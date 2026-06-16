Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқда
Қуёш тизимининг марказий ёритқичи бўлган Қуёшда фаолликнинг сезиларли даражада пасайиши кузатилмоқда. Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти (ИКИ) ва Қуёш-ер физикаси институти (ИСЗФ) мутахассислари юлдузнинг «ёзги уйқу» фазасига ўтаётганини қайд этишди. Бу ҳолат нафақат мавсумий характерга эга, балки жорий Қуёш сиклининг умумий пасайиш даврига ҳам тўғри келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Олимларнинг таъкидлашича, айни дамда Қуёш юзасида жиддий ўзгаришлар ёки хавфли чақнашлар кузатилмаяпти. Ixbt.com нашри хабарига кўра, юлдуз сиртидаги жараёнлар ҳозирда анча «зерикарли» тус олган ва Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Бу эса яқин ҳафталар ичида кучли магнит бўронлари бўлмаслигидан далолат беради.
Магнит бўронлари хавфи ортда қолдими?Ҳозирги вақтда Қуёшда фақат 4465-рақамли доғлар гуруҳи билан боғлиқ ўртача чақнаш фаоллиги сақланиб турибди. Бироқ мутахассисларнинг прогнозларига кўра, ушбу соҳанинг энергия захираси тугаши билан асосий кўрсаткичлар минимал даражага тушиши кутилмоқда. Бу эса Ер магнит майдонининг барқарорлашишига хизмат қилади.
Шунингдек, Қуёш сиртида бир нечта йирик протуберанслар (газ булутлари) аниқланган. Агар улар юлдуз сиртидан узилиб коинотга отилса ҳам, уларнинг йўналиши Ерга қарши бўлмаслиги таъкидланмоқда. Бундай ҳодисалар фақатгина астрономлар учун чиройли видеолавҳалар тайёрлашга хизмат қилиши мумкин, холос.
Геомагнит фаолликнинг паст даражаси яқин бир ой давомида сақланиб қолиши кутилмоқда. Бу айниқса магнит бўронларига таъсирчан, сурункали касалликларга чалинган инсонлар учун хушхабар ҳисобланади. Чунки атмосферадаги кескин ўзгаришлар ва босимнинг ўйнаши ушбу даврда минимал даражада бўлади.
Шунга қарамай, олимлар эҳтиёткорликни йўқотмасликка чақиришмоқда. Қуёш динамик тизим бўлгани сабабли, мутлақо «сокин» сценарий ҳар доим ҳам кафолатланмаган. Айрим кутилмаган чақнашлар тўсатдан содир бўлиши мумкин, бироқ уларнинг миқёси глобал алоқа тизимлари ёки электротармоқларга зарар етказадиган даражада бўлмайди.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва об-ҳавога сезгир инсонлар учун ушбу «ёзги уйқу» даври нисбатан хотиржам ўтиши прогноз қилинмоқда. Қуёш ўзининг навбатдаги фаоллик чўққисига чиққунига қадар Ер аҳолиси геомагнит барқарорликдан баҳраманд бўлишлари мумкин.
…