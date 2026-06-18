Расман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айланди

·0·Спорт
Расман: Ибраҳима Konaте эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айланди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида навбатдаги йирик трансферни амалга оширди. Мадридликлар Англиянинг Ливерпул жамоаси билан шартномаси якунланган Франция терма жамоаси ҳимоячиси Ибраҳима Konaте билан келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг сўнгги йиллардаги юқори савияли футболчиларни эркин агент сифатида жалб қилиш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

27 ёшли марказий ҳимоячи Сантиаго Бернабеу стадионида 2030-йилнинг июнига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашри хабарига кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Konaтени жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қила оладиган асосий номзод сифатида кўрмоқда. Футболчи учун трансфер пули тўланмагани клубга иқтисодий жиҳатдан катта устунлик беради.

Моуринью лойиҳасининг янги қисми

Ибраҳима Konaте Жозе Моуринью Мадрид клуби бошқарувига қайтганидан сўнг амалга оширилган учинчи йирик харид бўлди. Бунгача жамоага Марк Кукурелла ва Бернардо Силва келиб қўшилган эди. Португалиялик мутахассис ҳимоячининг жисмоний ҳолати, тезлиги ва ишончли ўйинини юқори баҳолаб, уни ўзининг тактик схемаларида муҳим фигура сифатида кўрмоқда.

Клуб президенти Флорентино Перез ҳам ушбу трансферни жамоа таркибини мувозанатлаш йўлидаги стратегик қадам деб ҳисоблайди. Ўтган мавсумларда ҳимоячиларнинг жароҳатлари туфайли юзага келган қийинчиликлар Реал Мадрид раҳбариятини захира ўриндиғини янада мустаҳкамлашга мажбур қилди. Konaте ўзининг тажрибаси билан Мадрид мудофаасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Французлар колонияси ва мослашув жараёни

Мутахассисларнинг фикрича, Ибраҳима Konaте янги жамоасига мослашишда ҳеч қандай қийинчиликка дуч келмайди. Боиси, айни дамда Реал Мадрид таркибида унинг ватандошлари — Килиан Мбаппе, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга ва Ферланд Мендй каби юлдузлар тўп сурмоқда. Бу омил ҳимоячининг жамоавий муҳитга тезроқ киришиб кетишига хизмат қилади.

Трансфер жараёни Ливерпул билан шартнома узайтирилмаслиги маълум бўлган заҳоти тезлашган. Мадридликлар Европанинг бошқа гранд клубларини ортда қолдириб, ҳимоячи билан тезкор келишувга эришишга муваффақ бўлишди. Ҳозирда футболчи Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.

Шу сабабли, Konaтенинг расмий таништирув маросими турнир якунлангач, у Мадридга қайтганидан сўнг ўтказилади. Шундан сўнг у Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотларга қўшилиб, янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашга киришади.

Реал МадридИбраҳима KonaтеТрансферларЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиФеруза Казакова Хитойдаги Жаҳон кубогида немис рақибасини таслим этдиБугун, 10:16Кафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаКафу футбол тарихидаги энг буюк тўртликни маълум қилди: Роналдиньо ҳам рўйхатдаБугун, 09:57Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиТоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиБугун, 09:12Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиЕвропа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиБугун, 09:10Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиСам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиБугун, 08:56Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиФабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиБугун, 08:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди