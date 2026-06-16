Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқда

·0·Техно
Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқда

Қуёш тизимининг марказий ёритқичи бўлган Қуёшда фаолликнинг сезиларли даражада пасайиши кузатилмоқда. Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти (ИКИ) ва Қуёш-ер физикаси институти (ИСЗФ) мутахассислари юлдузнинг «ёзги уйқу» фазасига ўтаётганини қайд этишди. Бу ҳолат нафақат мавсумий характерга эга, балки жорий Қуёш сиклининг умумий пасайиш даврига ҳам тўғри келмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олимларнинг таъкидлашича, айни дамда Қуёш юзасида жиддий ўзгаришлар ёки хавфли чақнашлар кузатилмаяпти. Ixbt.com нашри хабарига кўра, юлдуз сиртидаги жараёнлар ҳозирда анча «зерикарли» тус олган ва Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Бу эса яқин ҳафталар ичида кучли магнит бўронлари бўлмаслигидан далолат беради.

Магнит бўронлари хавфи ортда қолдими?

Ҳозирги вақтда Қуёшда фақат 4465-рақамли доғлар гуруҳи билан боғлиқ ўртача чақнаш фаоллиги сақланиб турибди. Бироқ мутахассисларнинг прогнозларига кўра, ушбу соҳанинг энергия захираси тугаши билан асосий кўрсаткичлар минимал даражага тушиши кутилмоқда. Бу эса Ер магнит майдонининг барқарорлашишига хизмат қилади.

Шунингдек, Қуёш сиртида бир нечта йирик протуберанслар (газ булутлари) аниқланган. Агар улар юлдуз сиртидан узилиб коинотга отилса ҳам, уларнинг йўналиши Ерга қарши бўлмаслиги таъкидланмоқда. Бундай ҳодисалар фақатгина астрономлар учун чиройли видеолавҳалар тайёрлашга хизмат қилиши мумкин, холос.

Геомагнит фаолликнинг паст даражаси яқин бир ой давомида сақланиб қолиши кутилмоқда. Бу айниқса магнит бўронларига таъсирчан, сурункали касалликларга чалинган инсонлар учун хушхабар ҳисобланади. Чунки атмосферадаги кескин ўзгаришлар ва босимнинг ўйнаши ушбу даврда минимал даражада бўлади.

Шунга қарамай, олимлар эҳтиёткорликни йўқотмасликка чақиришмоқда. Қуёш динамик тизим бўлгани сабабли, мутлақо «сокин» сценарий ҳар доим ҳам кафолатланмаган. Айрим кутилмаган чақнашлар тўсатдан содир бўлиши мумкин, бироқ уларнинг миқёси глобал алоқа тизимлари ёки электротармоқларга зарар етказадиган даражада бўлмайди.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва об-ҳавога сезгир инсонлар учун ушбу «ёзги уйқу» даври нисбатан хотиржам ўтиши прогноз қилинмоқда. Қуёш ўзининг навбатдаги фаоллик чўққисига чиққунига қадар Ер аҳолиси геомагнит барқарорликдан баҳраманд бўлишлари мумкин.

ҚуёшМагнит БўрониКоинотАстрономияФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиМаълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиБугун, 07:51Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларҲиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларБугун, 07:30Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиШарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиБугун, 06:27Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиКасио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиБугун, 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди