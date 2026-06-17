Эрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошлади

·0·Спорт
Эрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошлади

Норвегия терма жамоаси 28 йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионати саҳнасига ёрқин ғалаба билан қайтди. Бостон шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда скандинавияликлар Ироқ устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришдилар. Ўйиннинг асосий қаҳрамони, кутилганидек, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд бўлди. Унинг биринчи бўлимда киритган икки голи жамоасининг муваффақиятида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки дақиқалари Норвегия учун бироз ҳаяжонли ўтди. Oraдаги чорак асрдан кўпроқ вақт давом этган танаффус ўз сўзини айтмай қолмади. Бироқ, 30-дақиқага яқин Эрлинг Холанд қанотдан узатилган тўпни дарвоза тўрига аниқ йўналтириб, жамоасидаги асабийликни босишга муваффақ бўлди. Бу гол норвегияликларга ўйин тизгинини қўлга олиш имконини берди.

Ироқ терма жамоаси таслим бўлишни истамасдан, орадан ўн дақиқа ўтар-ўтмас ҳисобни тенглаштирди. Айман Ҳуссеин кучли зарба билан дарвозани ишғол қилиб, осиёликларга умид бағишлади. Аммо мувозанат узоқ сақланиб қолмади. Эрлинг Холанднинг тиниmsиз босими ўз мевасини берди: рақиб ҳимоячиси ва дарвозабонининг хатосидан фойдаланган ҳужумчи ўзининг иккинчи голини уриб, Норвегияни яна олдинга олиб чиқди.

Иккинчи бўлимдаги устунлик ва якуний натижа

Танаффусдан сўнг Норвегия ўйинни тўлиқ назорат қила бошлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Лео Остигард учрашув тугашига ўн дақиқа қолганида ҳисобни йириклаштирди. Эрлинг Холанд хет-трик қайд этиш имкониятига эга бўлган бўлса-да, вазиятдан фойдалана олмади. Шунга қарамай, унинг фаоллиги эвазига Ироқ ҳимоячиси ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва якуний ҳисоб 4:1 кўринишига келди.

Ушбу ғалаба Норвегия учун ўта муҳим эди, чунки улар турнирнинг энг қийин гуруҳларидан бири — "ўлим гуруҳи"да иштирок этишмоқда. Эрлинг Холанд каби юлдузнинг борлиги жамоани ушбу мусобақанинг "яширин фаворит"ларидан бири сифатида кўрсатмоқда. Ироқ эса мағлубиятга қарамай, биринчи бўлимда муносиб қаршилик кўрсата олишини исботлади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу ўйин Эрлинг Холанднинг жаҳон миқёсидаги турнирларда қандай даражага эга эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Манчестер Сити таркибидаги сермаҳсул ўйинларини эндиликда терма жамоа либосида ҳам давом эттираётган ҳужумчи, Норвегияни узоқ кутилган ғалабалар сари етакламоқда. Навбатдаги турлар гуруҳдаги вазиятни янада ойдинлаштиради.

Эрлинг ХоландНорвегияЖЧФутболМанчестер Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Черчесов Ўзбекистонни кузатиши ва Нидерландия чемпион бўлишини айтдиЧерчесов Ўзбекистонни кузатиши ва Нидерландия чемпион бўлишини айтдиБугун, 23:47Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Франция - Сенегал баҳсида киритилган голларни томоша қилинг (видео)Бугун, 21:47Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?Роберто Мартинез Португалия терма жамоасини тарк этади: Криштиано Роналдо ҳам кетадими?Бугун, 21:37Килиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошладиКилиан Мбаппе рекорд ўрнатди: Франция Жаҳон чемпионатини иродали ғалаба билан бошладиБугун, 21:11Франция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиФранция Мбаппе ва Барколянинг голлари эвазига Сенегални мағлуб этдиБугун, 21:09Лионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиЛионель Месси яна бир бор жаҳон чемпиони бўла оладими? Пабло Забалета прогноз бердиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди