Япония Ойда инқилоб қилди: Митти робот 100 дақиқа давомида мустақил ҳаракатланди

·0·Техно
Япония Ойда инқилоб қилди: Митти робот 100 дақиқа давомида мустақил ҳаракатланди

Япония Аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) коинотни ўрганиш тарихида муҳим босқичга эришганини эълон қилди. Агентлик томонидан ишлаб чиқилган митти СОРА-Қ (шунингдек, ЛEV-2 деб аталади) роботи Ой сиртида 100 дақиқадан кўпроқ вақт давомида тўлиқ автоном тарзда ҳаракатланиб, Ерга ноёб тасвирларни муваффақиятли узатди. Ушбу тажриба Ой миссиялари келажагини бутунлай ўзгартириши мумкин бўлган янги концепциянинг амалий исботидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу митти аппарат жорий йилнинг январ ойида Шиоли кратери яқинига қўнган СЛИМ миссияси доирасида синовдан ўтказилди. Тажрибанинг асосий мақсади битта йирик ва қимматбаҳо ровер ўрнига, ўнлаб кичик ва арзон роботлар гуруҳидан фойдаланиш имкониятини текшириш эди. Бундай ёндашув миссияларнинг барқарорлигини оширади: агар битта кичик робот ишдан чиқса, қолганлари тадқиқотни давом эттираверади.

Ўйинчоқдан коинот технологиясигача

СОРА-Қ роботи диаметри бор-йўғи 8 сантиметр бўлган шар шаклидаги қурилмадир. У Ой сиртига тушганидан сўнг очилиб, ғилдиракли платформага айланади. Қизиқарли жиҳати шундаки, JAXA муҳандислари Sony ва ўйинчоқ ишлаб чиқарувчи ТОМЙ компанияси билан ҳамкорликда ушбу роботнинг конструкциясини трансформатор-ўйинчоқлар асосида ишлаб чиқишган. Бу коинот технологиялари ва кундалик саноат дизайни ўртасидаги ўзига хос уйғунлик намунасидир.

Ой сиртида ҳаракатланиш ўта мураккаб вазифа ҳисобланади. Ой тупроғи — реголит жуда майда ва абразив чангдан иборат бўлиб, у ғилдиракларнинг тишлашишини қийинлаштиради. СОРА-Қ муҳандислари бу муаммони ҳал қилиш учун ғилдиракларни бироз сурилган ўқ атрофида айлантиришга қарор қилишди. Натижада робот ҳар бир айланишда гўё "сакраб" ҳаракатланади ва юmsҳоқ реголитга ботиб қолмайди. Ушбу усул митти қурилманинг 24 метр масофани босиб ўтишига имкон берди.

Тўлиқ автоном бошқарув

Ер ва Ой ўртасидаги алоқа кечикиши сабабли, масофадан туриб реал вақт режимида бошқариш хавфли ва секин жараёндир. Шу боис, ЛEV-2 юқори даражадаги автономияга эга. Робот ўзига ўрнатилган тасвирни қайта ишлаш тизими орқали СЛИМ қўниш модулини таний олади ва уни таянч нуқтаси сифатида ишлатиб, ўз координаталарини мустақил ҳисоблайди.

Ушбу муваффақиятли миссия коинот тадқиқотларида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Агар бундай митти тизимлар кенг миқёсда ишлаб чиқарилса, келажакдаги Ой миссияларида битта йирик аппарат ўрнига роботлар "тўдаси" (сварм роботикс) ишлатилади. Бу нафақат харажатларни камайтиради, балки Ойнинг мураккаб ҳудудларини батафсилроқ ўрганиш имконини беради.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва ёш муҳандислар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки у мураккаб муаммоларга оддий ва ихчам ечимлар топиш мумкинлигини, ҳатто ўйинчоқлар дизайни ҳам коинотни забт этишда қўл келишини кўрсатиб берди.

JAXAОйСОРА-ҚРобототехникаКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаҚуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаБугун, 07:55Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиМаълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиБугун, 07:51Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларҲиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларБугун, 07:30Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди