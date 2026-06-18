Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қилади
Франциянинг Капитал Б компанияси акциядорлари Bitcoin захираларини тўлдириш стратегияси доирасида рекорд даражадаги 105 миллиард евро (тахминан 120,4 миллиард доллар) миқдоридаги молиялаштириш имкониятини маъқуллади. Ушбу улкан маблағ компаниянинг криптовалюта бозоридаги мавқеини тубдан мустаҳкамлашга ва рақамли активлар ҳажмини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Чоршанба куни бўлиб ўтган умумий йиғилишда акциядорларнинг 95 фоизидан ортиғи капитални 5 миллиард еврогача ошириш ва 100 миллиард еврогача бўлган кредит воситаларини чиқариш режасини қўллаб-қувватлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу қадам компанияга ҳар бир акция ҳисобига тўғри келадиган Bitcoin миқдорини кўпайтириш стратегиясини жадаллаштириш имконини беради.
Янги эмиссия ва компания номининг ўзгаришиКомпания томонидан эълон қилинган янги молиявий пакет доирасида 125 миллиардгача янги акциялар чиқарилиши кўзда тутилган. Агар ушбу имкониятдан тўлиқ фойдаланилса, мавжуд акциядорларнинг улуши сезиларли даражада суюлиши мумкин. Шунга қарамай, инвесторлар компаниянинг узоқ муддатли крипто-стратегиясига ишонч билдиришмоқда.
Шунингдек, йиғилишда компания номини Те Blockчаин Групдан Капитал Бга ўзгартириш ҳам расман тасдиқланди. Бу ўзгариш 2025-йилда қабул қилинган тижорат брендини корпоратив ном билан мувофиқлаштириш мақсадида амалга оширилди. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, ушбу эълондан сўнг компания акциялари нархида кескин тебранишлар кузатилмади.
Европадаги ўрни ва рақобат муҳитиҲозирги вақтда Капитал Б ўз балансида 3 139 та Bitcoin сақламоқда, бу эса жорий курс бўйича тахминан 200 миллион долларни ташкил этади. Компания ушбу кўрсаткич билан Европада Bitcoin захираси бўйича иккинчи ўринда туради. Биринчи ўринни 3 604 та Bitcoin билан Германиянинг Bitcoin Груп SE компанияси эгаллаб турибди.
Капитал Б шу вақтга қадар стратегик инвесторлардан, жумладан Blockстреам раҳбари Адам Бакк ҳамда ТОБАМ активларни бошқариш компаниясидан 325 миллион долларга яқин сармоя жалб қилишга улгурган. Янги тасдиқланган молиявий режа эса компанияни жаҳон миқёсидаги энг йирик крипто-холдинглардан бирига айлантириши мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, Капитал Бнинг бу ҳаракати бозордаги бошқа компанияларнинг стратегиясидан фарқ қилади. Масалан, Франциянинг Сеқуанс Коммуникатионс компанияси яқинда ўзининг крипто-захираларини сотиш ва ушбу йўналишдаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Бу эса анъанавий технологик компаниялар ва ихтисослашган крипто-трезурийлар ўртасидаги ёндашувлар турлича эканлигини кўрсатмоқда.
…