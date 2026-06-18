Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашув (1:3) нафақат урилган голлар, балки майдондаги кутилмаган ва шиддатли воқеалар билан ҳам халқаро ОАВ диққат марказига тушди. Хусусан, дунёга машҳур нуфузли спорт нашрларидан бири бўлмиш «Mundo Deportivo» ушбу баҳснинг 34-дақиқасида миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов иштирокида содир бўлган кутилмаган ва шов-шувли вазият ҳақида алоҳида мақола чоп этди.

Мехико шаҳридаги афсонавий ва муҳташам «Ацтека» стадионида кечган ушбу тўқнашувда ёш ҳимоячимиз рақибнинг энг хавфли юлдузига қарши ўзига хос «жанг» олиб борди.

Қуйидаги таҳлилий инфографика орқали учрашувнинг энг қайноқ палласи, тарихий қайдлар ва «К» гуруҳининг навбатдаги учрашувлари тақвими билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Ўйин дақиқаси ва воқеа жойи

Тўқнашув тафсилотлари ва ҳакам қарори

Ўзбекистон терма жамоасининг тарихий қайдлари

34-дақиқа


• Мехико шаҳри, «Ацтека» стадиони

• Ҳусанов Луис Диасга қарши кескин подкат ташлади.


• Инерция билан майдон ташқарисидаги телеоператорни ҳам ағдариб юборди.


• Бош ҳакам Энтони Тейлор сариқ карточка кўрсатди.

Илк расмий гол муаллифи: Аббосбек Файзуллаев


Илк огоҳлантириш олган футболчи: Абдуқодир Ҳусанов


23 июнь: Португалия — Ўзбекистон (Хьюстон)


28 июнь: Конго ДР — Ўзбекистон

Луис Диасга қарши даҳшатли подкат ва ағдарилган телеоператор

Учрашувнинг биринчи бўлими қизғин палласига кирган маҳалда, Колумбия терма жамоаси ва «Бавария» клуби юлдузи Луис Диас ён чизиқ бўйлаб катта тезликда олдинга қочишга ҳаракат қилди. Шу лаҳзада вакилимиз Абдуқодир Ҳусанов ўзининг анъанавий ва муросасиз услубида рақибга қарши шиддатли подкат ишлатди.

«Ўзбек ҳимоячиси рақибнинг оёғига зарба бериб, уни майдонга қулатди. Бироқ юқори тезлик ва инерция кучи сабабли Ҳусанов ўзини тўхтата олмай, майдон ташқарисига сирпаниб чиқиб кетди. Оқибатда, ўша атрофда баҳсни жонли тасвирга олаётган телеоператорни ҳам кучли зарб билан ағдариб юборди», — деб ёзади хориж нашри.

Ушбу ҳаяжонли ҳодиса сабабли майдондаги ўйин қисқа муддатга тўхтатиб турилди. Йиқилган телеоператорга майдон четининг ўзидаёқ шифокорлар томонидан тезкор тиббий ёрдам кўрсатилди. Тўқнашув марказида бўлган учрашув бош ҳаками, англиялик тажрибали Энтони Тейлор эса Луис Диасга нисбатан ишлатилган бу қўполлик учун Ҳусановни сариқ карточка билан жазолади.

Мағлубият ичидаги тарих: Аббосбек ва Абдуқодирнинг қайдлари

Гарчи ушбу шиддатли беллашув 3:1 ҳисобида Колумбия фойдасига ҳал бўлган бўлса-да, бу ўйин ўзбек футболи солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Боиси, мазкур учрашув Ўзбекистон учун Жаҳон чемпионатлари финал босқичи тарихидаги энг биринчи расмий баҳс сифатида қайд этилди.

Ушбу тарихий учрашувда миллий жамоамизнинг иқтидорли ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, юртимизнинг Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк голи муаллифи сифатида ўз номини тарихга абадий ёзиб қўйди. Унинг яқин дўсти ва сафдоши Абдуқодир Ҳусанов эса, ушбу глобал мусобақада огоҳлантириш (сариқ карточка) олган илк ўзбек футболчиси сифатида статистикага кирди.

Навбатдаги бекат — Хьюстонда Португалияга қарши жанг!

Илк турдаги омадсизликка қарамай, Фабио Каннаваро шогирдлари олдинда турган муҳим баҳсларга жиддий ҳозирлик кўришмоқда. Вакилларимиз гуруҳ босқичидаги иккинчи турни жорий йилнинг 23 июнь куни дунё гранди — Португалия терма жамоасига қарши ўтказишади. Ушбу дунё юлдузлари иштирокидаги тўқнашув АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги муҳташам стадионда бўлиб ўтади.

Вакилларимиз «К» гуруҳидаги охирги ва ҳал қилувчи баҳсини эса 28 июнь куни Африканинг кучли вакили — Конго Демократик Республикаси жамоасига қарши ўтказиб, гуруҳ босқичини якунлашади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Ёш ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг майдондаги мана шундай қўрқмас ва шиддатли ҳаракатлари вакилларимизнинг Жаҳон чемпионатида шунчаки томошабин эмаслигини, балки ҳар бир қарич ер учун курашишга тайёр эканлигини кўрсатади. Илк ҳаяжон ортда қолди, Аббосбекнинг тарихий голи эса жамоамизга руҳий устунлик бериши аниқ. Хьюстондаги баҳсда йигитларимиз бор кучларини кўрсатиб, миллионлаб ватандошларимизга ғалаба қувончини туҳфа этишларига ишонамиз. Кураш давом этади, йигитлар!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва эксклюзив воқеалари, терма жамоамиз футболчиларининг лагердан олинган сўнгги хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаВолкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаБугун, 15:25Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБарселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБугун, 15:17Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаРоберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаБугун, 14:53Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38Жуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиЖуд Беллингем майдон ташқарисида ҳам намуна: Футболчи Каролине Веир билан хайрлашдиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди