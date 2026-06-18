Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳлади
Шимолий Америка майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин ва муросасиз баҳсларга бой тарзда давом этмоқда. Саёрамизнинг энг нуфузли ушбу мусобақасида дебют қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк турда Колумбия термасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган эди. Мазкур тарихий беллашув якунлари юзасидан хорижлик мутахассислар ва таниқли экспертлар ҳам ўз мулоҳазаларини фаол билдиришмоқда.
Хусусан, Қозоғистон миллий терма жамоасининг собиқ аъзоси Вячеслав Эрбес «Sports.kz» интернет нашрига берган эксклюзив интервьюсида вакилларимизнинг кўрсатган ўйини ва мағлубият сабаблари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.
Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали қозоғистонлик собиқ футболчининг баёноти ва «К» гуруҳининг 2-тур тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Эксперт ва унинг мақоми
Ўзбекистон — Колумбия (1:3) баҳсига берилган баҳо
Навбатдаги 2-тур учрашувлари (23 июнь)
• Вячеслав Эрбес
(Қозоғистон термаси собиқ футболчиси)
• Ўзбекистон деярли бутун ўйин давомида тўпсиз ҳаракат қилишга мажбур бўлди.
• Мундиалда тажриба омили жуда катта рол ўйнайди.
• Португалия — Ўзбекистон
• Колумбия — Конго ДР
«Жаҳон чемпионатида ўйин даражаси умуман бошқача»
Вячеслав Эрбес учрашув давомидаги тактик ҳолатларни таҳлил қилар экан, Жанубий Америка вакилларининг халқаро майдондаги бой тажрибаси устунлик қилганини алоҳида урғулади:
«Агар очиғини айтадиган бўлсак, мазкур беллашувнинг деярли бутун давомида Ўзбекистон миллий терма жамоаси майдонда рақиб орқали тўпсиз ҳаракат қилишга ва ҳимояланишга мажбур бўлди. Буни тўғри тушуниш керак, чунки Жаҳон чемпионати муҳити ва ундаги ўйин даражаси умуман бошқача мезонларга эга. Бундай катта саҳнада халқаро тажриба жуда катта аҳамият касб этади. Колумбия терма жамоаси сўнгги Мундиалларни ўтказиб юборгани йўқ, улар бир неча бор гуруҳ босқичларидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритишган. Шу сабабли ҳам, бу сафар қайд этилган натижани футбол олами учун табиий ҳол деб қабул қилиш лозим. Жанубий америкаликлар ўйин бошидан охиригача рақибни кучли прессинг ва босим остида ушлаб туришди ва пировардида ўз мақсадларига эришиб, ғалабани нақд қилишди».
Олдинда иккинчи тур: Португалия билан жиддий синов
Илк турдаги муваффақиятсизликка қарамай, вакилларимиз учун турнирдаги асосий кураш энди бошланади. Мусобақанинг расмий тақвимига мувофиқ, «К» гуруҳининг 2-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси жорий йилнинг 23 июнь куни дунё грандларидан бири бўлмиш Португалия терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Гуруҳнинг иккинчи жуфтлигида эса дастлабки турда 3 очкони қўлга киритган Колумбия терма жамоаси худди шу куни Конго Демократик Республикаси вакилларига қарши куч синашади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Қозоғистонлик мутахассиснинг фикрлари вакилларимизга маҳаллий ОАВ ва экспертлар томонидан берилаётган холис баҳодир. Ҳақиқатан ҳам, Жаҳон чемпионатидаги дебют баҳси йигитларимиз учун катта дарс ва улкан тажриба мактаби бўлди. Илк ҳаяжон ортда қолди, энди Фабио Каннаваро шогирдлари 23 июнь куни Португалияга қарши кечадиган баҳсда ўз сифатларини кўрсатиб, мухлисларимизга ҳақиқий байрам тақдим этишларига ишонамиз. Олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив янгиликлари, миллий терма жамоамиз лагеридан қайноқ репортажлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…