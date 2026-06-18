Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилди

·0·Техно
Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилди

Adobe компанияси ўзининг Firefly сунъий интеллект (AI) ёрдамчисини сезиларли даражада янгилаб, уни Премиере, Иллюстратор, ИнДесигн ва Frame.io каби оммабоп дастурлар таркибига киритди. Ушбу қадам дизайнерлар ва видео муҳаррирлар учун мураккаб жараёнларни автоматлаштиришда янги даврни очиб беради. Эндиликда фойдаланувчилар бренд-китлар яратиш, маҳсулот видеоларини тайёрлаш ва ҳикоя лавҳалари (сторйбоард) устида ишлашда AI кўмагидан бевосита фойдаланишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Firefly иловаси энди фойдаланувчиларга яратилган ҳар қандай элементни алоҳида компонент сифатида сақлаш ва ундан бошқа лойиҳаларда қайта фойдаланиш имконини беради. Бу функция айниқса бир нечта платформа учун контент яратувчи мутахассислар ишини осонлаштиради. Adobe ўз экотизимини тобора Канва сервисига ўхшаш, содда ва самарали AI воситалари билан бойитиб бормоқда.

Видео ва графика ишловида янги имкониятлар

Премиере Pro фойдаланувчилари учун AI ёрдамчиси ҳақиқий кўмакчига айланди. У файлларни автоматик равишда саралаш, видеоклипларни гуруҳ шаклида қайта номлаш, интервю саволларини аниқлаш ва муҳим жойларга маркерлар қўйиш каби техник ишларни ўз зиммасига олади. Бу эса монтаж усталарига кўп вақт талаб қиладиган майда ишлардан қутулиб, ижодий жараёнга кўпроқ эътибор қаратиш имконини беради.

Иллюстратор дастурида эса сунъий интеллект қатламларни (лаерс) қайта тартиблаш ва ҳужжатдаги етишмаётган шрифтларни текшириш каби вазифаларни бажаради. Шунингдек, Adobe янги "Элементс" функциясини тақдим этди. Унинг ёрдамида AI томонидан яратилган қаҳрамонлар, обектлар ва манзилларни кейинчалик фойдаланиш учун махсус базада сақлаб қўйиш мумкин. Бу лойиҳалар ўртасидаги изчилликни таъминлашда жуда муҳимдир.

Жамоавий ишлаш ва интеграция

Компания жамоавий ишлаш учун "Прожектс" функциясини ҳам жорий қилди. Бу функция барча мавжуд ресурсларни бир жойда сақлаш ва лойиҳа контекстини жамоа аъзолари билан бўлишиш имконини беради. Масалан, бренд кампаниялари ёки видео сериаллар устида ишлаётган гуруҳлар барча керакли материалларга бир вақтнинг ўзида кириш ҳуқуқига эга бўладилар.

Firefly ҳозирда нафақат Adobe маҳсулотлари, балки ChatGPT, Claude ва Copilot каби ташқи AI тизимлари томонидан ҳам қўллаб-қувватланмоқда. Компания тез орада Google Gemini ва Slack билан ҳамкорликни йўлга қўйишни режалаштирган. Adobe'нинг асосий мақсади — бир нечта иловалар бўйлаб ишлай оладиган ягона AI ёрдамчисини яратиш орқали аввалари ўнлаб босқичлардан иборат бўлган жараёнларни тўлиқ автоматлаштиришдир.

  • Бренд услубини тавсифлаш орқали логотип ва ранглар палитрасини яратиш;
  • Оддий фотосуратлардан профессионал маҳсулот видеоларини тайёрлаш;
  • Видео лойиҳалар учун автоматик сторйбоард яратиш;
  • Лойиҳаларни жамоавий таҳрирлаш ва алмашиш.
Ҳозирда ушбу янги функцияларнинг аксарияти ёпиқ бета-тест босқичида бўлиб, яқин ойларда барча обуначилар учун очиқланиши кутилмоқда. Бу ўзгаришлар Adobe дастурларини нафақат профессионаллар, балки AI ёрдамида тезкор натижага эришмоқчи бўлган янги фойдаланувчилар учун ҳам жозибадор қилади.

AdobeFireflyСунъий IntelлектПремиере ProИллюстратор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаХалқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаБугун, 12:53Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаРоссия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди