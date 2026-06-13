Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкин

·0·Спорт
Геофф Ҳурст: Гарри Кейн Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этиши мумкин

Англия терма жамоасининг 1966-йилдаги афсонаси Сир Геофф Ҳурст миллий жамоа сардори Гарри Кейн унинг тарихий натижасини такрорлаб, Жаҳон чемпионати финалида хет-трик қайд этишига ишонмоқда. Ҳурстнинг фикрича, айнан Бавария ҳужумчиси Англиянинг 60 йиллик совринсиз сериясига чек қўядиган асосий фигура бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Геофф Ҳурст ҳозирга қадар Жаҳон чемпионати финалида ғалаба келтирувчи хет-трик қайд этган ягона футболчи бўлиб турибди. У 1966-йили Ғарбий Германия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада учта гол уриб, мамлакатга ягона чемпионликни тақдим этган эди. Ўша таркибдан ҳаёт бўлган сўнгги вакил сифатида Ҳурст ўз рекордини Гарри Кейн билан баҳам кўришга тайёрлигини билдирди.

Даилй Маил нашрига берган интервюсида Ҳурст шундай деди: "Агар биз ғалаба қозонсак, бу мени ҳайрон қолдирмайди. Кейн финалда учта гол уришига ҳам шубҳам йўқ. Мен бунга ҳасад қилмайман, аксинча, бу яна содир бўлса, мендан бахтлироқ инсон бўлмайди". Кейн айни дамда 79 та гол билан Англия тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турибди.

Шу билан бирга, Ҳурст янги бош мураббий Томас Тухель қўл остидаги жамоада барча масъулият фақатгина 32 ёшли ҳужумчи зиммасига тушмаслиги кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ғалаба учун фақат бир киши эмас, бутун жамоа ҳаракат қилиши лозим. Ҳурстнинг фикрича, клублар миқёсидаги муваффақиятларидан қатъи назар, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш Кейнни бутун дунё кўз ўнгида афсонага айлантиради.

АнглияГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиБаварияТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Левандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиЛевандовски фаолиятини АҚШнинг «Чикаго Файр» клубида давом эттирадиБугун, 16:57Ливерпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрЛиверпул Рио Нгумоха учун Бавария билан курашишга тайёрБугун, 16:37Кака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиКака Реал Мадриддаги муваффақиятсизлиги сабабларини очиқладиБугун, 16:33Девид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаДевид Бекхем Голливудда юлдузга эга бўлди: тарихий лаҳзаБугун, 16:14Златан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиЗлатан Ибрагимович Ламине Ямал ҳақида: Унинг ўйини учун ҳар қанча тўласа арзийдиБугун, 16:10Стивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтдиСтивен Жеррард Жаҳон чемпионатида қайси терма жамоа ғолиб бўлишини айтдиБугун, 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди