Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилди
Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси фақатгина голлар ва шиддатли баҳслар билан эмас, балки унинг ортидаги йирик сиёсий-ташкилий можаролар билан ҳам дунё спорт жамоатчилиги диққат марказига чиқмоқда. Бу галги жиддий баҳс-мунозаралар марказида геосиёсий вазият туфайли ўта мураккаб шароитда қолаётган Эрон миллий терма жамоаси ва унинг бош мураббийи Амир Ғаленойи турибди. Мундиалнинг дебют учрашуви якунланиши билан форслар устози ўз жамоасига нисбатан кўрсатилаётган ноодатий ва ўта қаттиққўл муносабатни ОАВ қаршисида очиқлаб ташлади.
«Бизга ҳатто нафас ростлаш учун ҳам имкон беришмади»
Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи 1-тури доирасида Янги Зеландия терма жамоасига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган оғир ўйиндан сўнг, Эрон терма жамоасига зудлик билан АҚШ ҳудудини тарк этиш ҳақида қатъий буйруқ берилган. Ваҳоланки, ушбу учрашув Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтган ва Эрон жамоасининг 2-тур доирасидаги Белгияга қарши (21 июнь куни) навбатдаги муҳим ўйини ҳам айнан мана шу шаҳарда ўтказилиши белгиланган.
Эрон терма жамоаси бош мураббийи Амир Ғаленойининг баёноти:
«Футболчиларимга оғир ўйиндан сўнг жисмоний жиҳатдан тикланишлари учун ҳатто қисқа вақт ҳам беришмади. Баҳс тугаши билан бизга: „Дарҳол бу ердан кетишингиз керак“, деган қатъий талаб қўйилди. Профессионал футболда ўйиндан кейинги тикланиш жараёни ўйинчилар соғлиғи ва кейинги учрашув тақдири учун жуда муҳим ҳисобланади. Аммо бизни самолётга ўтқазиб, чегара ортига — Тихуанага қайтариб юборишди. Бу ҳолат бизни жиддий хавотирга солмоқда.
Ростини айтсам, нега бизга нисбатан бундай кескин чоралар кўрилаётганини тушунмаяпмиз. Бу жуда ажабланарли ва ғалати туюляпти. Мени назаримда, бу ерда глобал қарорлар ФИФА томонидан эмас, балки бутунлай бошқа нуфузли ташкилотлар ёки сиёсий доираларда қабул қилинаётгандек. Аслида режа бўйича биз беллашувдан икки кун олдин келиб, ўйиндан кейин бир кеча меҳмонхонада қолиб, кучимизни тиклаб, эртаси куни тушликкача машғулот базамизга қайтишимиз керак эди. Ушбу мундиалда энг кўп босим ва таъқибга учраётган жамоа айнан биз бўлиб турибмиз».
Қуйидаги махсус сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали Эрон терма жамоасининг АҚШ ҳудудида бўлиш шартлари, ЖЧ-2026 турниридаги ўйинлар тақвими ва логистика машаққатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа босқичи ва гуруҳи
1-турдаги натижа ва ўйин жойи
2-турдаги рақиб ва ўтказилиш санаси
АҚШ чегарасини кесиб ўтишнинг махсус шарти
Терма жамоанинг расмий машғулот базаси
Лос-Анжелесдан базагача бўлган масофа
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи
2:2 (Дуранг)
Янги Зеландия, (Лос-Анжелес)
Белгия терма жамоаси
(21 июнь куни)
Фақатгина расмий ўйин кунлари АҚШда бўлиш
Тихуана шаҳри
(Мексика ҳудуди)
225 километр
(Самолёт ва автобусда парвоз)
Сиёсий чекловлар ва Мексикадаги «сургун»
Тажрибали мутахассис Амир Ғаленойи матбуот анжумани давомида жамоага АҚШ тупроғини зудлик билан бўшатиб қўйиш буйруғини айнан ким ёки қайси давлат органи берганини очиқ айтмади. Бироқ ушбу вазиятнинг сабаблари мундиал бошланишидан аввал эълон қилинган махсус виза шартномаларига бориб тақалади.
Маълум бўлишича, расмий Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги кескин сиёсий муносабатлар туфайли, эронлик футболчиларга АҚШ ҳудудида узоқ муддат қолиш тақиқланган. Тасдиқланган қоидаларга кўра, Эрон терма жамоаси аъзолари АҚШ тупроғига фақат ва фақат расмий ўйин кунларигина киришлари мумкин. Шу сабабли, жамоанинг асосий машғулот қароргоҳи АҚШда эмас, балки қўшни Мексиканинг чегарадош Тихуана шаҳрида ташкил этилган. Эронликлар ҳар бир ўйин учун Лос-Анжелесга 225 км масофани босиб ўтиб, келиб-кетишга мажбур бўлишмоқда. Бундай оғир логистика ва тинимсиз парвозлар футболчиларнинг жисмоний ҳолатига салбий таъсир кўрсатмай қолмайди, албатта.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, кулис ортидаги сиёсий интригалар, жамоаларнинг Шимолий Америкадаги юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…