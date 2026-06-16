Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»

·0·Спорт
Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»

Лондоннинг Арсенал клуби собиқ ярим ҳимоячиси Эмманюэль Пети Англия терма жамоаси ҳужумчиси Букайо Сака борасида кескин фикрлар билдирди. Франциялик собиқ футболчининг таъкидлашича, қанот ҳужумчиси айни дамда ўзининг энг яхши спорт формасида эмас ва Жаҳон чемпионати баҳсларини захира ўриндиғида бошлаши адолатдан бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Арсенал якунланган мавсумда Англия Премер-лигаси ғолиблигини қўлга киритган ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борган бўлса-да, Пети 24 ёшли футболчининг шахсий кўрсаткичларидан қониқмаяпти. Унинг фикрича, Саканинг ўйинида пасайиш кузатилмоқда ва бу «уч шерлар»нинг умумий натижасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

«Сака мен учун Арсенал билан яхши мавсумни ўтказгани йўқ», — дея таъкидлади Пети талкСПОРТ нашрига берган интервюсида. — «Биз буни Чемпионлар лигаси финалида ҳам кўрдик. У энди аввалгидек ўйинга таъсир ўтказа олмаяпти. Менимча, терма жамоада ундан кўра кўпроқ лойиқ бўлган бошқа футболчилар бор».

Рақобат ва статистик кўрсаткичлар

Эмманюэль Пети ўз танқидини давом эттирар экан, Англия терма жамоаси сафида истеъдодли ўйинчилар кўплигини ва уларнинг аксарияти айни дамда Сакадан кучлироқ эканини айтди. Goal.com хабарига кўра, Букайо Сака якунланган мавсумда барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 11 та гол уришга муваффақ бўлган. Премер-лигадаги 31 баҳсда эса у 7 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

Франциялик мутахассиснинг сўзларига кўра, Саканинг жамоадошлари ҳам унинг асосий таркибда тушишидан ҳайрон бўлиши мумкин. «Мен Саканинг ашаддий мухлисиман, лекин ростини айтишим керак. Агар мен унинг жамоадоши бўлганимда, бу қарорни тушунмаган бўлардим. Англияда ундан кўра кучлироқ ва иқтидорлироқ вариантлар жуда кўп», — дейди Пети.

Жаҳон чемпионатидаги босим

Танқидларга қарамай, Букайо Сака халқаро майдонларда катта тажрибага эга. У Англия терма жамоаси сафида 49 та ўйин ўтказиб, учта йирик турнирда иштирок этган. Ўтган Жаҳон чемпионатида у 3 та гол урган бўлса, жорий мавсумдаги Европа кампаниясида 3 та гол ва 2 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйган.

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичини қуйидаги тақвим асосида ўтказади:

  • Чоршанба: Хорватияга қарши баҳс;
  • 23-июн: Гана билан тўқнашув;
  • 27-июн: Панама билан ўйин.

Гарет Саутгейт жамоаси Деклан Рисе, Эберечи Эзе ва Нони Мадуеке каби Премер-лига чемпионларига таянади. Букайо Сака эса танқидчиларга жавоб бериш ва Петининг фикрлари хато эканини исботлаш учун майдонда бор кучини ишга солиши талаб этилади. Ҳужумчи учун турнирнинг илк дақиқалари унинг келажакдаги ўрни учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

АнглияАрсеналБукайо СакаЖаҳон ЧемпионатиЭмманюэль Пети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватладиДино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 15:13Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиЎзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиБугун, 14:23Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бугун, 14:02Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Бугун, 13:39Жулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонЖулиан Қуинонес: Криштиано Роналдо ва Эрлинг Холандни ортда қолдирган янги қаҳрамонБугун, 13:15Арсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиАрсенал Франция терма жамоаси юлдузи Ману Коне билан шахсий шартнома борасида келишдиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди