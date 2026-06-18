Россия илк юқори тезликдаги темир йўл магистрали учун синовларни якунлади
Россия темир йўллари (РЖД) Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларини боғловчи мамлакатдаги илк юқори тезликдаги магистрал (ВСМ) учун мўлжалланган контакт тармоғини синовдан ўтказиш жараёнларини муваффақиятли якунлади. Ушбу технологик босқич поездларнинг соатига 400 километргача тезликда ҳаракатланишини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Холдинг вакилларининг маълум қилишича, КС-400 русумли контакт тармоғининг барча компонентлари техник топшириқ ва хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб бериши тасдиқланган. ixbt.com нашри хабарига кўра, синов натижалари асосида ушбу деталларни серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича якуний қарор қабул қилинган.
Маҳаллий технологиялар ва мураккаб синовларМазкур лойиҳа устидаги амалий ишлар деярли бир йил аввал, 2024-йилнинг август ойида бошланган эди. Синовлар 800 метр узунликдаги махсус тажриба участкасида ўтказилди. Мутахассислар тармоқнинг барча элементлари ўзаро мослигини, симларнинг таранглиги ва экстремал тезликдаги чидамлилигини синчиклаб текшириб чиқишди.
Шунингдек, тизимнинг стационар диагностика қурилмалари ҳам синовдан ўтди. Тажриба майдончасига 32 та махсус датчик ўрнатилиб, улар контакт тармоғининг турли ҳолатларини реал вақт режимида қайд этиб борди. Бу каби юқори технологик ечимлар келажакда поездлар ҳаракати хавфсизлигини кафолатлашга хизмат қилади.
Лойиҳа кўлами ва ишлаб чиқариш занжири ҳам диққатга сазовордир. РЖД маълумотларига кўра, контакт тармоғи бутловчи қисмларини тайёрлашда 80 га яқин компания иштирок этган. Улар томонидан умумий ҳисобда 800 дан ортиқ турли хил деталлар ва муҳандислик ечимлари ишлаб чиқилган.
Саёҳат вақти икки бараварга қисқарадиРоссиядаги биринчи юқори тезликдаги магистрал қурилишини 2028-йилда тўлиқ якунлаш режалаштирилган. Умумий узунлиги 679 километрни ташкил этувчи ушбу йўл Москва ва Санкт-Петербург ўртасидаги транспорт алоқасини бутунлай янги босқичга олиб чиқади.
Ҳозирги вақтда икки шаҳар ўртасидаги масофа тезюрар поездларда тахминан тўрт соатни ташкил этса, янги магистрал ишга тушгач, йўловчилар ўз манзилларига 2 соатдан бироз кўпроқ вақт ичида етиб боришлари мумкин бўлади. Бу ҳудудлараро иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш билан бирга, авиация ва автомобил транспортига муносиб муқобил яратади.
…