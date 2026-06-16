Жаҳон чемпионати: Испания Капе-Верде билан дуранг ўйнади, Ламине Ямалга суюклиси тасалли берди
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида кутилмаган натижа қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган Испания терма жамоаси дебют учрашувида Капе-Верде билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнаб, муҳим очколарни бой берди. Люис де ла Фуенте шогирдлари ўйин давомида яққол устунликка эга бўлишса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олишмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атлантадаги “Mercedes-Benz Стадиум”да кечган баҳсда “Қизил фурия” ўйин тизгинини тўлиқ назорат қилди. Статистик маълумотларга кўра, испанлар тўпга эгалик қилиш бўйича 62 фоизлик кўрсаткич қайд этишган ва рақиб дарвозаси томон нақд 23 бор зарба йўллашган. Бироқ ҳужумларни якунлашдаги аниқликнинг етишмаслиги ва Капе-Верде дарвозабони Возинҳанинг қаҳрамонликлари ўйин тақдирини ҳал қилди.
Ламине Ямалнинг майдонга тушиши ва кутилмаган натижаБарселона юлдузи Ламине Ямал учрашувни захира ўриндиғида бошлади. Мураббий уни ўйин якунланишига 20 дақиқа қолганида, ҳужумни кучайтириш мақсадида майдонга туширди. 18 ёшли иқтидор эгалари ҳужумга янги энергия олиб кирган бўлса-да, унинг уринишлари ҳам ҳисобни ўзгартиришга етарли бўлмади. Капе-Верде терма жамоаси тартибли ҳимояланиш орқали ўз тарихидаги энг йирик натижалардан бирини қайд этди.
Учрашув якунлангач, Ламине Ямал омадсиз натижадан бироз тушкун ҳолатда кўринди. Уни қўллаб-қувватлаш учун АҚШга келган яқинлари орасида футболчининг янги севгилиси, таниқли модел ва блогер Инес Гарсиа ҳам бор эди. Испания терма жамоасининг Ямал исми ва рақами туширилган либосини кийиб олган Гарсиа ўйиндан сўнг футболчига тасалли бераётгани камералар нигоҳига тушди.
Капе-Верде учун бу дуранг ғалабага тенг натижа бўлди. Жамоанинг 40 ёшли фахрий дарвозабони Возинҳа ўйин давомида бир қатор қийин зарбаларни қайтариб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Бу натижа Ҳ гуруҳидаги вазиятни кескинлаштириб юборди ва Испания терма жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини сўроқ остида қолдирди.
Эндиликда Люис де ла Фуенте шогирдлари гуруҳдаги қолган ўйинларда максимал натижа кўрсатишлари шарт. Испания матбуоти жамоанинг ҳужумдаги оқсашларини танқид остига олмоқда. Ламине Ямал ва унинг жамоадошлари навбатдаги турда мухлислар ишончини оқлашга ҳаракат қилишади.
…