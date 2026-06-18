Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунлади

·0·Техно
Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунлади

Россия темир йўллари (РЖД) Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларини боғловчи мамлакатдаги илк юқори тезликдаги магистрал (ВСМ) учун мўлжалланган контакт тармоғини синовдан ўтказиш жараёнларини муваффақиятли якунлади. Ушбу технологик босқич поездларнинг соатига 400 километргача тезликда ҳаракатланишини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Холдинг вакилларининг маълум қилишича, КС-400 русумли контакт тармоғининг барча компонентлари техник топшириқ ва хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бериши тасдиқланган. ixbt.com нашри хабарига кўра, синов натижалари асосида ушбу деталларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича якуний қарор қабул қилинган.

Маҳаллий технологиялар ва мураккаб синовлар

Мазкур лойиҳа устидаги амалий ишлар деярли бир йил аввал, 2024-йилнинг август ойида бошланган эди. Синовлар 800 метр узунликдаги махсус тажриба участкасида ўтказилди. Мутахассислар тармоқнинг барча элементлари ўзаро мослигини, симларнинг таранглиги ва экстремал тезликдаги чидамлилигини синчиклаб текшириб чиқишди.

Шунингдек, тизимнинг стационар диагностика қурилмалари ҳам синовдан ўтди. Тажриба майдончасига 32 та махсус датчик ўрнатилиб, улар контакт тармоғининг турли ҳолатларини реал вақт режимида қайд этиб борди. Бу каби юқори технологик ечимлар келажакда поездлар ҳаракати хавфсизлигини кафолатлашга хизмат қилади.

Лойиҳа кўлами ва ишлаб чиқариш занжири ҳам диққатга сазовордир. РЖД маълумотларига кўра, контакт тармоғи бутловчи қисмларини тайёрлашда 80 га яқин компания иштирок этган. Улар томонидан умумий ҳисобда 800 дан ортиқ турли хил деталлар ва муҳандислик ечимлари ишлаб чиқилган.

Саёҳат вақти икки бараварга қисқаради

Россиядаги биринчи юқори тезликдаги магистрал қурилишини 2028-йилда тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Умумий узунлиги 679 километрни ташкил этувчи ушбу йўл Москва ва Санкт-Петербург ўртасидаги транспорт алоқасини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.

Ҳозирги вақтда икки шаҳар ўртасидаги масофа тезюрар поездларда тахминан тўрт соатни ташкил этса, янги магистрал ишга тушгач, йўловчилар ўз манзилларига 2 соатдан бироз кўпроқ вақт ичида етиб боришлари мумкин бўлади. Бу ҳудудлараро иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш билан бирга, авиация ва автомобил транспортига муносиб муқобил яратади.

РоссияТемир ЙўлТехнологияВСМТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Adobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиAdobe ўзининг AI ёрдамчисини Премиере, Иллюстратор ва ИнДесигн иловаларига интеграция қилдиБугун, 13:30Honor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиHonor компанияси рекорд даражадаги аккумуляторга эга Honor 600 Смарт смартфонини тақдим этдиБугун, 12:58Халқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаХалқаро коинот станциясига янги экспедиция: Экипаж аъзолари якуний имтиҳондан ўтмоқдаБугун, 12:53Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаРоссия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди