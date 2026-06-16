Уругвай терма жамоаси АҚШ аэропортида қаттиқ текширувга дуч келди
Шимолий Америка замини мезбонлик қилаётган футбол бўйича нуфузли ЖЧ-2026 мусобақаси яшил майдонлардаги шиддатли баҳслар билан бир қаторда, унинг атрофидаги қизиқарли ва кутилмаган воқеалар билан ҳам дунё спорт жамоатчилиги эътиборини тортишда давом этмоқда. Бу гал мусобақа ташкилотчилари ва хавфсизлик тизимларининг ўта қаттиққўллиги Жанубий Американинг энг кучли грандларидан бири — Уругвай миллий терма жамоаси аъзоларининг жиддий синовдан ўтишига сабаб бўлди. Мундиалдаги дебют учрашуви олдидан океан ортига етиб келган уругвайлик юлдузлар АҚШ тупроғига қадам қўйган заҳотиёқ маҳаллий божхона ва хавфсизлик хизматининг кутилмаган ва ўта синчков назоратига дуч келишди.
Махсус итлар ёрдамидаги назорат ва аэропортдаги тартиб
Аэропорт хавфсизлик хизмати ходимларининг талабига биноан, Уругвай терма жамоасининг барча машҳур футболчилари ва мураббийлар штаби аъзолари махсус назорат йўлагида бир қаторга тизилишга мажбур бўлишди. Уларнинг барча шахсий юклари, спорт сумкалари ва чемоданлари ерга изчиллик билан жойлаштирилди. Шундан сўнг, маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари махсус ўргатилган хизмат итлари ҳамроҳлигида ҳар бир юкни, ҳар бир детални алоҳида ва жуда синчиклаб кўздан кечириб чиқишди.
Ушбу ноодатий ва руҳий босимга бой жараён Уругвай терма жамоаси самолёти АҚШ аэропортига келиб қўнганидан сўнг дарҳол ташкил этилган. Эътиборли жиҳати шундаки, жамоа аъзолари айнан мана шу шаҳар ва стадионда ўзларининг ушбу йилги мундиалдаги илк расмий баҳсини ўтказишлари белгиланган эди.
Бироқ лотин америкаликларнинг сафар машаққатлари фақатгина божхонадаги текширувлар билан чекланиб қолмади. Терма жамоа океан ортига учиш давомида ҳаво ҳудуди билан боғлиқ жиддий техник муаммоларга ҳам рўбарў келган. Маълум бўлишича, самолёт парвоз жадвалидан бир неча соатга кечикиб ҳаракатланган. Уругвай футбол федерацияси вакилларининг куюниб ОАВга маълум қилишича, АҚШ ҳаво кенгликларига кириш учун зарур бўлган расмий рухсатнома ўз вақтида тақдим этилмаган. Бунга эса Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) томонидан Мексика ҳудудидан ҳавога кўтарилиш учун талаб қилинадиган тегишли ҳужжатларни сўраш жараёни асоссиз равишда кечиктирилгани асосий сабаб бўлган.
Қуйидаги расмий спорт ва ташкилий таҳлил жадвали орқали Уругвай терма жамоасининг "H" гуруҳидаги ҳолати, ЖЧ-2026 турниридаги ўйинлар тақвими ва АҚШдаги хавфсизлик инцидентлари таққоси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа гуруҳи ва иштирокчи мақоми
1-турдаги натижа ва ўтказилган жойи
2-турдаги бўлажак рақиб ва санаси
3-турдаги ҳал қилувчи баҳс ва санаси
АҚШ ҳудудида қаттиқ текширувга учраган илк жамоа
Хавфсизлик назоратининг асосий усули
"H" гуруҳи
(Уругвай терма жамоаси)
1:1 (Дуранг)
Саудия Арабистонига қарши, Майами («Хард Рок» стадиони)
Кабо-Верде
(22 июнь куни)
Испания
(27 июнь куни)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси
(Ижтимоий тармоқлар шов-шуви)
Махсус ўргатилган хизмат итлари ва юкларни тўлиқ тинтиш
Майамидаги драматик дуранг ва таниш манзара
Ушбу чарчоқли саёҳат ва руҳий босимларга қарамай, Уругвай терма жамоаси мусобақадаги илк учрашувини ўтказишга муваффақ бўлди. "H" квартетининг биринчи тури доирасидаги Саудия Арабистони ҳамда Уругвай терма жамоалари ўртасидаги учрашув 15 июндан 16 июнга ўтар кечаси Флорида штатининг гўзал Майами шаҳрида жойлашган муҳташам «Хард Рок» стадионида бўлиб ўтди. Қизиқарли ва курашларга бой ўтган ушбу беллашувда ғолиб номи аниқланмади ва ўйин 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан хотима топди.
Гуруҳ босқичи доирасида Лотин Америкаси вакилларини олдинда яна иккита ўта муҳим ва ҳал қилувчи учрашув кутиб турибди. Улар дастлаб 22 июнь куни Кабо-Верде терма жамоасига қарши (2-тур) майдонга тушишса, гуруҳдаги сўнгги учрашувни 27 июнь куни Европа гранди — Испания терма жамоасига қарши (3-тур) ўтказишади.
Ўзбекистонлик мухлислар учун таниш ҳолат:
Эслатиб ўтамиз, ушбу Жаҳон чемпионати баҳслари жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар шиддатли тарзда учта йирик давлат — АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтмоқда. Эътиборли ва биз учун оғриқли жиҳати шундаки, АҚШ чегарасини кесиб ўтиш вақтида мана шундай ўта қаттиқ ва жиддий текширув ташкил этилган илк жамоа айнан бизнинг Ўзбекистон миллий терма жамоамиз бўлган эди. Ўшанда ҳамюртларимизга нисбатан кўрсатилган бундай муносабат ижтимоий тармоқларда ўзбек мухлислари ва халқаро экспертлар орасида жуда катта норозилик ва қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарган эди. Кўриниб турибдики, океан орти мезбонлари хавфсизлик масаласида ҳатто дунё грандларига ҳам ҳеч қандай имтиёз беришмаяпти.
ЖЧ-2026 мусобақасининг энг сўнгги ва эксклюзив кулис орти хабарлари, вакилларимизнинг Шимолий Америкадаги юришлари ва спорт оламига оид энг ишончли воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…