Миккй ван де Вен дунёнинг энг яхшиси бўлиши учун Тоттенхемдан кетиши керакми?
Тоттенхем жамоасининг собиқ ҳимоячиси Тобй Альдервеирелд нидерландиялик Миккй ван де Вен ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 25 ёшли ҳимоячи дунёнинг энг яхшиларидан бирига айланиш учун барча сифатларга эга, бироқ бунинг учун Лондон клубини тарк этиши шарт эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миккй ван де Вен 2023-йилнинг ёзида Вольфцбург клубидан Тоттенхем сафига келиб қўшилган эди. Ўзининг юқори тезлиги билан танилган ҳимоячи қисқа вақт ичида Англия Премер-лигаси даражасига мослашиб кетди. Ҳозирда у жамоа сафида барча мусобақаларда 100 га яқин ўйин ўтказишга улгурди.
Клубнинг сўнгги мавсумлардаги натижалари барқарор бўлмаса-да, Ван де Веннинг шахсий кўрсаткичлари ўсишда давом этмоқда. Альдервеирелднинг таъкидлашича, футболчининг тезлиги унга орқа чизиқда катта бўшлиқларни ёпиш ва яккама-якка курашларда ғолиб чиқиш имконини беради. Бу эса замонавий футбол учун жуда муҳим ҳисобланади.
“Унда дунёнинг энг яхши марказий ҳимоячиси бўлиш учун потенциал етарли. Албатта, жамоа яхши ўйнамаётган пайтда юқори савияни сақлаб қолиш қийин, лекин у ўз устида ишлашда давом этиши керак. Умид қиламанки, у Тоттенхемда қолади ва айнан шу ерда ўз маҳоратини янада оширади”, — дея қўшимча қилди Альдервеирелд.
Ҳозирда трансфер бозори очилиши арафасида нидерландиялик ҳимоячига Европанинг бир қатор етакчи клублари томонидан қизиқишлар борлиги айтилмоқда. Бироқ Тоттенхем раҳбарияти ўзининг асосий ҳимоячисини қўйиб юбормоқчи эмас.
…