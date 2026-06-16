Жаҳон чемпионати: Испания Капе-Верде билан дуранг ўйнади, Ламине Ямалга суюклиси тасалли берди

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати: Испания Капе-Верде билан дуранг ўйнади, Ламине Ямалга суюклиси тасалли берди

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида кутилмаган натижа қайд этилди. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган Испания терма жамоаси дебют учрашувида Капе-Верде билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнаб, муҳим очколарни бой берди. Люис де ла Фуенте шогирдлари ўйин давомида яққол устунликка эга бўлишса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўтишнинг уддасидан чиқа олишмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атлантадаги “Mercedes-Benz Стадиум”да кечган баҳсда “Қизил фурия” ўйин тизгинини тўлиқ назорат қилди. Статистик маълумотларга кўра, испанлар тўпга эгалик қилиш бўйича 62 фоизлик кўрсаткич қайд этишган ва рақиб дарвозаси томон нақд 23 бор зарба йўллашган. Бироқ ҳужумларни якунлашдаги аниқликнинг етишмаслиги ва Капе-Верде дарвозабони Возинҳанинг қаҳрамонликлари ўйин тақдирини ҳал қилди.

Ламине Ямалнинг майдонга тушиши ва кутилмаган натижа

Барселона юлдузи Ламине Ямал учрашувни захира ўриндиғида бошлади. Мураббий уни ўйин якунланишига 20 дақиқа қолганида, ҳужумни кучайтириш мақсадида майдонга туширди. 18 ёшли иқтидор эгалари ҳужумга янги энергия олиб кирган бўлса-да, унинг уринишлари ҳам ҳисобни ўзгартиришга етарли бўлмади. Капе-Верде терма жамоаси тартибли ҳимояланиш орқали ўз тарихидаги энг йирик натижалардан бирини қайд этди.

Учрашув якунлангач, Ламине Ямал омадсиз натижадан бироз тушкун ҳолатда кўринди. Уни қўллаб-қувватлаш учун АҚШга келган яқинлари орасида футболчининг янги севгилиси, таниқли модел ва блогер Инес Гарсиа ҳам бор эди. Испания терма жамоасининг Ямал исми ва рақами туширилган либосини кийиб олган Гарсиа ўйиндан сўнг футболчига тасалли бераётгани камералар нигоҳига тушди.

Капе-Верде учун бу дуранг ғалабага тенг натижа бўлди. Жамоанинг 40 ёшли фахрий дарвозабони Возинҳа ўйин давомида бир қатор қийин зарбаларни қайтариб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Бу натижа Ҳ гуруҳидаги вазиятни кескинлаштириб юборди ва Испания терма жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини сўроқ остида қолдирди.

Эндиликда Люис де ла Фуенте шогирдлари гуруҳдаги қолган ўйинларда максимал натижа кўрсатишлари шарт. Испания матбуоти жамоанинг ҳужумдаги оқсашларини танқид остига олмоқда. Ламине Ямал ва унинг жамоадошлари навбатдаги турда мухлислар ишончини оқлашга ҳаракат қилишади.

ИспанияЛамине ЯмалЖаҳон ЧемпионатиБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиЛионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот бердиБугун, 08:19Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиБугун, 08:17Дембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келдиДембеле фаолиятини қайси клубда давом эттириш бўйича бир қарорга келдиБугун, 08:07Уругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиУругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келдиБугун, 07:59Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатидаАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 нинг энг кутилган ёш юлдузлари рўйхатидаБугун, 07:50Фақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинФақат Эрлинг Холанд эмас: Норвегия жаҳон чемпионатида кутилмаган натижа қайд этиши мумкинБугун, 07:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди