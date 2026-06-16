Сунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқда

·0·Дунё
Сунъий интеллект орқали “тирилган” ўғил: она бир йилдан бери у билан гаплашмоқда

Хитойда ҳайратланарли ва бир вақтнинг ўзида баҳсли воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. 80 ёшли аёл бир йил давомида автоҳалокатда вафот этган ўғлининг сунъий интеллект ёрдамида яратилган рақамли нусхаси билан мулоқот қилиб келаётгани маълум бўлди.

Маълумотларга кўра, эркакнинг оила аъзолари оғир йўқотиш ҳақида онага дарҳол хабар бермаслик мақсадида ноодатий қарорга келишган. Улар марҳумнинг фотосуратлари, видеолари ва овоз ёзувлари асосида унинг рақамли “клон”ини яратишган.

Яратилган сунъий интеллект модели нафақат ташқи кўринишни, балки марҳумнинг овози, гапириш услуби ва айрим хатти-ҳаракатларини ҳам деярли аниқ такрорлай олади. Шу сабабли аёл узоқ вақт давомида ўғлининг вафот этганини сезмаган ва у билан одатдагидек суҳбатлашиб келган.

Мазкур ҳолат сунъий интеллектнинг имкониятлари билан бирга, унинг ахлоқий ва психологик жиҳатлари бўйича ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиХитой даштларида “қулаган НУЖ” кўринишидаги иншоот қурилдиБугун, 07:57400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди 400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди Бугун, 04:25ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиКеча, 18:35Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиКеча, 16:58“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдаладиКеча, 16:45Стармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиСтармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиКеча, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди