Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари Шимолий Америка қитъасида шиддатли тарзда давом этмоқда. Миллионлаб ватандошларимиз катта ҳаяжон билан кутган тарихий кун етиб келди ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Мундиал яшил майдонларида тўп сурди. Гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган мазкур тарихий беллашув Мексиканинг дунёга машҳур Мехико шаҳрида жойлашган муҳташам «Ацтека» стадионида бўлиб ўтди. Шиддатли кечган баҳс тажрибали Колумбия терма жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якун топди.
Учрашув якунлангач, Колумбия терма жамоаси сардори, таниқли ярим ҳимоячи Хамес Родригес Жаҳон чемпионатларида дебют қилган Ўзбекистон терма жамоасининг кўрсатган ўйинига тўхталиб, ўз фикрлари ва самимий баҳосини ўртоқлашди.
Қуйидаги махсус спорт жадвали орқали Колумбия сардорининг вакилларимиз ҳақидаги фикрлари ва терма жамоамизнинг кейинги тақвими билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Спикер ва унинг мақоми
Ўзбекистон термасига берилган асосий баҳо
Навбатдаги тур рақиби ва ўйин вақти
• Хамес Родригес
(Колумбия термаси сардори)
• Жисмонан бақувват, қатъиятли ва қаттиқ ўйнайдиган жамоа.
• Мудофаада жуда чуқур ҳаракат қилишди.
• Ўзларига ишонишса, зўр натижалар қила олишади.
• Португалия терма жамоаси
• ЖЧ-2026, гуруҳ босқичи, 2-тур
• 23 июнь, сешанба куни
«Ўзларига кўпроқ ишонишса, яхши натижаларга эриша олишади»
Колумбияликларнинг етакчиси Хамес Родригес ўйиндан сўнг берган интервьюсида ўзбек футболчиларининг жанговар руҳияти ва жисмоний ҳолатига алоҳида таҳсин айтди. ОАВ ходимларининг «Хамес, Ўзбекистон терма жамоаси сизда қандай таассурот қолдирди?» деган саволига тажрибали юлдуз қуйидагича жавоб қайтарди:
«Жисмоний жиҳатдан анча бақувват жамоа эканлиги кўриниб турибди. Майдонда жуда қатъиятли, керак бўлса қаттиқ ўйин намойиш этишди ва мудофаа чизиғида анча чуқур ўйнашди. Ўйлайманки, агар улар ўз кучларига ва имкониятларига янада кўпроқ ишонишни бошлашса, келажакда жуда яхши ва ижобий натижаларга эриша олишлари мумкин».
Тарихий илк гол муаллифи — Аббосбек Файзуллаев!
Эслатиб ўтиш жоизки, учрашув давомида вакилларимиз рақибга муносиб қаршилик кўрсатишди. Баҳснинг 60-дақиқасида, таблода ҳисоб 1:0 кўринишида Колумбия фойдасига бўлиб турган бир пайтда, миллий терма жамоамизнинг маҳоратли вингери Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди.
Мана шу гол Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг биринчи голи сифатида йилномаларга муҳрланди ва ҳисобни тенглаштириб, мухлисларимизга чексиз қувонч улашди. Гўзал комбинация ва иродали ҳаракат жамоамизнинг потенциали юқори эканини яққол кўрсатиб берди.
Олдинда бизни Португалия кутмоқда
Мундиалдаги илк ҳаяжонли учрашув ортда қолди. Эндиликда тажрибали мутахассис, бош мураббий Фабио Каннаваро қўл остидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси бор эътиборини навбатдаги муҳим баҳсга қаратади.
Вакилларимиз Жаҳон чемпионати–2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида дунёнинг энг кучли грандларидан бири — Португалия терма жамоасига қарши майдонга тушадилар. Ушбу ҳаётий муҳим тўқнашув жорий йилнинг 23 июнь, сешанба куни бўлиб ўтиши белгиланган.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Дунё футболи юлдузи Хамес Родригеснинг эътирофи йигитларимиз тўғри йўлда эканлигидан далолат беради. Илк ўйиндаги мағлубият бизни синдирмаслиги керак, аксинча, «Ацтека»даги тарихий гол ва ўйин бизга катта тажриба бўлди. Каннаваро шогирдлари сешанба куни Португалияга қарши баҳсда ўзларига янада кўпроқ ишониб, бутун дунёни лол қолдиришларига умид қиламиз. Бўшашманг, «оқ бўрилар», биз сиз билан биргамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ кундалиги, терма жамоамиз лагеридан эксклюзив репортажлар ва футболчиларимизнинг Мундиалдаги кейинги қадамларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…