Caviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этди
Ҳашаматли аксессуарлар ишлаб чиқариш билан танилган Caviar бренди iPhone смартфонлари учун мўлжалланган янги “Genesis” коллекциясини намойиш этди. Ушбу туркумнинг асосий ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчиларга қурилма дизайнини бир неча сония ичида ўзгартириш имконини берувчи махсус магнитли панелларни таклиф этади. Бу технология смартфонни ғилофга солишдан кўра қулайроқ ва эстетик жиҳатдан мукаммалроқ ечим сифатида тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги коллекция iPhone 17 Pro Max каби келажакдаги флагманлар учун мослаштирилган бўлиб, фойдаланувчи бир ҳаракат билан смартфонининг орқа панелини янгилаши мумкин. Бу нафақат ташқи кўринишни ўзгартиради, балки қурилмага ўзига хос эксклюзивлик бағишлайди. ixbt.com маълумотига кўра, коллекциядан бешта турли хил дизайндаги моделлар ўрин олган.
Ноёб материаллар ва тарихий ашёларКоллекциянинг энг диққатга сазовор ва қимматбаҳо вакили “Релик” (Ёдгорлик) модели бўлди. Унинг дизайнидаги В-симон элемент ичига ҳақиқий тираннозавр тишининг бўлаги жойлаштирилган. Ишлаб чиқарувчилар ушбу гаджетни шунчаки техника эмас, балки “замондош артефакт” деб аташмоқда. Ушбу эксклюзив версиянинг нархи тахминан 299 минг рублдан бошланади.
Бундан ташқари, коллекцияда бошқа ҳашаматли моделлар ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос характерга эга. Масалан, “Стимулус” модели қора тиmsоҳ териси ва ёрқин заргаллдоқ эмал уйғунлигида ишланган. Бу дизайн кўпроқ фаол ва эътибор марказида бўлишни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган.
“Вектор” модели эса бирмунча жиддийроқ услубда бўлиб, қора титан ва чарм қопламасидан иборат. “Протеус” модели кумушранг титан ва кўк рангли чарм комбинациясини ўзида мужассам этган бўлса, “Орион” модели олтин суви юритилган титан ва кўк эмал ёрдамида коинот кенгликлари манзарасини эслатади.
Смартфонлар бозоридаги янги трендЎзбекистон бозорида ҳам iPhone фойдаланувчилари орасида шахсийлаштириш ва эксклюзив аксессуарларга бўлган талаб юқори. Гарчи Caviar маҳсулотлари оммавий сегмент учун мўлжалланмаган бўлса-да, магнитли алмаштириладиган панеллар ғояси келажакда бошқа аксессуар ишлаб чиқарувчилари учун ҳам янги йўналиш очиб бериши мумкин.
Ҳозирда ушбу панеллар нафақат ҳимоя функциясини бажаради, балки смартфонни санъат асарига айлантиради. Caviar томонидан тақдим этилган ушбу ечим iPhone дизайнидан зериккан, бироқ янги қурилма сотиб олишни истамайдиган бой қатлам вакиллари учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
…