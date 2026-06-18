Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирди
Шимолий Америка қитъасининг уч йирик мамлакати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати миллионлаб ҳамюртларимиз учун тарихий лаҳзаларни тақдим этмоқда. Маълумки, ушбу Мундиал доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги дастлабки расмий учрашувини ўтказди. «К» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган баҳсда вакилларимиз Жанубий Американинг кучли вакили бўлмиш Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди.
Мазкур дебют учрашувдан сўнг, Россия футбол иттифоқининг (РФИ) фахрий президенти Вячеслав Колосков ўзбек футболчиларининг илк ўйини ва уларнинг имкониятлари хусусида ўз фикр-мулоҳазалари билан ўртоқлашди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали россиялик таниқли экспертнинг фикрлари ва миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги кейинги ўйинлар тақвими билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Эксперт ва унинг мақоми
Терма жамоамиз ўйинига берилган баҳо
Навбатдаги учрашувлар ва ЖЧ якуни
• Вячеслав Колосков
(РФИ фахрий президенти)
• Дебют бироз омадсиз чиқди, аммо ўйин ташкилотчилиги ёмон эмас.
• Жамоада яхши имкониятлар кузатилди.
• 23 июнь: Португалия — Ўзбекистон
• 28 июнь: ДР Конго — Ўзбекистон
• 19 июль: Мусобақанинг якуни
«Ўйин ташкилоти ёмон эмасди, имкониятлар албатта бўлади»
Вячеслав Колосков терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк қадамини таҳлил қилар экан, ҳозирча ортиқча хотиржамликка берилмаслик кераклигини, бироқ шу билан бирга жамоанинг салоҳияти борлигини таъкидлаб ўтди. Эксперт ОАВ вакилларига берган интервьюсида шундай деди:
«Айни дамда вазиятга реал баҳо берадиган бўлсак, кўп нарса дейиш қийин, чунки дебют баҳси кутилганидек омадли чиқмади. Футболчилар кучли рақибга ютқазиб қўйишди ва ўз дарвозаларидан учта гол ўтказиб юборишди. Шу сабабли, ҳозирча мухлислар учун ҳаддан ташқари қувонадиган ва хурсанд бўладиган ҳолатнинг ўзи йўқ. Албатта, учрашув давомида ўзбекистонликларда яхши вазиятлар юзага келди, майдонда ўйин ташкилотчилиги ҳам ёмон таассурот қолдирмади. Лекин ҳали уларга баралла „виват“ деб олқиш айтадиган даражага етгани йўқ. Энг муҳими, олдинда уларни яна иккита муҳим ўйин кутмоқда ва улар курашни охиригача давом эттиришлари аниқ».
Олдинда иккита ҳаёт-мамот жанги ва тарихий имконият
Эслатиб ўтиш жоизки, гуруҳ босқичининг илк турида омадсиз старт олган бўлса-да, Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» учун плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш имконияти ҳали бутунлай йўқолгани йўқ. Вакилларимиз гуруҳдаги иккинчи учрашувни жорий йилнинг 23 июнь куни кучли Португалия терма жамоасига қарши ўтказишса, 3-тур доирасидаги сўнгги ҳал қилувчи баҳс 28 июнь куни Конго Демократик Республикаси жамоасига қарши бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, сайёрамизнинг энг нуфузли ушбу спорт байрами жорий йилнинг 19 июль куни ўзининг маҳоратли ғолибини аниқлаган ҳолда расман якунланиши режалаштирилган.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Тажрибали эксперт Вячеслав Колосковнинг сўзларида жон бор — илк ўйиндаги ҳаяжон ўз сўзини айтди, аммо терма жамоамизнинг тактик шаклланиши ва майдондаги интизоми келгуси ғалабалардан умид узмасликка асос бўла олади. Криштиану Роналду етакчилигидаги Португалияга қарши кечадиган сешанба кунги баҳсда йигитларимиз ҳақиқий ирода ва ўзбекона қатъиятни кўрсатиб, танқидчиларга муносиб жавоб беришларига ишонамиз. Олға, Ўзбекистон, юртдошларимиз сен билан бирга!
Жаҳон чемпионатининг энг эксклюзив таҳлиллари, терма жамоамиз лагеридан олинган сўнгги инсайдлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…