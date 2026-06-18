Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этди

·15·Техно
Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этди

Хитойнинг Honor технологик гиганти ўзининг халқаро бозорга мўлжалланган моделлар қаторини янги Honor 600 Смарт смартфони билан бойитди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган даражадаги аккумулятор сиғими ва юқори ҳимоя даражасига эга эканлигидир. Янги модел бренднинг глобал ассортиментидаги энг катта қувват манбаига эга смартфон сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Honor 600 Смарт модели 7700 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, бундай қувват қурилмага 28 соат давомида тўхтовсиз видео томоша қилиш ёки турли сценарийларда 93 соатгача автоном ишлаш имконини беради. Шунингдек, смартфон 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса катта ҳажмли батареяни қисқа вақт ичида тўлдиришга ёрдам беради.

Мустаҳкам корпус ва юқори даражадаги ҳимоя

Смартфон нафақат батареяси, балки чидамлилиги билан ҳам ажралиб туради. Honor муҳандислари қурилманинг корпусини шундай лойиҳалаштиришганки, у 2,5 метр баландликдан қаттиқ юзага тушиб кетишга бардош бера олади. Бундан ташқари, IP68 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, у 1,5 метр чуқурликдаги сув остида 30 дақиқа давомида қолиши мумкин.

Техник жиҳатдан Honor 600 Смарт ўрта тоифадаги қурилмалар қаторига киради. У 6,87 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, тасвир аниқлиги 1592 х 720 пикселни ташкил этади. Қурилманинг ички қисмида 5G тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган Snapdragon 4 Ген 4 чипсети жойлашган. Бу эса фойдаланувчиларга замонавий алоқа тезлигидан тўлиқ фойдаланиш имкониятини беради.

Хотира масаласида смартфон 4 GB тезкор хотира (RAM Турбо технологияси ёрдамида кенгайтириш имконияти билан) ва 128 GB доимий хотирага эга. ixbt.com нашрининг ёзишича, асосий камера 50 мегапикселли сенсордан иборат, бироқ қўшимча модуллар ҳақидаги батафсил маълумотлар ҳозирча очиқланмаган.

Сунъий интеллект ва мультимедиа имкониятлари

Замонавий тенденцияларга мувофиқ, Honor 600 Смарт корпусида сунъий интеллект (AI) функцияларини тезкор чақириш учун махсус тугма ўрнатилган. Шунингдек, қурилма стереодинамиклар билан таъминланган бўлиб, уларнинг овоз баландлигини махсус режим орқали 400 фоизгача кўтариш мумкин. Бу хусусият шовқинли муҳитда видео кўриш ёки мусиқа тинглашда жуда қўл келади.

Ҳозирда янги модел Honor Франце расмий сайтида «тез кунда сотувда» мақоми билан пайдо бўлган. Смартфон қора ва кумушранг тусларда таклиф этилади. Қурилманинг расмий нархи ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, у ўзининг чидамлилиги ва узоқ вақт қувват сақлаши билан Ўзбекистон каби мобил алоқа ва автономлик муҳим бўлган бозорларда ҳам катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

HonorСмартфонТехнологияАккумуляторSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаРоссиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаБугун, 13:22Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаХалқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаБугун, 12:53Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди