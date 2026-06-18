Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирди
Шимолий Америка майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин ва муросасиз курашлар остида давом этмоқда. «К» гуруҳининг 1-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Колумбия терма жамоасининг маҳоратли ярим ҳимоячиси Густаво Пуэрта учрашув таассуротлари ва қўлга киритилган муваффақият ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Ушбу муҳим баҳсда жанубий америкаликларнинг ғалабасига муносиб ҳисса қўшган иқтидорли футболчи ўзининг майдондаги вазифалари ва жамоавий руҳ ҳақида тўхталиб ўтди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Колумбия ярим ҳимоячисининг фикрлари ва «К» гуруҳидаги жорий вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Спортчи ва унинг мақоми
ФИФА матбуот хизматига берилган баёнот
«К» гуруҳидаги вазият ва кейинги тур тақвими
• Густаво Пуэрта
(Колумбия ярим ҳимоячиси)
• Мураббий ҳимояда агрессив бўлишни ва ҳужумга ўтишни талаб қилди.
• Жаҳон чемпионатидаги илк ассистини амалга оширди.
• Колумбия: 3 очко билан гуруҳда ягона пешқадам.
• Кейинги рақиб: Конго Демократик Республикаси.
«Мураббийнинг топшириғини муносиб бажардим деб ўйлайман»
Густаво Пуэрта ФИФА расмий матбуот хизмати вакилларига берган эксклюзив интервьюсида бош мураббий томонидан бериладиган тактик кўрсатмалар хусусида очиқ гапирди. Ярим ҳимоячининг таъкидлашича, устози ундан учрашув давомида ҳар доим мудофаа чизиғида янада қатъиятли ва агрессив ҳаракат қилишни, шу билан бирга, қулай имконият туғилиши биланоқ тезкорлик билан ҳужумга ўтишни талаб қилади.
«Ўзбекистонга қарши кечган ушбу қийин баҳсда ўз зиммамга юклатилган тактик вазифаларни муносиб тарзда адо этдим ва жамоамга ёрдам бера олдим деб ҳисоблайман. Майдонда нафақат мен, балки барча жамоадошларим ҳам жуда катта ҳажмдаги ишларни бажаришди ва бор кучларини ишга солишди. Айниқса, фаолиятимдаги ушбу нуфузли Жаҳон чемпионатида ўзимнинг илк голли узатмамни (ассист) амалга оширишга муваффақ бўлганимдан жуда ҳам бахтиёрман», — дея мамнуният билан қўшимча қилди колумбиялик футболчи.
Колумбия гуруҳда пешқадам, кейинги рақиб — Конго ДР
Эслатиб ўтиш жоизки, биринчи тур баҳсида Ўзбекистон миллий терма жамоасини 3:1 ҳисобида доғда қолдирган Колумбия терма жамоаси ўз ҳисобига муҳим 3 очкони ёзиб қўйди ва «К» гуруҳида мутлақ ва ягона пешқадамга айланиб олди.
Мусобақа тақвимига кўра, иккинчи турда колумбияликлар Конго Демократик Республикаси терма жамоасига қарши майдонга тушадилар. Африка қитъаси вакили бўлган Конго ДР термаси дастлабки турда кучли Португалия терма жамоасига қарши кечган баҳсда жанговар 1:1 ҳисобидаги дурангни қайд этиб, рақибларига осон бўлмаслигини кўрсатиб қўйган эди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Рақиб ярим ҳимоячисининг эътирофи ва гуруҳдаги вазият Жаҳон чемпионатида кучсиз жамоаларнинг ўзи йўқлигини яна бир бор исботламоқда. Гарчи илк турда имконият бой берилган бўлса-да, олдинда Фабио Каннаваро шогирдларини Португалияга қарши ҳаётий муҳим ўйин кутмоқда. Конголиклар португаллардан очко тортиб олган экан, демак, бизнинг «оқ бўрилар» ҳам бу вазифани аъло даражада уддалай олишади! Биз вакилларимизга ишонишда давом этамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ экспертлик таҳлиллари, рақибларимиз лагеридан олинган сўнгги интервьюлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…