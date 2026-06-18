Samsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкин

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкин

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак флагман смартфонлари устида иш бошлаган бўлса-да, илк маълумотлар кўпчиликни бироз ҳафсаласини пир қилиши мумкин. Навер нашрининг етказиб бериш занжирларидаги манбаларга таяниб хабар беришича, базавий Galaxy S27 модели экран ва камера борасида жиддий ўзгаришларга эга бўлмаслиги кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда янги қурилма учун мутлақо янги дисплей панеллари ёки такомиллаштирилган камера модуллари ишлаб чиқилаётгани ҳақида ҳеч қандай аломатлар йўқ. Бу эса Galaxy S27 ўзидан олдинги Galaxy S26 (у ҳам ҳали тақдим этилмаган) ва ҳатто ундан олдинги моделлар техник хусусиятларини мерос қилиб олишини англатиши мумкин. Samsung компанияси сўнгги йилларда асосий эътиборни Ultra версиясига қаратиб, базавий моделларда кичик эволюцион ўзгаришлар билан чекланиб қолмоқда.

Харажатларни камайтириш стратегияси

Экраннинг ўзгармаслиги ортида иқтисодий сабаблар ётган бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Samsung ўзининг Samsung Дисплай бўлинмаси маҳсулотларидан воз кечиб, Хитойнинг БОE компанияси ишлаб чиқарган ОЛEД панелларига ўтишни режалаштирмоқда. Бу ҳар бир панел учун тахминан 5 доллар тежаш имконини беради.

Гарчи 5 доллар кичик рақамдек кўринса-да, миллионлаб нусхада сотиладиган флагманлар учун бу компания фойдасига сезиларли таъсир кўрсатади. Бироқ, фойдаланувчилар учун бу технологик турғунлик сифатида қабул қилиниши мумкин, чунки рақобатчилар, айниқса Хитой брендлари, дисплей ёрқинлиги ва сифатини кескин ошириб бормоқда.

Ҳали ҳаммаси ўзгариши мумкин

Шуни таъкидлаш жоизки, Galaxy S27 сериясининг расмий тақдимотига ҳали тахминан тўққиз ой вақт бор. Қурилмалар ҳозирда лойиҳалашнинг илк босқичида турибди. Бу вақт ичида Samsung муҳандислари етказиб берувчилар рўйхатини ўзгартириши ёки янги компонентларни қўшишга қарор қилиши эҳтимолдан холи эмас.

Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари доимо юқори нуфузга эга бўлиб келган. Агар базавий моделда сезиларли ўзгаришлар бўлмаса, истеъмолчилар эътибори кўпроқ Ultra моделига ёки ўтган йилги арзонлашган флагманларга қаратилиши мумкин. Ҳозирча бу маълумотлар расмий тасдиқланмаган бўлса-да, инсайдерлар Samsung'нинг консерватив ёндашуви давом этишини башорат қилмоқда.

SamsungGalaxy S27СмартфонТехнологияОЛEД
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаРоссияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаБугун, 10:58Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиЎзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиБугун, 10:52СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиСанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиБугун, 09:55Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23Ростех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиРостех ҳавода маневр қилишга қодир янги Суперкам С180 дронини тақдим этдиБугун, 08:52Oppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояOppo Рено 15А тақдим этилди: 7000 мАч аккумулятор ва IP69 даражасидаги ҳимояБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди