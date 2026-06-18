Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқда

·17·Техно
Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқда

Халқаро коинот станциясига (ХКС) навбатдаги узоқ муддатли экспедиция жўнаб кетиши олдидан тайёргарликнинг энг масъулиятли босқичи бошланди. Космонавтлар ва астронавтлар Россиядаги Тайёргарлик марказида "Soyuz" кемаси ҳамда станциянинг Россия сегменти тренажёрларида комплекс имтиҳон машғулотларини ўташмоқда. Бу жараён экипажнинг реал парвоз шароитларига нақадар тайёр эканлигини белгилаб берувчи ҳал қилувчи синовдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий экипаж таркибидан "Роскосмос" космонавтлари Петр Дубров ва Анна Кикина, шунингдек, NASA астронавти Анил Менон ўрин олган. Икки кун давом этадиган ушбу машғулотлар давомида мутахассислар нафақат стандарт парвоз амалларини, балки кутилмаган фавқулодда вазиятларни бартараф этиш кўникмаларини ҳам намойиш этишлари лозим. Тизим сунъий равишда техник носозликлар ва борт тизимларидаги бузилишларни юзага келтириб, жамоанинг стресс остида ишлаш қобилиятини текширади.

Мураккаб сценарийлар ва дублёрлар тайёргарлиги

Дублёрлар гуруҳи ҳам четда қолаётгани йўқ. Дмитрий Петелин, Константин Борисов ва NASA вакили Денисе Бурнҳам "Soyuz" транспорт кемаси симуляторида парвознинг барча босқичларини — стартдан тортиб, станцияга туташиш ва фавқулодда Ерга қайтишгача бўлган жараёнларни машқ қилмоқдалар. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу босқичда хатога йўл қўйиш экипажнинг парвоздан четлатилишига олиб келиши мумкин.

Имтиҳонлар давомида асосий эътибор жамоавий жипсликка қаратилади. Коинот шароитида вақт чекланган ва ҳар қандай ускунанинг ишдан чиқиши ҳаётий хавф туғдириши мумкин. Шу сабабли, симуляциялар максимал даражада реалликка яқинлаштирилган бўлиб, унда космонавтларнинг ҳар бир ҳаракати қатъий назорат остига олинган.

Илмий дастур: Роботлар ва биологик тадқиқотлар

Бўлажак экспедиция нафақат станция ишини таъминлаш, балки қатор муҳим илмий тажрибаларни ўтказишни ҳам мақсад қилган. Экипаж аъзолари парвоз олдидан қуйидаги асосий лойиҳаларни тақдим этишди:

  • “Газоанализатор-ФС” — станция ичидаги атмосфера таркибини назорат қилиш ва нафас олиш муҳити хавфсизлигини таъминлаш тизими;
  • “Теледроид” — очиқ коинотда ва орбита шароитида операцияларни бажаришга мўлжалланган антропоморф (одаmsимон) роботлаштирилган тизимлар билан ишлаш;
  • “Ситомеханариум” — дрозофила пашшаларининг ривожланишини ўрганиш орқали коинот омилларининг тирик организмларга таъсирини таҳлил қилувчи биомедицина тажрибаси.
Ушбу тадқиқотлар натижалари келажакда узоқ масофали коинот парвозлари, хусусан, Марс ёки Ой миссиялари учун тиббий ва техник асос бўлиб хизмат қилади. Айниқса, робототехника соҳасидаги синовлар инсон ҳаёти учун хавфли бўлган ташқи коинот ишларини автоматлаштиришда муҳим қадамдир.

Якуний имтиҳон машғулотларининг муваффақиятли якунланиши экипажга коинотга учиш учун расмий рухсатнома берилишини англатади. Бу босқичда олинган билим ва кўникмалар орбитадаги реал вазиятда ҳар қандай мураккабликни бартараф этишнинг ягона кафолатидир.

КоинотХКСРоскосмосNASAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиРоссия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунладиБугун, 13:26Россиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаРоссиянинг янги УТС-800 ўқув-машғулот самолёти илк парвозига тайёрланмоқдаБугун, 13:22Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди