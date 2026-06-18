Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқда

·31·Спорт
Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқда

Аралаш жанг санъатлари (ММА) оламида шиддатли ва кутилмаган воқеалар ривожи давом этмоқда. Ярим енгил вазн тоифасида UFC камари соҳиби, австралиялик машҳур спортчи Александр Волкановски яқиндагина якунига етган шов-шувли тўқнашув ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У америкалик тажрибали жангчи Жастин Гэтжи ҳамда испаниялик маҳоратли вакил Илия Топурия ўртасида зудлик билан қайта жанг (реванш) ташкил этилиши шарт эканлигини эълон қилди.

Александр Волкановски таниқли спорт шарҳловчиси ва журналист Ариэль Хельванига берган эксклюзив интервьюсида ушбу жангнинг тактик таҳлили ва Топуриянинг мағлубият сабабларига алоҳида тўхталиб ўтди.

Қуйидаги таҳлилий инфографика жадвали орқали амалдаги чемпионнинг фикрлари ва октагондаги ҳолат билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Эксперт ва унинг мақоми

Топурия учун реваншдаги асосий тактика

Биринчи жанг натижаси ва манзили

Александр Волкановски


(Ярим енгил вазнда UFC чемпиони)

• Жангда асло шошилмаслик зарур.


• Ўзи учун қулай масофани ушлаши шарт.


• Одатдагидек тактик тузоқларни тўғри қўйиш лозим.

Манзил: АҚШ, Оқ Уй (White House)


Натижа: Илия 4-раунддан сўнг жангни давом эттиришдан бош тортди.


Ғолиб: Жастин Гэтжи.

«Ҳаддан ташқари тажовузкорлик мағлубиятга олиб келди»

Волкановски Топуриянинг биринчи жангда йўл қўйган асосий хатосини очиқлаб, реванш учрашувида қандай ҳаракат қилиш кераклиги бўйича ўз маслаҳатларини бериб ўтди:

«Агар Илия бўлажак реванш жангида ҳеч қандай шошма-шошарликка йўл қўймасдан, ўзи учун қулайроқ бўлган масофада барқарор ишласа ва ўзининг анъанавий тактик тузоқларини октагонда тўғри жойлаштира олса, охир-оқибат рақибни мағлуб этадиган ҳал қилувчи паллани топа олади. Менинг фикримча, Жастин Гэтжига қарши кечган биринчи баҳсда айнан ҳаддан ташқари агрессивлик ва ҳиссиётларга берилиш маълум маънода Топуриянинг имкониятни бой беришига асосий сабаб бўлди», — дея таъкидлади австралиялик чемпион.

Оқ Уйдаги шов-шувли тўқнашув қандай якунланган эди?

Эслатиб ўтиш жоизки, Илия Топурия ва Жастин Гэтжи ўртасидаги илк шиддатли жанг АҚШ рамзи ҳисобланган машҳур Оқ Уй мезбонлигида бўлиб ўтган эди. Жуда муросасиз ва оғир кечган тўқнашувнинг 4-раунди якунига етганидан сўнг, испаниялик жангчи соғлиғи ёки жисмоний ҳолати туфайли баҳсни охиригача давом эттира олмаслигини маълум қилди. Натижада, реал ғалаба мезбонлар вакили, америкалик хавфли жангчи Жастин Гэтжи фойдасига ҳал бўлган эди.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Илия Топуриянинг мағлубияти ММА олами учун кутилмаган ҳолат бўлди, бироқ Александр Волкановски каби тажрибали чемпионнинг реванш ҳақидаги фикрлари ушбу вазн тоифасида тез орада яна бир буюк жанг гувоҳига айланишимиздан далолат беради. Агар Топурия ўз хатоларидан тўғри хулоса чиқарса, иккинчи жангда Гэтжи учун октагон ҳақиқий жаҳаннамга айланиши муқаррар. Биз эса ушбу вазндаги энг қизиқарли воқеаларни кузатишда давом этамиз!

UFC оламининг энг қайноқ инсайдлари, чемпионларнинг эксклюзив интервьюлари ва октагон ичидаги энг сўнгги янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Александр ВолкановскиДжастин ГейтжиИлия ТопурияUFCАриэль Хелвани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиБугун, 15:48Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБарселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБугун, 15:17Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаРоберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаБугун, 14:53Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди