Samsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкин
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида иш бошлаган бўлса-да, илк маълумотлар кўпчиликни бироз ҳафсаласини пир қилиши мумкин. Навер нашрининг етказиб бериш занжирларидаги манбаларга таяниб хабар беришича, базавий Galaxy S27 модели экран ва камера борасида жиддий ўзгаришларга эга бўлмаслиги кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда янги қурилма учун мутлақо янги дисплей панеллари ёки такомиллаштирилган камера модуллари ишлаб чиқилаётгани ҳақида ҳеч қандай аломатлар йўқ. Бу эса Galaxy S27 ўзидан олдинги Galaxy S26 (у ҳам ҳали тақдим этилмаган) ва ҳатто ундан олдинги моделлар техник хусусиятларини мерос қилиб олишини англатиши мумкин. Samsung компанияси сўнгги йилларда асосий эътиборни Ultra версиясига қаратиб, базавий моделларда кичик эволюцион ўзгаришлар билан чекланиб қолмоқда.
Харажатларни камайтириш стратегиясиЭкраннинг ўзгармаслиги ортида иқтисодий сабаблар ётган бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Samsung ўзининг Samsung Дисплай бўлинмаси маҳсулотларидан воз кечиб, Хитойнинг БОE компанияси ишлаб чиқарган ОЛEД панелларига ўтишни режалаштирмоқда. Бу ҳар бир панел учун тахминан 5 доллар тежаш имконини беради.
Гарчи 5 доллар кичик рақамдек кўринса-да, миллионлаб нусхада сотиладиган флагманлар учун бу компания фойдасига сезиларли таъсир кўрсатади. Бироқ, фойдаланувчилар учун бу технологик турғунлик сифатида қабул қилиниши мумкин, чунки рақобатчилар, айниқса Хитой брендлари, дисплей ёрқинлиги ва сифатини кескин ошириб бормоқда.
Ҳали ҳаммаси ўзгариши мумкинШуни таъкидлаш жоизки, Galaxy S27 сериясининг расмий тақдимотига ҳали тахминан тўққиз ой вақт бор. Қурилмалар ҳозирда лойиҳалашнинг илк босқичида турибди. Бу вақт ичида Samsung муҳандислари етказиб берувчилар рўйхатини ўзгартириши ёки янги компонентларни қўшишга қарор қилиши эҳтимолдан холи эмас.
Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари доимо юқори нуфузга эга бўлиб келган. Агар базавий моделда сезиларли ўзгаришлар бўлмаса, истеъмолчилар эътибори кўпроқ Ultra моделига ёки ўтган йилги арзонлашган флагманларга қаратилиши мумкин. Ҳозирча бу маълумотлар расмий тасдиқланмаган бўлса-да, инсайдерлар Samsung'нинг консерватив ёндашуви давом этишини башорат қилмоқда.
…