Caviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этди

·0·Техно
Caviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этди

Ҳашаматли аксессуарлар ишлаб чиқариш билан танилган Caviar бренди iPhone смартфонлари учун мўлжалланган янги “Genesis” коллекциясини намойиш этди. Ушбу туркумнинг асосий ўзига хослиги шундаки, у фойдаланувчиларга қурилма дизайнини бир неча сония ичида ўзгартириш имконини берувчи махсус магнитли панелларни таклиф этади. Бу технология смартфонни ғилофга солишдан кўра қулайроқ ва эстетик жиҳатдан мукаммалроқ ечим сифатида тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги коллекция iPhone 17 Pro Max каби келажакдаги флагманлар учун мослаштирилган бўлиб, фойдаланувчи бир ҳаракат билан смартфонининг орқа панелини янгилаши мумкин. Бу нафақат ташқи кўринишни ўзгартиради, балки қурилмага ўзига хос эксклюзивлик бағишлайди. ixbt.com маълумотига кўра, коллекциядан бешта турли хил дизайндаги моделлар ўрин олган.

Ноёб материаллар ва тарихий ашёлар

Коллекциянинг энг диққатга сазовор ва қимматбаҳо вакили “Релик” (Ёдгорлик) модели бўлди. Унинг дизайнидаги В-симон элемент ичига ҳақиқий тираннозавр тишининг бўлаги жойлаштирилган. Ишлаб чиқарувчилар ушбу гаджетни шунчаки техника эмас, балки “замондош артефакт” деб аташмоқда. Ушбу эксклюзив версиянинг нархи тахминан 299 минг рублдан бошланади.

Бундан ташқари, коллекцияда бошқа ҳашаматли моделлар ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос характерга эга. Масалан, “Стимулус” модели қора тиmsоҳ териси ва ёрқин заргаллдоқ эмал уйғунлигида ишланган. Бу дизайн кўпроқ фаол ва эътибор марказида бўлишни хуш кўрувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган.

“Вектор” модели эса бирмунча жиддийроқ услубда бўлиб, қора титан ва чарм қопламасидан иборат. “Протеус” модели кумушранг титан ва кўк рангли чарм комбинациясини ўзида мужассам этган бўлса, “Орион” модели олтин суви юритилган титан ва кўк эмал ёрдамида коинот кенгликлари манзарасини эслатади.

Смартфонлар бозоридаги янги тренд

Ўзбекистон бозорида ҳам iPhone фойдаланувчилари орасида шахсийлаштириш ва эксклюзив аксессуарларга бўлган талаб юқори. Гарчи Caviar маҳсулотлари оммавий сегмент учун мўлжалланмаган бўлса-да, магнитли алмаштириладиган панеллар ғояси келажакда бошқа аксессуар ишлаб чиқарувчилари учун ҳам янги йўналиш очиб бериши мумкин.

Ҳозирда ушбу панеллар нафақат ҳимоя функциясини бажаради, балки смартфонни санъат асарига айлантиради. Caviar томонидан тақдим этилган ушбу ечим iPhone дизайнидан зериккан, бироқ янги қурилма сотиб олишни истамайдиган бой қатлам вакиллари учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

iPhoneCaviarТехнологияСмартфонАксессуар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиВаймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиБугун, 11:58Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 11:52Samsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкинБугун, 11:29Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаРоссияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаБугун, 10:58Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиЎзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиБугун, 10:52СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиСанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиБугун, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди