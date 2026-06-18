Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида ўтказилган йиғилишда миллий терма жамоамизнинг 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Колумбияга қарши ўтказган тарихий учрашуви ҳақида фикр билдирди.
Давлат раҳбари хорижий инвесторлар, халқаро ташкилотлар вакиллари, вазирлик ва идоралар раҳбарлари иштирок этган нуфузли анжуманда футболчиларимизнинг майдондаги ҳаракати, кучли характери ва иродасини алоҳида эътироф этди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этди. “Оқ бўрилар” биринчи турда катта халқаро тажрибага эга Колумбияга қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Натижа мухлислар кутганидек бўлмаган бўлса-да, футболчиларимиз ўзининг курашчанлиги, жисмоний тайёргарлиги ва охиригача таслим бўлмаслик хусусиятини намоён этди.
Президент Шавкат Мирзиёев ушбу тарихий баҳсни алоҳида ҳаяжон билан тилга олди.
“Ўзбекистон учун жуда қизғин ўтган ўйинда футболчиларимиз Жаҳон чемпионатида биринчи марта жуда катта тажрибага эга жамоага қарши ўзининг кучли характерини кўрсатди”, — деди давлат раҳбари.
Президентнинг таъкидлашича, 34 йил давомида кутилган орзунинг амалга ошиши осон кечмади. Ўзбекистон терма жамоасининг мундиал саҳнасига чиқиши миллий футболимиз учун янги даврни бошлаб берди.
“Осон эмас, биринчи марта. Биз 34 йил кутган воқеа бўлди. Шунинг учун кучли характери, жисмоний тайёргарлиги ва иродасини яққол намоён этди десак, бу ҳам тўғри”, — деди Шавкат Мирзиёев.
Дарҳақиқат, Колумбияга қарши ўйин нафақат спорт натижаси, балки бутун мамлакат учун тарихий ҳодиса бўлди. Ўзбекистон давлат мадҳияси илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида янгради. Миллионлаб юртдошларимиз тонг саҳарда телевизор қаршисида миллий жамоани қўллаб-қувватлади.
Футболчиларимиз дунё футболида катта тажрибага эга рақибга қарши майдонга тушди. Колумбия таркибида Европа ва Жанубий Американинг нуфузли клубларида тўп сурадиган юлдуз футболчилар бор эди. Шунга қарамай, “оқ бўрилар” ўйиннинг айрим қисмларида рақибга жиддий босим ўтказиб, ўз имкониятларини ярата олди.
Президент Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларини ватанпарвар ва фидойи ёшлар сифатида таърифлаб, улар билан бутун мамлакат фахрланишини таъкидлади.
“Бир нарсани айтмоқчиманки, ватанпарвар ва фидойи ёшларимиз билан фахрланамиз. Улар ҳозирги Ўзбекистоннинг қаҳрамонлари”, — деди давлат раҳбари.
Бу сўзлар йиғилиш иштирокчилари томонидан катта олқишлар билан қарши олинди. Видеолавҳада хорижий инвесторлар, халқаро ташкилотлар вакиллари ва маҳаллий раҳбарлар Президентнинг миллий терма жамоага бағишланган фикрларини қарсаклар билан қўллаб-қувватлаганини кўриш мумкин.
Анжумандаги самимий муҳит спортнинг халқлар ва мамлакатларни бирлаштирувчи куч эканини яна бир бор намоён қилди. Турли давлатлардан келган меҳмонлар ҳам Ўзбекистон футболчиларининг тарихий иштирокини олқишлар билан эътироф этди.
Шавкат Мирзиёев терма жамоа олдида ҳали кўп имкониятлар борлигини ҳам алоҳида қайд этди. Биринчи учрашувдаги мағлубият мундиалдаги кураш якунланганини англатмайди. Миллий жамоамиз олдида яна муҳим баҳслар бор.
“Ҳали олдимизда жуда ҳам кўп имкониятлар борлигини ўзларинг ҳам кўрдинглар. Фарзандларим, қаҳрамонларим кўп нарсага қодир эканликларини ҳам билдирди”, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг “фарзандларим, қаҳрамонларим” деган сўзлари футболчиларга нисбатан самимий ишонч ва меҳрни ифодалади. Бу мурожаат нафақат терма жамоа аъзолари, балки бутун Ўзбекистон мухлисларига ҳам катта руҳий куч бағишлади.
Колумбияга қарши учрашувда футболчиларимиз биринчи бўлимда кучли босимга дуч келди. Аммо танаффусдан кейин жамоа фаоллигини ошириб, рақиб дарвозаси томон хавфли ҳужумлар уюштиришга ҳаракат қилди. Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионати тарихидаги илк голи ҳам мухлислар учун унутилмас лаҳзага айланди.
Натижага қарамай, жамоанинг ўйинида ижобий жиҳатлар кўп бўлди. Футболчилар юқори суръатга мослашишга, жисмоний курашда рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга ва охирги дақиқаларгача ҳаракат қилишга интилди.
Президент ҳам айнан мана шу характер, ирода ва фидойиликни юқори баҳолади. У миллий жамоага келгуси учрашувлар олдидан омад тилади.
“Фақат омад тилаймиз биз. Олға, Ўзбекистон!” — деди Шавкат Мирзиёев.
Давлат раҳбарининг ушбу даъвати йиғилиш залида яна бир бор кучли қарсаклар билан кутиб олинди. Анжуманда иштирок этган хорижий меҳмонлар ҳам Ўзбекистон футболчиларига билдирилган ишонч ва қўллаб-қувватловга ҳамоҳанг бўлди.
Миллий терма жамоамиз учун бу сўзлар алоҳида аҳамиятга эга. Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйин улкан босим, юқори масъулият ва катта жисмоний куч талаб қилади. Бундай паллада мамлакат раҳбарининг ишончи футболчиларга қўшимча мотивация бағишлаши табиий.
Ўзбекистон футболчилари мундиалда фақат спорт натижаси учун эмас, балки бутун мамлакат шарафи, миллий ғурур ва миллионлаб мухлислар ишончи учун майдонга тушмоқда.
Биринчи ўйин тарихга айланди. Унда хатолар ҳам, қувонарли лаҳзалар ҳам бўлди. Энг муҳими, Ўзбекистон Жаҳон чемпионати саҳнасида ўзининг курашчан ва таслим бўлмайдиган жамоа эканини кўрсатди.
Энди “оқ бўрилар” олдида янги учрашувлар турибди. Футболчилар Колумбияга қарши баҳсдан хулоса чиқариб, кейинги рақибларга қарши янада ишончли ва қатъиятли ҳаракат қилишга интилади.
Шавкат Мирзиёевнинг “улар ҳозирги Ўзбекистоннинг қаҳрамонлари” деган сўзлари эса миллий жамоанинг тарихий иштирокига берилган энг юксак баҳолардан бири бўлди.
Мундиал давом этмоқда. Имкониятлар ҳали олдинда. Миллионлаб мухлислар эса Президентнинг даъватига қўшилиб, бир овоздан айтади:
Олға, Ўзбекистон!
…