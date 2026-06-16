Хитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хитойнинг Ички Мўғулистон ҳудудидаги кенг даштларда Prairie Ark номли ноодатий санъат галереяси барпо этилди. Бино ташқи кўриниши билан ерга қулаб тушган учар ликопчани эслатади.
Лойиҳа муаллифлари илмий фантастика асарларидан илҳомланган. Шу сабаб галерея атайлаб одамлар кам яшайдиган чўлга яқин ҳудудда қурилган.
Архитекторлар табиат ва футуристик дизайн уйғунлигини яратишга ҳаракат қилган. Узоқдан қаралганда иншоот ҳақиқатан ҳам даштга қулаб тушган космик кемага ўхшайди.
Галереяга кириш бепул. Ҳудудда меҳмонлар учун махсус кузатув минораси ҳам мавжуд.
Бино нафақат санъат маскани, балки сайёҳлар ва сураткашлар учун машҳур манзилга айланмоқда.
…