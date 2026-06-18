Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирди

·35·Спорт
Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирди

Шимолий Америка қитъасининг уч йирик мамлакати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати миллионлаб ҳамюртларимиз учун тарихий лаҳзаларни тақдим этмоқда. Маълумки, ушбу Мундиал доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги дастлабки расмий учрашувини ўтказди. «К» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган баҳсда вакилларимиз Жанубий Американинг кучли вакили бўлмиш Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди.

Мазкур дебют учрашувдан сўнг, Россия футбол иттифоқининг (РФИ) фахрий президенти Вячеслав Колосков ўзбек футболчиларининг илк ўйини ва уларнинг имкониятлари хусусида ўз фикр-мулоҳазалари билан ўртоқлашди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали россиялик таниқли экспертнинг фикрлари ва миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги кейинги ўйинлар тақвими билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Эксперт ва унинг мақоми

Терма жамоамиз ўйинига берилган баҳо

Навбатдаги учрашувлар ва ЖЧ якуни

Вячеслав Колосков


(РФИ фахрий президенти)

• Дебют бироз омадсиз чиқди, аммо ўйин ташкилотчилиги ёмон эмас.


• Жамоада яхши имкониятлар кузатилди.

23 июнь: Португалия — Ўзбекистон


28 июнь: ДР Конго — Ўзбекистон


19 июль: Мусобақанинг якуни

«Ўйин ташкилоти ёмон эмасди, имкониятлар албатта бўлади»

Вячеслав Колосков терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк қадамини таҳлил қилар экан, ҳозирча ортиқча хотиржамликка берилмаслик кераклигини, бироқ шу билан бирга жамоанинг салоҳияти борлигини таъкидлаб ўтди. Эксперт ОАВ вакилларига берган интервьюсида шундай деди:

«Айни дамда вазиятга реал баҳо берадиган бўлсак, кўп нарса дейиш қийин, чунки дебют баҳси кутилганидек омадли чиқмади. Футболчилар кучли рақибга ютқазиб қўйишди ва ўз дарвозаларидан учта гол ўтказиб юборишди. Шу сабабли, ҳозирча мухлислар учун ҳаддан ташқари қувонадиган ва хурсанд бўладиган ҳолатнинг ўзи йўқ. Албатта, учрашув давомида ўзбекистонликларда яхши вазиятлар юзага келди, майдонда ўйин ташкилотчилиги ҳам ёмон таассурот қолдирмади. Лекин ҳали уларга баралла „виват“ деб олқиш айтадиган даражага етгани йўқ. Энг муҳими, олдинда уларни яна иккита муҳим ўйин кутмоқда ва улар курашни охиригача давом эттиришлари аниқ».

Олдинда иккита ҳаёт-мамот жанги ва тарихий имконият

Эслатиб ўтиш жоизки, гуруҳ босқичининг илк турида омадсиз старт олган бўлса-да, Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» учун плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш имконияти ҳали бутунлай йўқолгани йўқ. Вакилларимиз гуруҳдаги иккинчи учрашувни жорий йилнинг 23 июнь куни кучли Португалия терма жамоасига қарши ўтказишса, 3-тур доирасидаги сўнгги ҳал қилувчи баҳс 28 июнь куни Конго Демократик Республикаси жамоасига қарши бўлиб ўтади.

Эслатиб ўтамиз, сайёрамизнинг энг нуфузли ушбу спорт байрами жорий йилнинг 19 июль куни ўзининг маҳоратли ғолибини аниқлаган ҳолда расман якунланиши режалаштирилган.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Тажрибали эксперт Вячеслав Колосковнинг сўзларида жон бор — илк ўйиндаги ҳаяжон ўз сўзини айтди, аммо терма жамоамизнинг тактик шаклланиши ва майдондаги интизоми келгуси ғалабалардан умид узмасликка асос бўла олади. Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалияга қарши кечадиган сешанба кунги баҳсда йигитларимиз ҳақиқий ирода ва ўзбекона қатъиятни кўрсатиб, танқидчиларга муносиб жавоб беришларига ишонамиз. Олға, Ўзбекистон, юртдошларимиз сен билан бирга!

Жаҳон чемпионатининг энг эксклюзив таҳлиллари, терма жамоамиз лагеридан олинган сўнгги инсайдлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

ЎзбекистонVyacheslav KoloskovРоссия Футбол ИттифоқиКолумбияPortugal
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиЖуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиБугун, 13:12Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиВячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиБугун, 13:10Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБугун, 12:16Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаМилан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди