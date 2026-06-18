Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирди

·0·Спорт
Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирди

Шимолий Америка майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин ва муросасиз курашлар остида давом этмоқда. «К» гуруҳининг 1-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Колумбия терма жамоасининг маҳоратли ярим ҳимоячиси Густаво Пуэрта учрашув таассуротлари ва қўлга киритилган муваффақият ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Ушбу муҳим баҳсда жанубий америкаликларнинг ғалабасига муносиб ҳисса қўшган иқтидорли футболчи ўзининг майдондаги вазифалари ва жамоавий руҳ ҳақида тўхталиб ўтди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали Колумбия ярим ҳимоячисининг фикрлари ва «К» гуруҳидаги жорий вазият билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Спортчи ва унинг мақоми

ФИФА матбуот хизматига берилган баёнот

«К» гуруҳидаги вазият ва кейинги тур тақвими

Густаво Пуэрта


(Колумбия ярим ҳимоячиси)

• Мураббий ҳимояда агрессив бўлишни ва ҳужумга ўтишни талаб қилди.


• Жаҳон чемпионатидаги илк ассистини амалга оширди.

Колумбия: 3 очко билан гуруҳда ягона пешқадам.


Кейинги рақиб: Конго Демократик Республикаси.

«Мураббийнинг топшириғини муносиб бажардим деб ўйлайман»

Густаво Пуэрта ФИФА расмий матбуот хизмати вакилларига берган эксклюзив интервьюсида бош мураббий томонидан бериладиган тактик кўрсатмалар хусусида очиқ гапирди. Ярим ҳимоячининг таъкидлашича, устози ундан учрашув давомида ҳар доим мудофаа чизиғида янада қатъиятли ва агрессив ҳаракат қилишни, шу билан бирга, қулай имконият туғилиши биланоқ тезкорлик билан ҳужумга ўтишни талаб қилади.

«Ўзбекистонга қарши кечган ушбу қийин баҳсда ўз зиммамга юклатилган тактик вазифаларни муносиб тарзда адо этдим ва жамоамга ёрдам бера олдим деб ҳисоблайман. Майдонда нафақат мен, балки барча жамоадошларим ҳам жуда катта ҳажмдаги ишларни бажаришди ва бор кучларини ишга солишди. Айниқса, фаолиятимдаги ушбу нуфузли Жаҳон чемпионатида ўзимнинг илк голли узатмамни (ассист) амалга оширишга муваффақ бўлганимдан жуда ҳам бахтиёрман», — дея мамнуният билан қўшимча қилди колумбиялик футболчи.

Колумбия гуруҳда пешқадам, кейинги рақиб — Конго ДР

Эслатиб ўтиш жоизки, биринчи тур баҳсида Ўзбекистон миллий терма жамоасини 3:1 ҳисобида доғда қолдирган Колумбия терма жамоаси ўз ҳисобига муҳим 3 очкони ёзиб қўйди ва «К» гуруҳида мутлақ ва ягона пешқадамга айланиб олди.

Мусобақа тақвимига кўра, иккинчи турда колумбияликлар Конго Демократик Республикаси терма жамоасига қарши майдонга тушадилар. Африка қитъаси вакили бўлган Конго ДР термаси дастлабки турда кучли Португалия терма жамоасига қарши кечган баҳсда жанговар 1:1 ҳисобидаги дурангни қайд этиб, рақибларига осон бўлмаслигини кўрсатиб қўйган эди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Рақиб ярим ҳимоячисининг эътирофи ва гуруҳдаги вазият Жаҳон чемпионатида кучсиз жамоаларнинг ўзи йўқлигини яна бир бор исботламоқда. Гарчи илк турда имконият бой берилган бўлса-да, олдинда Фабио Каннаваро шогирдларини Португалияга қарши ҳаётий муҳим ўйин кутмоқда. Конголиклар португаллардан очко тортиб олган экан, демак, бизнинг «оқ бўрилар» ҳам бу вазифани аъло даражада уддалай олишади! Биз вакилларимизга ишонишда давом этамиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ экспертлик таҳлиллари, рақибларимиз лагеридан олинган сўнгги интервьюлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБугун, 12:16Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаМилан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаБугун, 12:13Аббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиАббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиБугун, 12:01Файзуллаев ХХИ аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Файзуллаев ХХИ аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Бугун, 11:53Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Бугун, 11:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди