Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?

·0·Спорт
Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?

Тоттенхем жамоасининг собиқ ҳимоячиси Тобй Альдервеирелд нидерландиялик Миккй ван де Вен ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 25 ёшли ҳимоячи дунёнинг энг яхшиларидан бирига айланиш учун барча сифатларга эга, бироқ бунинг учун Лондон клубини тарк этиши шарт эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миккй ван де Вен 2023-йилнинг ёзида Вольфцбург клубидан Тоттенхем сафига келиб қўшилган эди. Ўзининг юқори тезлиги билан танилган ҳимоячи қисқа вақт ичида Англия Премер-лигаси даражасига мослашиб кетди. Ҳозирда у жамоа сафида барча мусобақаларда 100 га яқин ўйин ўтказишга улгурди.

Клубнинг сўнгги мавсумлардаги натижалари барқарор бўлмаса-да, Ван де Веннинг шахсий кўрсаткичлари ўсишда давом этмоқда. Альдервеирелднинг таъкидлашича, футболчининг тезлиги унга орқа чизиқда катта бўшлиқларни ёпиш ва яккама-якка курашларда ғолиб чиқиш имконини беради. Бу эса замонавий футбол учун жуда муҳим ҳисобланади.

“Унда дунёнинг энг яхши марказий ҳимоячиси бўлиш учун потенциал етарли. Албатта, жамоа яхши ўйнамаётган пайтда юқори савияни сақлаб қолиш қийин, лекин у ўз устида ишлашда давом этиши керак. Умид қиламанки, у Тоттенхемда қолади ва айнан шу ерда ўз маҳоратини янада оширади”, — дея қўшимча қилди Альдервеирелд.

Ҳозирда трансфер бозори очилиши арафасида нидерландиялик ҳимоячига Европанинг бир қатор етакчи клублари томонидан қизиқишлар борлиги айтилмоқда. Бироқ Тоттенхем раҳбарияти ўзининг асосий ҳимоячисини қўйиб юбормоқчи эмас.

ТоттенхемМиккй ван де ВенАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиРеал Мадрид Родри учун ҳаракат бошласа Манчестер Сити уни олиб қололмайдиБугун, 20:18«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юбордиБугун, 20:17Мбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиМбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтдиБугун, 19:27Муҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиМуҳаммад Салах Арне Слот кетишини билганида Ливерпулда қолармидиБугун, 19:10Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиАрсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлдиКеча, 18:20Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Кеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...