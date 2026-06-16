Пойгани томоша қилмоқчи бўлган кампир велопойгачиларни йиқитди
Германияда ўтказилган велопойга вақтида кутилмаган ҳодиса юз берди. Пойгани яқинроқдан томоша қилишни истаган кекса аёл тасодифан спортчилар йўлига чиқиб кетиб, оммавий тўқнашувга сабаб бўлди.
Маълум бўлишича, электр мопед бошқараётган аёл пойгани яхшироқ кўриш мақсадида хавфсизлик ҳудудини бузиб, йўлга кириб қолган. Шу пайтда катта тезликда ҳаракатланаётган велопойгачилар уни четлаб ўтишга улгурмай, бир-бирига урилиб кетган.
Натижада занжирли тўқнашув юзага келиб, бир нечта спортчи йиқилган. Ҳодиса оқибатида айрим велопойгачилар енгил жароҳатлар олган, уларга жойида тиббий ёрдам кўрсатилган.
Гувоҳларнинг айтишича, воқеа бир неча сония ичида содир бўлган ва пойга иштирокчилари бундай вазиятни кутмаган. Ушбу ҳодиса спорт мусобақаларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар ташкилотчилар ва томошабинлар масъулияти ҳақида турли фикрлар билдирмоқда.
…