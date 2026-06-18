Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқда
Россия авиация саноатида муҳим қадам ташланмоқда: Урал фуқаро авиацияси заводи (УЗГА) ўзининг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолётини маҳаллий двигател билан илк бор ҳавога кўтаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу лойиҳа Россия ҳарбий ва фуқаро авиацияси учун учувчиларни дастлабки тайёрлаш ва саралаш тизимини тўлиқ маҳаллийлаштириш йўлидаги стратегик босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
УЗГА расмий вакили Екатерина Згировскаянинг Минскда бўлиб ўтган кўргазмада маълум қилишича, самолётнинг VK-800СП русумли турбовинтли двигател билан жиҳозланган тажриба нусхаси синовларнинг якуний босқичига етиб келган. Аввалроқ ушбу самолёт АҚШнинг Генерал Электрик компанияси двигателлари билан синовдан ўтказилган эди, бироқ серияли ишлаб чиқаришда у тўлиқ Россия технологияларига таянади.
Техник синовлар ва хавфсизлик чоралариЯқинда Екатеринбургдаги ишлаб чиқариш майдончасида УТС-800 самолётининг ер усти частотали синовлари муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, бу жараён ҳаво кемасининг парвоз хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Частотали синовлар давомида планернинг резонанс частоталари ва бошқарув тизимининг динамик хусусиятлари аниқланди.
Мутахассислар ушбу тестлар ёрдамида парвоз пайтида юзага келиши мумкин бўлган хавфли тебранишларни (вибрация) бартараф этишни мақсад қилган. Бу каби текширувлар конструкциянинг мустаҳкамлигини ва парвоз хавфсизлиги талабларига тўлиқ жавоб беришини тасдиқлаш учун зарурдир. Мазкур босқичдан ўтиш самолётнинг ҳавода барқарор ҳаракатланишига кафолат беради.
Борт тизимларининг ишлашиЕр усти синовлари доирасида нафақат двигател, балки самолётнинг барча ҳаётий муҳим тизимлари текширувдан ўтказилди. Хусусан, электр таъминоти, гидравлика, шасси ва радиоэлектрон ускуналар турли иш режимларида синаб кўрилди. Куч қурилмасининг (двигател) турли қувват даражаларида ушбу тизимларнинг ўзаро мутаносиб ишлашига алоҳида эътибор қаратилди.
УТС-800 самолётининг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- Учувчиларни дастлабки тайёргарликдан ўтказиш ва саралаш учун мўлжалланган;
- Россияда ишлаб чиқарилган илк турбовинтли ўқув самолёти;
- Замонавий рақамли борт ускуналари билан жиҳозланган;
- Эксплуатация харажатларининг пастлиги ва юқори ишончлилик.
Таъкидлаш жоизки, ушбу янги моделга нафақат Россия ички бозори, балки хорижий буюртмачилар ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Ўқув-машғулот самолётлари сегментида рақобатбардош бўлиши кутилаётган УТС-800 яқин келажакда кўплаб мамлакатлар авиация мактаблари арсеналидан жой олиши мумкин. Ҳозирда мутахассислар илк парвоз санасини белгилаш учун сўнгги созлаш ишларини олиб бормоқда.
…