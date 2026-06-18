Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этди
Хитойнинг Honor технологик гиганти ўзининг халқаро бозорга мўлжалланган моделлар қаторини янги Honor 600 Смарт смартфони билан бойитди. Ушбу қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган даражадаги аккумулятор сиғими ва юқори ҳимоя даражасига эга эканлигидир. Янги модел бренднинг глобал ассортиментидаги энг катта қувват манбаига эга смартфон сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Honor 600 Смарт модели 7700 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, бундай қувват қурилмага 28 соат давомида тўхтовсиз видео томоша қилиш ёки турли сценарийларда 93 соатгача автоном ишлаш имконини беради. Шунингдек, смартфон 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса катта ҳажмли батареяни қисқа вақт ичида тўлдиришга ёрдам беради.
Мустаҳкам корпус ва юқори даражадаги ҳимояСмартфон нафақат батареяси, балки чидамлилиги билан ҳам ажралиб туради. Honor муҳандислари қурилманинг корпусини шундай лойиҳалаштиришганки, у 2,5 метр баландликдан қаттиқ юзага тушиб кетишга бардош бера олади. Бундан ташқари, IP68 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, у 1,5 метр чуқурликдаги сув остида 30 дақиқа давомида қолиши мумкин.
Техник жиҳатдан Honor 600 Смарт ўрта тоифадаги қурилмалар қаторига киради. У 6,87 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, тасвир аниқлиги 1592 х 720 пикселни ташкил этади. Қурилманинг ички қисмида 5G тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган Snapdragon 4 Ген 4 чипсети жойлашган. Бу эса фойдаланувчиларга замонавий алоқа тезлигидан тўлиқ фойдаланиш имкониятини беради.
Хотира масаласида смартфон 4 GB тезкор хотира (RAM Турбо технологияси ёрдамида кенгайтириш имконияти билан) ва 128 GB доимий хотирага эга. ixbt.com нашрининг ёзишича, асосий камера 50 мегапикселли сенсордан иборат, бироқ қўшимча модуллар ҳақидаги батафсил маълумотлар ҳозирча очиқланмаган.
Сунъий интеллект ва мультимедиа имкониятлариЗамонавий тенденцияларга мувофиқ, Honor 600 Смарт корпусида сунъий интеллект (AI) функцияларини тезкор чақириш учун махсус тугма ўрнатилган. Шунингдек, қурилма стереодинамиклар билан таъминланган бўлиб, уларнинг овоз баландлигини махсус режим орқали 400 фоизгача кўтариш мумкин. Бу хусусият шовқинли муҳитда видео кўриш ёки мусиқа тинглашда жуда қўл келади.
Ҳозирда янги модел Honor Франце расмий сайтида «тез кунда сотувда» мақоми билан пайдо бўлган. Смартфон қора ва кумушранг тусларда таклиф этилади. Қурилманинг расмий нархи ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, у ўзининг чидамлилиги ва узоқ вақт қувват сақлаши билан Ўзбекистон каби мобил алоқа ва автономлик муҳим бўлган бозорларда ҳам катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…