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиКеча, 18:35Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди