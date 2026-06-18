Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилди
Adobe компанияси ўзининг Firefly сунъий интеллект (AI) ёрдамчисини сезиларли даражада янгилаб, уни Премиере, Иллюстратор, ИнДесигн ва Frame.io каби оммабоп дастурлар таркибига киритди. Ушбу қадам дизайнерлар ва видео муҳаррирлар учун мураккаб жараёнларни автоматлаштиришда янги даврни очиб беради. Эндиликда фойдаланувчилар бренд-китлар яратиш, маҳсулот видеоларини тайёрлаш ва ҳикоя лавҳалари (сторйбоард) устида ишлашда AI кўмагидан бевосита фойдаланишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Firefly иловаси энди фойдаланувчиларга яратилган ҳар қандай элементни алоҳида компонент сифатида сақлаш ва ундан бошқа лойиҳаларда қайта фойдаланиш имконини беради. Бу функция айниқса бир нечта платформа учун контент яратувчи мутахассислар ишини осонлаштиради. Adobe ўз экотизимини тобора Канва сервисига ўхшаш, содда ва самарали AI воситалари билан бойитиб бормоқда.
Видео ва графика ишловида янги имкониятларПремиере Pro фойдаланувчилари учун AI ёрдамчиси ҳақиқий кўмакчига айланди. У файлларни автоматик равишда саралаш, видеоклипларни гуруҳ шаклида қайта номлаш, интервю саволларини аниқлаш ва муҳим жойларга маркерлар қўйиш каби техник ишларни ўз зиммасига олади. Бу эса монтаж усталарига кўп вақт талаб қиладиган майда ишлардан қутулиб, ижодий жараёнга кўпроқ эътибор қаратиш имконини беради.
Иллюстратор дастурида эса сунъий интеллект қатламларни (лаерс) қайта тартиблаш ва ҳужжатдаги етишмаётган шрифтларни текшириш каби вазифаларни бажаради. Шунингдек, Adobe янги "Элементс" функциясини тақдим этди. Унинг ёрдамида AI томонидан яратилган қаҳрамонлар, обектлар ва манзилларни кейинчалик фойдаланиш учун махсус базада сақлаб қўйиш мумкин. Бу лойиҳалар ўртасидаги изчилликни таъминлашда жуда муҳимдир.
Жамоавий ишлаш ва интеграцияКомпания жамоавий ишлаш учун "Прожектс" функциясини ҳам жорий қилди. Бу функция барча мавжуд ресурсларни бир жойда сақлаш ва лойиҳа контекстини жамоа аъзолари билан бўлишиш имконини беради. Масалан, бренд кампаниялари ёки видео сериаллар устида ишлаётган гуруҳлар барча керакли материалларга бир вақтнинг ўзида кириш ҳуқуқига эга бўладилар.
Firefly ҳозирда нафақат Adobe маҳсулотлари, балки ChatGPT, Claude ва Copilot каби ташқи AI тизимлари томонидан ҳам қўллаб-қувватланмоқда. Компания тез орада Google Gemini ва Slack билан ҳамкорликни йўлга қўйишни режалаштирган. Adobe'нинг асосий мақсади — бир нечта иловалар бўйлаб ишлай оладиган ягона AI ёрдамчисини яратиш орқали аввалари ўнлаб босқичлардан иборат бўлган жараёнларни тўлиқ автоматлаштиришдир.
- Бренд услубини тавсифлаш орқали логотип ва ранглар палитрасини яратиш;
- Оддий фотосуратлардан профессионал маҳсулот видеоларини тайёрлаш;
- Видео лойиҳалар учун автоматик сторйбоард яратиш;
- Лойиҳаларни жамоавий таҳрирлаш ва алмашиш.
…