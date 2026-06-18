Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқда
Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида шиддатли ва кутилмаган воқеалар ривожи давом этмоқда. Ярим енгил вазн тоифасида UFC камари соҳиби, австралиялик машҳур спортчи Александр Волкановски яқиндагина якунига етган шов-шувли тўқнашув ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У америкалик тажрибали жангчи Жастин Гэтжи ҳамда испаниялик маҳоратли вакил Илия Топурия ўртасида зудлик билан қайта жанг (реванш) ташкил этилиши шарт эканлигини эълон қилди.
Александр Волкановски таниқли спорт шарҳловчиси ва журналист Ариэль Хельванига берган эксклюзив интервьюсида ушбу жангнинг тактик таҳлили ва Топуриянинг мағлубият сабабларига алоҳида тўхталиб ўтди.
Қуйидаги таҳлилий инфографика жадвали орқали амалдаги чемпионнинг фикрлари ва октагондаги ҳолат билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Эксперт ва унинг мақоми
Топурия учун реваншдаги асосий тактика
Биринчи жанг натижаси ва манзили
• Александр Волкановски
(Ярим енгил вазнда UFC чемпиони)
• Жангда асло шошилмаслик зарур.
• Ўзи учун қулай масофани ушлаши шарт.
• Одатдагидек тактик тузоқларни тўғри қўйиш лозим.
• Манзил: АҚШ, Оқ Уй (White House)
• Натижа: Илия 4-раунддан сўнг жангни давом эттиришдан бош тортди.
• Ғолиб: Жастин Гэтжи.
«Ҳаддан ташқари тажовузкорлик мағлубиятга олиб келди»
Волкановски Топуриянинг биринчи жангда йўл қўйган асосий хатосини очиқлаб, реванш учрашувида қандай ҳаракат қилиш кераклиги бўйича ўз маслаҳатларини бериб ўтди:
«Агар Илия бўлажак реванш жангида ҳеч қандай шошма-шошарликка йўл қўймасдан, ўзи учун қулайроқ бўлган масофада барқарор ишласа ва ўзининг анъанавий тактик тузоқларини октагонда тўғри жойлаштира олса, охир-оқибат рақибни мағлуб этадиган ҳал қилувчи паллани топа олади. Менинг фикримча, Жастин Гэтжига қарши кечган биринчи баҳсда айнан ҳаддан ташқари агрессивлик ва ҳиссиётларга берилиш маълум маънода Топуриянинг имкониятни бой беришига асосий сабаб бўлди», — дея таъкидлади австралиялик чемпион.
Оқ Уйдаги шов-шувли тўқнашув қандай якунланган эди?
Эслатиб ўтиш жоизки, Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги илк шиддатли жанг АҚШ рамзи ҳисобланган машҳур Оқ Уй мезбонлигида бўлиб ўтган эди. Жуда муросасиз ва оғир кечган тўқнашувнинг 4-раунди якунига етганидан сўнг, испаниялик жангчи соғлиғи ёки жисмоний ҳолати туфайли баҳсни охиригача давом эттира олмаслигини маълум қилди. Натижада, реал ғалаба мезбонлар вакили, америкалик хавфли жангчи Жастин Гэтжи фойдасига ҳал бўлган эди.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Илия Топуриянинг мағлубияти ММА олами учун кутилмаган ҳолат бўлди, бироқ Александр Волкановски каби тажрибали чемпионнинг реванш ҳақидаги фикрлари ушбу вазн тоифасида тез орада яна бир буюк жанг гувоҳига айланишимиздан далолат беради. Агар Топурия ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқарса, иккинчи жангда Гэтжи учун октагон ҳақиқий жаҳаннамга айланиши муқаррар. Биз эса ушбу вазндаги энг қизиқарли воқеаларни кузатишда давом этамиз!
UFC оламининг энг қайноқ инсайдлари, чемпионларнинг эксклюзив интервьюлари ва октагон ичидаги энг сўнгги янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…