Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилари
Россия маиший техника бозорида телевизорлар ва смарт-мониторларга бўлган талаб сезиларли даражада ўсгани кузатилмоқда. 2026-йилда бўлиб ўтадиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати арафасида истеъмолчилар ўз хонадонларидаги медиа-қурилмаларни янгилашга киришган. Бу ҳолат нафақат технологик янгиланиш, балки йирик спорт тадбирлари олдидан анъанавий равишда кузатиладиган харид фаоллиги билан ҳам изоҳланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"М.Видео" компанияси тақдим этган маълумотларга кўра, 2026-йилнинг дастлабки беш ойи давомида мамлакатда 3,08 миллион дона телевизор ва смарт-монитор сотилган. Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,8 фоизга кўпдир. Бозорнинг пул кўринишидаги ҳажми эса 88,3 миллиард рублга етиб, 1,3 фоизлик ўсишни қайд этди. Мутахассислар айниқса май ойининг охирги ҳафтасида савдо ҳажми рекорд даражада ошганини таъкидламоқда.
Бозор етакчилари ва оммабоп моделларҲозирги вақтда Россия бозорида Хитой брендлари мутлақ устунлик қилмоқда. Савдолар сони бўйича Xiaomi, Haier, Hisense ва TCL каби компаниялар етакчиликни ўз қўлига олган. Айниқса, Xiaomi бренди ўзининг ҳамёнбоп ва функционал моделлари билан харидорлар эътиборини кўпроқ тортмоқда. ixbt.com нашри хабарига кўра, энг кўп сотилган модел сифатида Xiaomi ТВ А 43 2026 тан олинган.
Шунингдек, харидорлар орасида қуйидаги моделлар юқори талабга эга бўлди:
- Xiaomi ТВ А сериясининг 32, 50 ва 55 дюймли версиялари;
- Haier 32 ЛEД С2 ва Смарт ТВ С2 Pro;
- Hisense 43E7С ва TCL 43П7К моделлари.
Истеъмолчиларнинг танлови асосан ўрта ҳажмдаги экранларга қаратилган. Ҳозирда диагонали 43 дан 55 дюймгача бўлган телевизорлар энг харидоргир сегмент бўлиб қолмоқда. Бу ўлчамдаги қурилмалар ҳам яшаш хоналари, ҳам ётоқхоналар учун универсал ечим сифатида кўрилади.
Ўзбекистон бозори билан ўхшашликларРоссия бозоридаги ушбу тенденция Ўзбекистон учун ҳам бегона эмас. Мамлакатимизда ҳам йирик футбол мусобақалари, хусусан, Жаҳон чемпионати ёки Европа чемпионати арафасида маиший техника дўконларида телевизорлар савдоси жонланади. Ўзбекистонлик харидорлар ҳам асосан Xiaomi ва Samsung каби брендларга устунлик беришади, бироқ сўнгги йилларда Haier ва Hisense брендларининг расмий дўконлари кўпайиши натижасида ушбу маркаларнинг улуши ҳам ортиб бормоқда.
Технологик таҳлилчиларнинг фикрича, смарт-телевизорлар сегментидаги ўсиш фақатгина спорт тадбирлари билан боғлиқ эмас. Стреаминг хизматлари ва YouTube каби платформаларнинг оммалашиши фойдаланувчиларни эски авлод телевизорларидан воз кечиб, интернетга уланувчи замонавий қурилмаларга ўтишга мажбур қилмоқда. Бу эса яқин йилларда смарт-мониторлар бозорининг янада кенгайишига хизмат қилади.
…