Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?
Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги илк қадамлари кутилмаган танқидлар тўлқинини келтириб чиқарди. Жамоанинг Конго ДРга қарши ўтказган ўйинидаги нурсиз дуранг натижа (1-1) нафақат мухлисларни, балки таниқли экспертларни ҳам Криштиану Роналду атрофидаги муаммоларга эътибор қаратишга мажбур қилди. Кўплаб мутахассислар 41 ёшли ҳужумчининг майдондаги ҳаракатлари жамоанинг умумий темпига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Луи Саа Касинолйзе нашрига берган интервюсида Роналдунинг рекордлар ортидан қувиш иштиёқи жамоанинг тактик мослашувчанлигига тўсқинлик қилаётганини айтди. Саанинг фикрича, Криштиануни унинг ўзидан "қутқариш" керак, чунки у ҳамон Лионель Месси ва Эрлинг Холанд каби ёш юлдузлар билан рақобатлашишга уринмоқда. Бу эса жамоанинг юқори темпда босим ўтказиш (прессинг) қобилиятини пасайтирмоқда.
Тактик муаммолар ва мураббий танловиПортугалия бош мураббийи Роберто Мартинез айни дамда қийин танлов қаршисида турибди. Хюстонда бўлиб ўтган баҳсда у ўз сардорини ўйин охиригача майдонда қолдиргани кўплаб саволларни туғдирди. Танқидчилар мураббийни жамоа манфаатидан кўра Ал-Насср юлдузи билан шахсий муносабатларни устун қўйганликда айбламоқда. Луи Саа эса Роналдуни захирада қолдириш орқали уни плей-офф босқичига янги куч билан олиб келиш энг тўғри йўл эканлигини таъкидлади.
Арсенал ва Франция терма жамоаси афсонаси Тьерри Анри ҳам ушбу мавзуда ўзининг кескин фикрларини билдирди. У ўйин давомидаги тактик хатоларни таҳлил қилар экан, Роналдунинг майдондаги жойлашуви жамоадошларига халақит бераётганини кўрсатиб ўтди. Хусусан, иккинчи бўлимдаги вазиятлардан бирида Криштиану гол уриш инстинкти туфайли Бруно Фернандеснинг йўлини тўсиб қўйгани ва аниқ голли имкониятни йўққа чиқаргани тилга олинди.
"Уйда ўтирганлар, бир нарсани тушунинг: жамоа гол уриши керак, сиз эмас", — дея таъкидлади Генри ўз таҳлилида. Унинг фикрича, индивидуал рекордлар жамоавий муваффақиятдан устун бўлмаслиги лозим. Бу ҳолат Португалия терма жамоаси ичидаги мувозанатни бузиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш сифатида қабул қилинмоқда.
Шунга қарамай, Роналдунинг жисмоний ҳолати ҳамон юқори даражада эканлиги инкор этилмайди. У ўз устида тиниmsиз ишлашда давом этмоқда, бироқ замонавий футбол талаб қиладиган юқори энергия ва доимий ҳаракат 41 ёшли футболчи учун қийинчилик туғдириши табиий. Эндиликда Роберто Мартинез кейинги ўйинларда таркибга қандай ўзгартиришлар киритиши ва Роналдунинг ролини қандай белгилаши турнир тақдирини ҳал қилиши мумкин.
…