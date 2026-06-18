Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлди

·0·Дунё
Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлди

Туркиянинг Истанбул шаҳрида Оила ишлари бўйича судда кўпчилик эътиборини тортган ғаройиб иш кўриб чиқилди. Унда аёл томонидан эрига нисбатан сеҳр-жоду қилингани ҳақидаги даъволар асосида жуфтликнинг никоҳи бекор қилинди. Бу ҳақда “Oda TV” хабар берди.

Қайд этилишича, Истанбулда яшовчи З.Т. исмли эркак ва Н.Т. исмли аёл 2004 йилда турмуш қуришган. Уларнинг бу никоҳидан икки нафар фарзанд дунёга келган. Даъво материалларига кўра, бир куни З.Т. эрталаб уйғониб, хотини Н.Т.нинг қўлида қайчи билан сочини кесаётган ҳолатини кўриб қолган.

Эр ўз хотинидан бу ҳаракат сабабини сўраганда, у «Сен касал бўлиб вафот этишинг учун сенга сеҳр-жоду қилаяпман» деган жавобни бергани қайд этилган.

Бу ҳолатдан қаттиқ шокка тушган З.Т. ўша куни уйнинг барча бурчакларини текшириб чиққан ва натижада уйнинг турли жойларидан 5–6 та муҳрланган тумор топиб олган. У мазкур туморларни олиб яшириб қўйган ва ундан кейин хотинини кузатишни бошлаган.

Даъво аризасида қайд этилишича, эр хотинининг телефонида бошқа бир эркак билан ёзишмаларни кўриб қолган. Шунингдек, у аёлнинг ушбу эркак билан яширин учрашувларга борганини ҳам аниқлаган.

Хиёнат ва сеҳр-жодуга дуч келганини таъкидлаган З.Т. туморлар ва ёзишмаларни далил сифатида тақдим этиб, ажрашиш учун судга мурожаат қилган. У судга киритган аризасида қуйидагиларни билдирган:

“Хотиним менга хиёнат қилди. У доим менга сеҳр-жоду қилиб келган. Кун бўйи хуштори билан кўчада юради. Мунтазам спиртли ичимликлар истеъмол қилади, уй ва фарзандлар тарбияси билан шуғулланмайди. У менга ўлим сеҳри қилган. Шу боис мен Н.Т. билан ажрашишни талаб қиламан ва маънавий зарар учун 700 минг лира товон ундирилишини сўрайман”.

Ўз навбатида, Н.Т. эса барча айбловларни рад этган. Унинг айтишича, унга қўйилаётган сеҳр-жоду айбловлари асоссиз бўлиб, топилган туморлар оддий барака дуолари ҳисобланади.

Аёл судга тақдим этган қарши даъво аризасида эса эрини зиқналикда айблаган. Унинг таъкидлашича, эр доимий равишда унинг барча харажатлари учун чек ва ҳисобот талаб қилган.

“Бундай ҳаёт мен учун оғир бўлди. Оиламизнинг бузилишида асосий айбдор — эрим”, деган Н.Т. эрига нисбатан 200 минг лира товон пули ундиришни сўраган.

Суд жараёни давомида З.Т. тақдим этган туморлар махсус экспертга юборилган. Араб тили таржимони бўлган эксперт уларни ўқишга ҳаракат қилган, аммо матнни аниқ таржима қила олмагани учун масжид имомидан ёрдам сўралган.

Имом эса туморларда ҳақиқатан ҳам сеҳр-жоду мавжудлигини айтган. Унинг фикрича, агар бу матнлар қайта кўчириб ёзилса, жоду яна кучайиши мумкин.

Эксперт ҳам ўз хулосасида имом сўзларини келтириб, ушбу ёзувлар сеҳр-жоду эканини баён қилган ва уларни қайта ёзиш мумкин эмаслигини таъкидлаган.

Суд якунда ҳар икки томонни ҳам никоҳ муаммоларида масъул деб топиб, жуфтликни расман ажратиш ҳақида қарор чиқарган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 10:40АҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:29Россияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиРоссияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиБугун, 08:27Москва яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиМосква яна оммавий дронлар ҳужуми остида қолдиБугун, 07:51Айиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиАйиқ сайёҳларнинг овқатини еб қўйдиБугун, 07:48Туркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиТуркияда 12 ёшли қиз балконнинг иккинчи қаватидан қулаб тушдиБугун, 07:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди