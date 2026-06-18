Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқда

·0·Техно
Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқда

Россия авиация саноатида муҳим қадам ташланмоқда: Урал фуқаро авиацияси заводи (УЗГА) ўзининг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолётини маҳаллий двигател билан илк бор ҳавога кўтаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу лойиҳа Россия ҳарбий ва фуқаро авиацияси учун учувчиларни дастлабки тайёрлаш ва саралаш тизимини тўлиқ маҳаллийлаштириш йўлидаги стратегик босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

УЗГА расмий вакили Екатерина Згировскаянинг Минскда бўлиб ўтган кўргазмада маълум қилишича, самолётнинг VK-800СП русумли турбовинтли двигател билан жиҳозланган тажриба нусхаси синовларнинг якуний босқичига етиб келган. Аввалроқ ушбу самолёт АҚШнинг Генерал Электрик компанияси двигателлари билан синовдан ўтказилган эди, бироқ серияли ишлаб чиқаришда у тўлиқ Россия технологияларига таянади.

Техник синовлар ва хавфсизлик чоралари

Яқинда Екатеринбургдаги ишлаб чиқариш майдончасида УТС-800 самолётининг ер усти частотали синовлари муваффақиятли якунланди. ixbt.com маълумотига кўра, бу жараён ҳаво кемасининг парвоз хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Частотали синовлар давомида планернинг резонанс частоталари ва бошқарув тизимининг динамик хусусиятлари аниқланди.

Мутахассислар ушбу тестлар ёрдамида парвоз пайтида юзага келиши мумкин бўлган хавфли тебранишларни (вибрация) бартараф этишни мақсад қилган. Бу каби текширувлар конструкциянинг мустаҳкамлигини ва парвоз хавфсизлиги талабларига тўлиқ жавоб беришини тасдиқлаш учун зарурдир. Мазкур босқичдан ўтиш самолётнинг ҳавода барқарор ҳаракатланишига кафолат беради.

Борт тизимларининг ишлаши

Ер усти синовлари доирасида нафақат двигател, балки самолётнинг барча ҳаётий муҳим тизимлари текширувдан ўтказилди. Хусусан, электр таъминоти, гидравлика, шасси ва радиоэлектрон ускуналар турли иш режимларида синаб кўрилди. Куч қурилмасининг (двигател) турли қувват даражаларида ушбу тизимларнинг ўзаро мутаносиб ишлашига алоҳида эътибор қаратилди.

УТС-800 самолётининг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • Учувчиларни дастлабки тайёргарликдан ўтказиш ва саралаш учун мўлжалланган;
  • Россияда ишлаб чиқарилган илк турбовинтли ўқув самолёти;
  • Замонавий рақамли борт ускуналари билан жиҳозланган;
  • Эксплуатация харажатларининг пастлиги ва юқори ишончлилик.

Таъкидлаш жоизки, ушбу янги моделга нафақат Россия ички бозори, балки хорижий буюртмачилар ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Ўқув-машғулот самолётлари сегментида рақобатбардош бўлиши кутилаётган УТС-800 яқин келажакда кўплаб мамлакатлар авиация мактаблари арсеналидан жой олиши мумкин. Ҳозирда мутахассислар илк парвоз санасини белгилаш учун сўнгги созлаш ишларини олиб бормоқда.

АвиацияРоссияУТС-800ТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаХалқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаБугун, 12:53Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди