Эрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошлади
Норвегия терма жамоаси 28 йиллик танаффусдан сўнг жаҳон чемпионати саҳнасига ёрқин ғалаба билан қайтди. Бостон шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда скандинавияликлар Ироқ устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалабага эришдилар. Ўйиннинг асосий қаҳрамони, кутилганидек, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд бўлди. Унинг биринчи бўлимда киритган икки голи жамоасининг муваффақиятида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки дақиқалари Норвегия учун бироз ҳаяжонли ўтди. Oraдаги чорак асрдан кўпроқ вақт давом этган танаффус ўз сўзини айтмай қолмади. Бироқ, 30-дақиқага яқин Эрлинг Холанд қанотдан узатилган тўпни дарвоза тўрига аниқ йўналтириб, жамоасидаги асабийликни босишга муваффақ бўлди. Бу гол норвегияликларга ўйин тизгинини қўлга олиш имконини берди.
Ироқ терма жамоаси таслим бўлишни истамасдан, орадан ўн дақиқа ўтар-ўтмас ҳисобни тенглаштирди. Айман Ҳуссеин кучли зарба билан дарвозани ишғол қилиб, осиёликларга умид бағишлади. Аммо мувозанат узоқ сақланиб қолмади. Эрлинг Холанднинг тиниmsиз босими ўз мевасини берди: рақиб ҳимоячиси ва дарвозабонининг хатосидан фойдаланган ҳужумчи ўзининг иккинчи голини уриб, Норвегияни яна олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимдаги устунлик ва якуний натижаТанаффусдан сўнг Норвегия ўйинни тўлиқ назорат қила бошлади. Goal.com нашрининг хабар беришича, иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган Лео Остигард учрашув тугашига ўн дақиқа қолганида ҳисобни йириклаштирди. Эрлинг Холанд хет-трик қайд этиш имкониятига эга бўлган бўлса-да, вазиятдан фойдалана олмади. Шунга қарамай, унинг фаоллиги эвазига Ироқ ҳимоячиси ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва якуний ҳисоб 4:1 кўринишига келди.
Ушбу ғалаба Норвегия учун ўта муҳим эди, чунки улар турнирнинг энг қийин гуруҳларидан бири — "ўлим гуруҳи"да иштирок этишмоқда. Эрлинг Холанд каби юлдузнинг борлиги жамоани ушбу мусобақанинг "яширин фаворит"ларидан бири сифатида кўрсатмоқда. Ироқ эса мағлубиятга қарамай, биринчи бўлимда муносиб қаршилик кўрсата олишини исботлади.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу ўйин Эрлинг Холанднинг жаҳон миқёсидаги турнирларда қандай даражага эга эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Манчестер Сити таркибидаги сермаҳсул ўйинларини эндиликда терма жамоа либосида ҳам давом эттираётган ҳужумчи, Норвегияни узоқ кутилган ғалабалар сари етакламоқда. Навбатдаги турлар гуруҳдаги вазиятни янада ойдинлаштиради.
…