Расман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айланди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида навбатдаги йирик трансферни амалга оширди. Мадридликлар Англиянинг Ливерпул жамоаси билан шартномаси якунланган Франция терма жамоаси ҳимоячиси Ибраҳима Konaте билан келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг сўнгги йиллардаги юқори савияли футболчиларни эркин агент сифатида жалб қилиш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
27 ёшли марказий ҳимоячи Сантиаго Бернабеу стадионида 2030-йилнинг июнига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашри хабарига кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Konaтени жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қила оладиган асосий номзод сифатида кўрмоқда. Футболчи учун трансфер пули тўланмагани клубга иқтисодий жиҳатдан катта устунлик беради.
Моуринью лойиҳасининг янги қисмиИбраҳима Konaте Жозе Моуринью Мадрид клуби бошқарувига қайтганидан сўнг амалга оширилган учинчи йирик харид бўлди. Бунгача жамоага Марк Кукурелла ва Бернардо Силва келиб қўшилган эди. Португалиялик мутахассис ҳимоячининг жисмоний ҳолати, тезлиги ва ишончли ўйинини юқори баҳолаб, уни ўзининг тактик схемаларида муҳим фигура сифатида кўрмоқда.
Клуб президенти Флорентино Перез ҳам ушбу трансферни жамоа таркибини мувозанатлаш йўлидаги стратегик қадам деб ҳисоблайди. Ўтган мавсумларда ҳимоячиларнинг жароҳатлари туфайли юзага келган қийинчиликлар Реал Мадрид раҳбариятини захира ўриндиғини янада мустаҳкамлашга мажбур қилди. Konaте ўзининг тажрибаси билан Мадрид мудофаасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Французлар колонияси ва мослашув жараёниМутахассисларнинг фикрича, Ибраҳима Konaте янги жамоасига мослашишда ҳеч қандай қийинчиликка дуч келмайди. Боиси, айни дамда Реал Мадрид таркибида унинг ватандошлари — Килиан Мбаппе, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга ва Ферланд Мендй каби юлдузлар тўп сурмоқда. Бу омил ҳимоячининг жамоавий муҳитга тезроқ киришиб кетишига хизмат қилади.
Трансфер жараёни Ливерпул билан шартнома узайтирилмаслиги маълум бўлган заҳоти тезлашган. Мадридликлар Европанинг бошқа гранд клубларини ортда қолдириб, ҳимоячи билан тезкор келишувга эришишга муваффақ бўлишди. Ҳозирда футболчи Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.
Шу сабабли, Konaтенинг расмий таништирув маросими турнир якунлангач, у Мадридга қайтганидан сўнг ўтказилади. Шундан сўнг у Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотларга қўшилиб, янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашга киришади.
…