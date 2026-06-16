Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилди

·0·Спорт
Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилди

Шимолий Америка яшил майдонларида қизғин давом этаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси фақатгина голлар ва шиддатли баҳслар билан эмас, балки унинг ортидаги йирик сиёсий-ташкилий можаролар билан ҳам дунё спорт жамоатчилиги диққат марказига чиқмоқда. Бу галги жиддий баҳс-мунозаралар марказида геосиёсий вазият туфайли ўта мураккаб шароитда қолаётган Эрон миллий терма жамоаси ва унинг бош мураббийи Амир Ғаленойи турибди. Мундиалнинг дебют учрашуви якунланиши билан форслар устози ўз жамоасига нисбатан кўрсатилаётган ноодатий ва ўта қаттиққўл муносабатни ОАВ қаршисида очиқлаб ташлади.

«Бизга ҳатто нафас ростлаш учун ҳам имкон беришмади»

Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи 1-тури доирасида Янги Зеландия терма жамоасига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган оғир ўйиндан сўнг, Эрон терма жамоасига зудлик билан АҚШ ҳудудини тарк этиш ҳақида қатъий буйруқ берилган. Ваҳоланки, ушбу учрашув Лос-Анжелес шаҳрида бўлиб ўтган ва Эрон жамоасининг 2-тур доирасидаги Белгияга қарши (21 июнь куни) навбатдаги муҳим ўйини ҳам айнан мана шу шаҳарда ўтказилиши белгиланган.

Эрон терма жамоаси бош мураббийи Амир Ғаленойининг баёноти:

«Футболчиларимга оғир ўйиндан сўнг жисмоний жиҳатдан тикланишлари учун ҳатто қисқа вақт ҳам беришмади. Баҳс тугаши билан бизга: „Дарҳол бу ердан кетишингиз керак“, деган қатъий талаб қўйилди. Профессионал футболда ўйиндан кейинги тикланиш жараёни ўйинчилар соғлиғи ва кейинги учрашув тақдири учун жуда муҳим ҳисобланади. Аммо бизни самолётга ўтқазиб, чегара ортига — Тихуанага қайтариб юборишди. Бу ҳолат бизни жиддий хавотирга солмоқда.

Ростини айтсам, нега бизга нисбатан бундай кескин чоралар кўрилаётганини тушунмаяпмиз. Бу жуда ажабланарли ва ғалати туюляпти. Мени назаримда, бу ерда глобал қарорлар ФИФА томонидан эмас, балки бутунлай бошқа нуфузли ташкилотлар ёки сиёсий доираларда қабул қилинаётгандек. Аслида режа бўйича биз беллашувдан икки кун олдин келиб, ўйиндан кейин бир кеча меҳмонхонада қолиб, кучимизни тиклаб, эртаси куни тушликкача машғулот базамизга қайтишимиз керак эди. Ушбу мундиалда энг кўп босим ва таъқибга учраётган жамоа айнан биз бўлиб турибмиз».

Қуйидаги махсус сиёсий-спорт таҳлили жадвали орқали Эрон терма жамоасининг АҚШ ҳудудида бўлиш шартлари, ЖЧ-2026 турниридаги ўйинлар тақвими ва логистика машаққатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа босқичи ва гуруҳи

1-турдаги натижа ва ўйин жойи

2-турдаги рақиб ва ўтказилиш санаси

АҚШ чегарасини кесиб ўтишнинг махсус шарти

Терма жамоанинг расмий машғулот базаси

Лос-Анжелесдан базагача бўлган масофа

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи

2:2 (Дуранг)


Янги Зеландия, (Лос-Анжелес)

Белгия терма жамоаси


(21 июнь куни)

Фақатгина расмий ўйин кунлари АҚШда бўлиш

Тихуана шаҳри


(Мексика ҳудуди)

225 километр


(Самолёт ва автобусда парвоз)

Сиёсий чекловлар ва Мексикадаги «сургун»

Тажрибали мутахассис Амир Ғаленойи матбуот анжумани давомида жамоага АҚШ тупроғини зудлик билан бўшатиб қўйиш буйруғини айнан ким ёки қайси давлат органи берганини очиқ айтмади. Бироқ ушбу вазиятнинг сабаблари мундиал бошланишидан аввал эълон қилинган махсус виза шартномаларига бориб тақалади.

Маълум бўлишича, расмий Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги кескин сиёсий муносабатлар туфайли, эронлик футболчиларга АҚШ ҳудудида узоқ муддат қолиш тақиқланган. Тасдиқланган қоидаларга кўра, Эрон терма жамоаси аъзолари АҚШ тупроғига фақат ва фақат расмий ўйин кунларигина киришлари мумкин. Шу сабабли, жамоанинг асосий машғулот қароргоҳи АҚШда эмас, балки қўшни Мексиканинг чегарадош Тихуана шаҳрида ташкил этилган. Эронликлар ҳар бир ўйин учун Лос-Анжелесга 225 км масофани босиб ўтиб, келиб-кетишга мажбур бўлишмоқда. Бундай оғир логистика ва тинимсиз парвозлар футболчиларнинг жисмоний ҳолатига салбий таъсир кўрсатмай қолмайди, албатта.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, кулис ортидаги сиёсий интригалар, жамоаларнинг Шимолий Америкадаги юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келдиДембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келдиБугун, 08:07Уругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиУругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиБугун, 07:59Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатидаАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатидаБугун, 07:50Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинФақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинБугун, 07:20Аргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионатиАргентина терма жамоаси: Лионель Месси учун сўнгги ва мукаммал жаҳон чемпионатиБугун, 07:11Жозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» таркибига Феликс Нмечани таклиф этмоқчиБугун, 06:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди