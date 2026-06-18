Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?

·32·Спорт
Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?

Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги илк қадамлари кутилмаган танқидлар тўлқинини келтириб чиқарди. Жамоанинг Конго ДРга қарши ўтказган ўйинидаги нурсиз дуранг натижа (1-1) нафақат мухлисларни, балки таниқли экспертларни ҳам Криштиану Роналду атрофидаги муаммоларга эътибор қаратишга мажбур қилди. Кўплаб мутахассислар 41 ёшли ҳужумчининг майдондаги ҳаракатлари жамоанинг умумий темпига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед собиқ ҳужумчиси Луи Саа Касинолйзе нашрига берган интервюсида Роналдунинг рекордлар ортидан қувиш иштиёқи жамоанинг тактик мослашувчанлигига тўсқинлик қилаётганини айтди. Саанинг фикрича, Криштиануни унинг ўзидан "қутқариш" керак, чунки у ҳамон Лионель Месси ва Эрлинг Холанд каби ёш юлдузлар билан рақобатлашишга уринмоқда. Бу эса жамоанинг юқори темпда босим ўтказиш (прессинг) қобилиятини пасайтирмоқда.

Тактик муаммолар ва мураббий танлови

Португалия бош мураббийи Роберто Мартинез айни дамда қийин танлов қаршисида турибди. Хюстонда бўлиб ўтган баҳсда у ўз сардорини ўйин охиригача майдонда қолдиргани кўплаб саволларни туғдирди. Танқидчилар мураббийни жамоа манфаатидан кўра Ал-Насср юлдузи билан шахсий муносабатларни устун қўйганликда айбламоқда. Луи Саа эса Роналдуни захирада қолдириш орқали уни плей-офф босқичига янги куч билан олиб келиш энг тўғри йўл эканлигини таъкидлади.

Арсенал ва Франция терма жамоаси афсонаси Тьерри Анри ҳам ушбу мавзуда ўзининг кескин фикрларини билдирди. У ўйин давомидаги тактик хатоларни таҳлил қилар экан, Роналдунинг майдондаги жойлашуви жамоадошларига халақит бераётганини кўрсатиб ўтди. Хусусан, иккинчи бўлимдаги вазиятлардан бирида Криштиану гол уриш инстинкти туфайли Бруно Фернандеснинг йўлини тўсиб қўйгани ва аниқ голли имкониятни йўққа чиқаргани тилга олинди.

"Уйда ўтирганлар, бир нарсани тушунинг: жамоа гол уриши керак, сиз эмас", — дея таъкидлади Генри ўз таҳлилида. Унинг фикрича, индивидуал рекордлар жамоавий муваффақиятдан устун бўлмаслиги лозим. Бу ҳолат Португалия терма жамоаси ичидаги мувозанатни бузиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш сифатида қабул қилинмоқда.

Шунга қарамай, Роналдунинг жисмоний ҳолати ҳамон юқори даражада эканлиги инкор этилмайди. У ўз устида тиниmsиз ишлашда давом этмоқда, бироқ замонавий футбол талаб қиладиган юқори энергия ва доимий ҳаракат 41 ёшли футболчи учун қийинчилик туғдириши табиий. Эндиликда Роберто Мартинез кейинги ўйинларда таркибга қандай ўзгартиришлар киритиши ва Роналдунинг ролини қандай белгилаши турнир тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиРоберто МартинезФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиЖуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиБугун, 13:12Вячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиВячеслав Эрбес Ўзбекистоннинг Колумбиядан учраган мағлубиятини изоҳладиБугун, 13:10Вячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиВячеслав Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг дебюти ҳақида гапирдиБугун, 13:02Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди