Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қилади

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қилади

Франциянинг Капитал Б компанияси акциядорлари Bitcoin захираларини тўлдириш стратегияси доирасида рекорд даражадаги 105 миллиард евро (тахминан 120,4 миллиард доллар) миқдоридаги молиялаштириш имкониятини маъқуллади. Ушбу улкан маблағ компаниянинг криптовалюта бозоридаги мавқеини тубдан мустаҳкамлашга ва рақамли активлар ҳажмини кескин оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Чоршанба куни бўлиб ўтган умумий йиғилишда акциядорларнинг 95 фоизидан ортиғи капитални 5 миллиард еврогача ошириш ва 100 миллиард еврогача бўлган кредит воситаларини чиқариш режасини қўллаб-қувватлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу қадам компанияга ҳар бир акция ҳисобига тўғри келадиган Bitcoin миқдорини кўпайтириш стратегиясини жадаллаштириш имконини беради.

Янги эмиссия ва компания номининг ўзгариши

Компания томонидан эълон қилинган янги молиявий пакет доирасида 125 миллиардгача янги акциялар чиқарилиши кўзда тутилган. Агар ушбу имкониятдан тўлиқ фойдаланилса, мавжуд акциядорларнинг улуши сезиларли даражада суюлиши мумкин. Шунга қарамай, инвесторлар компаниянинг узоқ муддатли крипто-стратегиясига ишонч билдиришмоқда.

Шунингдек, йиғилишда компания номини Те Blockчаин Групдан Капитал Бга ўзгартириш ҳам расман тасдиқланди. Бу ўзгариш 2025-йилда қабул қилинган тижорат брендини корпоратив ном билан мувофиқлаштириш мақсадида амалга оширилди. Яҳоо Финансе маълумотларига кўра, ушбу эълондан сўнг компания акциялари нархида кескин тебранишлар кузатилмади.

Европадаги ўрни ва рақобат муҳити

Ҳозирги вақтда Капитал Б ўз балансида 3 139 та Bitcoin сақламоқда, бу эса жорий курс бўйича тахминан 200 миллион долларни ташкил этади. Компания ушбу кўрсаткич билан Европада Bitcoin захираси бўйича иккинчи ўринда туради. Биринчи ўринни 3 604 та Bitcoin билан Германиянинг Bitcoin Груп SE компанияси эгаллаб турибди.

Капитал Б шу вақтга қадар стратегик инвесторлардан, жумладан Blockстреам раҳбари Адам Бакк ҳамда ТОБАМ активларни бошқариш компаниясидан 325 миллион долларга яқин сармоя жалб қилишга улгурган. Янги тасдиқланган молиявий режа эса компанияни жаҳон миқёсидаги энг йирик крипто-холдинглардан бирига айлантириши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, Капитал Бнинг бу ҳаракати бозордаги бошқа компанияларнинг стратегиясидан фарқ қилади. Масалан, Франциянинг Сеқуанс Коммуникатионс компанияси яқинда ўзининг крипто-захираларини сотиш ва ушбу йўналишдаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Бу эса анъанавий технологик компаниялар ва ихтисослашган крипто-трезурийлар ўртасидаги ёндашувлар турлича эканлигини кўрсатмоқда.

BitcoinКапитал БКриптовалютаИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаГ7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаБугун, 12:1919 июн учун валюта курслари эълон қилинди19 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:18АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичАҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичБугун, 11:11Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиBitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиБугун, 10:33Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаГрайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаБугун, 09:52Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиЭсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда