Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳлади

·0·Спорт
Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳлади

Шимолий Америка майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари қизғин ва муросасиз баҳсларга бой тарзда давом этмоқда. Саёрамизнинг энг нуфузли ушбу мусобақасида дебют қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк турда Колумбия термасига қарши майдонга тушиб, 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган эди. Мазкур тарихий беллашув якунлари юзасидан хорижлик мутахассислар ва таниқли экспертлар ҳам ўз мулоҳазаларини фаол билдиришмоқда.

Хусусан, Қозоғистон миллий терма жамоасининг собиқ аъзоси Вячеслав Эрбес «Sports.kz» интернет нашрига берган эксклюзив интервьюсида вакилларимизнинг кўрсатган ўйини ва мағлубият сабаблари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.

Қуйидаги таҳлилий спорт жадвали орқали қозоғистонлик собиқ футболчининг баёноти ва «К» гуруҳининг 2-тур тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Эксперт ва унинг мақоми

Ўзбекистон — Колумбия (1:3) баҳсига берилган баҳо

Навбатдаги 2-тур учрашувлари (23 июнь)

Вячеслав Эрбес


(Қозоғистон термаси собиқ футболчиси)

• Ўзбекистон деярли бутун ўйин давомида тўпсиз ҳаракат қилишга мажбур бўлди.


• Мундиалда тажриба омили жуда катта рол ўйнайди.

• Португалия — Ўзбекистон



• Колумбия — Конго ДР

«Жаҳон чемпионатида ўйин даражаси умуман бошқача»

Вячеслав Эрбес учрашув давомидаги тактик ҳолатларни таҳлил қилар экан, Жанубий Америка вакилларининг халқаро майдондаги бой тажрибаси устунлик қилганини алоҳида урғулади:

«Агар очиғини айтадиган бўлсак, мазкур беллашувнинг деярли бутун давомида Ўзбекистон миллий терма жамоаси майдонда рақиб орқали тўпсиз ҳаракат қилишга ва ҳимояланишга мажбур бўлди. Буни тўғри тушуниш керак, чунки Жаҳон чемпионати муҳити ва ундаги ўйин даражаси умуман бошқача мезонларга эга. Бундай катта саҳнада халқаро тажриба жуда катта аҳамият касб этади. Колумбия терма жамоаси сўнгги Мундиалларни ўтказиб юборгани йўқ, улар бир неча бор гуруҳ босқичларидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритишган. Шу сабабли ҳам, бу сафар қайд этилган натижани футбол олами учун табиий ҳол деб қабул қилиш лозим. Жанубий америкаликлар ўйин бошидан охиригача рақибни кучли прессинг ва босим остида ушлаб туришди ва пировардида ўз мақсадларига эришиб, ғалабани нақд қилишди».

Олдинда иккинчи тур: Португалия билан жиддий синов

Илк турдаги муваффақиятсизликка қарамай, вакилларимиз учун турнирдаги асосий кураш энди бошланади. Мусобақанинг расмий тақвимига мувофиқ, «К» гуруҳининг 2-тури доирасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси жорий йилнинг 23 июнь куни дунё грандларидан бири бўлмиш Португалия терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Гуруҳнинг иккинчи жуфтлигида эса дастлабки турда 3 очкони қўлга киритган Колумбия терма жамоаси худди шу куни Конго Демократик Республикаси вакилларига қарши куч синашади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Қозоғистонлик мутахассиснинг фикрлари вакилларимизга маҳаллий ОАВ ва экспертлар томонидан берилаётган холис баҳодир. Ҳақиқатан ҳам, Жаҳон чемпионатидаги дебют баҳси йигитларимиз учун катта дарс ва улкан тажриба мактаби бўлди. Илк ҳаяжон ортда қолди, энди Фабио Каннаваро шогирдлари 23 июнь куни Португалияга қарши кечадиган баҳсда ўз сифатларини кўрсатиб, мухлисларимизга ҳақиқий байрам тақдим этишларига ишонамиз. Олға, Ўзбекистон!

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги эксклюзив янгиликлари, миллий терма жамоамиз лагеридан қайноқ репортажлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиВячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиБугун, 13:02Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБугун, 12:16Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаМилан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаБугун, 12:13Аббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиАббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиБугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди