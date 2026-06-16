Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилари

·0·Техно
Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилари

Россия маиший техника бозорида телевизорлар ва смарт-мониторларга бўлган талаб сезиларли даражада ўсгани кузатилмоқда. 2026-йилда бўлиб ўтадиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати арафасида истеъмолчилар ўз хонадонларидаги медиа-қурилмаларни янгилашга киришган. Бу ҳолат нафақат технологик янгиланиш, балки йирик спорт тадбирлари олдидан анъанавий равишда кузатиладиган харид фаоллиги билан ҳам изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"М.Видео" компанияси тақдим этган маълумотларга кўра, 2026-йилнинг дастлабки беш ойи давомида мамлакатда 3,08 миллион дона телевизор ва смарт-монитор сотилган. Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,8 фоизга кўпдир. Бозорнинг пул кўринишидаги ҳажми эса 88,3 миллиард рублга етиб, 1,3 фоизлик ўсишни қайд этди. Мутахассислар айниқса май ойининг охирги ҳафтасида савдо ҳажми рекорд даражада ошганини таъкидламоқда.

Бозор етакчилари ва оммабоп моделлар

Ҳозирги вақтда Россия бозорида Хитой брендлари мутлақ устунлик қилмоқда. Савдолар сони бўйича Xiaomi, Haier, Hisense ва TCL каби компаниялар етакчиликни ўз қўлига олган. Айниқса, Xiaomi бренди ўзининг ҳамёнбоп ва функционал моделлари билан харидорлар эътиборини кўпроқ тортмоқда. ixbt.com нашри хабарига кўра, энг кўп сотилган модел сифатида Xiaomi ТВ А 43 2026 тан олинган.

Шунингдек, харидорлар орасида қуйидаги моделлар юқори талабга эга бўлди:

  • Xiaomi ТВ А сериясининг 32, 50 ва 55 дюймли версиялари;
  • Haier 32 ЛEД С2 ва Смарт ТВ С2 Pro;
  • Hisense 43E7С ва TCL 43П7К моделлари.

Истеъмолчиларнинг танлови асосан ўрта ҳажмдаги экранларга қаратилган. Ҳозирда диагонали 43 дан 55 дюймгача бўлган телевизорлар энг харидоргир сегмент бўлиб қолмоқда. Бу ўлчамдаги қурилмалар ҳам яшаш хоналари, ҳам ётоқхоналар учун универсал ечим сифатида кўрилади.

Ўзбекистон бозори билан ўхшашликлар

Россия бозоридаги ушбу тенденция Ўзбекистон учун ҳам бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам йирик футбол мусобақалари, хусусан, Жаҳон чемпионати ёки Европа чемпионати арафасида маиший техника дўконларида телевизорлар савдоси жонланади. Ўзбекистонлик харидорлар ҳам асосан Xiaomi ва Samsung каби брендларга устунлик беришади, бироқ сўнгги йилларда Haier ва Hisense брендларининг расмий дўконлари кўпайиши натижасида ушбу маркаларнинг улуши ҳам ортиб бормоқда.

Технологик таҳлилчиларнинг фикрича, смарт-телевизорлар сегментидаги ўсиш фақатгина спорт тадбирлари билан боғлиқ эмас. Стреаминг хизматлари ва YouTube каби платформаларнинг оммалашиши фойдаланувчиларни эски авлод телевизорларидан воз кечиб, интернетга уланувчи замонавий қурилмаларга ўтишга мажбур қилмоқда. Бу эса яқин йилларда смарт-мониторлар бозорининг янада кенгайишига хизмат қилади.

ТехнологияТелевизорXiaomiРоссияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония Ойда инқилоб қилди: Митти робот 100 дақиқа давомида мустақил ҳаракатландиЯпония Ойда инқилоб қилди: Митти робот 100 дақиқа давомида мустақил ҳаракатландиБугун, 08:27Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаҚуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаБугун, 07:55Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиМаълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиБугун, 07:51Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларҲиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларБугун, 07:30Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди