Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи доирасида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги тарихий учрашув (1:3) нафақат урилган голлар, балки майдондаги кутилмаган ва шиддатли воқеалар билан ҳам халқаро ОАВ диққат марказига тушди. Хусусан, дунёга машҳур нуфузли спорт нашрларидан бири бўлмиш «Mundo Deportivo» ушбу баҳснинг 34-дақиқасида миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов иштирокида содир бўлган кутилмаган ва шов-шувли вазият ҳақида алоҳида мақола чоп этди.
Мехико шаҳридаги афсонавий ва муҳташам «Ацтека» стадионида кечган ушбу тўқнашувда ёш ҳимоячимиз рақибнинг энг хавфли юлдузига қарши ўзига хос «жанг» олиб борди.
Қуйидаги таҳлилий инфографика орқали учрашувнинг энг қайноқ палласи, тарихий қайдлар ва «К» гуруҳининг навбатдаги учрашувлари тақвими билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ўйин дақиқаси ва воқеа жойи
Тўқнашув тафсилотлари ва ҳакам қарори
Ўзбекистон терма жамоасининг тарихий қайдлари
• 34-дақиқа
• Мехико шаҳри, «Ацтека» стадиони
• Ҳусанов Луис Диасга қарши кескин подкат ташлади.
• Инерция билан майдон ташқарисидаги телеоператорни ҳам ағдариб юборди.
• Бош ҳакам Энтони Тейлор сариқ карточка кўрсатди.
• Илк расмий гол муаллифи: Аббосбек Файзуллаев
• Илк огоҳлантириш олган футболчи: Абдуқодир Ҳусанов
• 23 июнь: Португалия — Ўзбекистон (Хьюстон)
• 28 июнь: Конго ДР — Ўзбекистон
Луис Диасга қарши даҳшатли подкат ва ағдарилган телеоператор
Учрашувнинг биринчи бўлими қизғин палласига кирган маҳалда, Колумбия терма жамоаси ва «Бавария» клуби юлдузи Луис Диас ён чизиқ бўйлаб катта тезликда олдинга қочишга ҳаракат қилди. Шу лаҳзада вакилимиз Абдуқодир Ҳусанов ўзининг анъанавий ва муросасиз услубида рақибга қарши шиддатли подкат ишлатди.
«Ўзбек ҳимоячиси рақибнинг оёғига зарба бериб, уни майдонга қулатди. Бироқ юқори тезлик ва инерция кучи сабабли Ҳусанов ўзини тўхтата олмай, майдон ташқарисига сирпаниб чиқиб кетди. Оқибатда, ўша атрофда баҳсни жонли тасвирга олаётган телеоператорни ҳам кучли зарб билан ағдариб юборди», — деб ёзади хориж нашри.
Ушбу ҳаяжонли ҳодиса сабабли майдондаги ўйин қисқа муддатга тўхтатиб турилди. Йиқилган телеоператорга майдон четининг ўзидаёқ шифокорлар томонидан тезкор тиббий ёрдам кўрсатилди. Тўқнашув марказида бўлган учрашув бош ҳаками, англиялик тажрибали Энтони Тейлор эса Луис Диасга нисбатан ишлатилган бу қўполлик учун Ҳусановни сариқ карточка билан жазолади.
Мағлубият ичидаги тарих: Аббосбек ва Абдуқодирнинг қайдлари
Гарчи ушбу шиддатли беллашув 3:1 ҳисобида Колумбия фойдасига ҳал бўлган бўлса-да, бу ўйин ўзбек футболи солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Боиси, мазкур учрашув Ўзбекистон учун Жаҳон чемпионатлари финал босқичи тарихидаги энг биринчи расмий баҳс сифатида қайд этилди.
Ушбу тарихий учрашувда миллий жамоамизнинг иқтидорли ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, юртимизнинг Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк голи муаллифи сифатида ўз номини тарихга абадий ёзиб қўйди. Унинг яқин дўсти ва сафдоши Абдуқодир Ҳусанов эса, ушбу глобал мусобақада огоҳлантириш (сариқ карточка) олган илк ўзбек футболчиси сифатида статистикага кирди.
Навбатдаги бекат — Хьюстонда Португалияга қарши жанг!
Илк турдаги омадсизликка қарамай, Фабио Каннаваро шогирдлари олдинда турган муҳим баҳсларга жиддий ҳозирлик кўришмоқда. Вакилларимиз гуруҳ босқичидаги иккинчи турни жорий йилнинг 23 июнь куни дунё гранди — Португалия терма жамоасига қарши ўтказишади. Ушбу дунё юлдузлари иштирокидаги тўқнашув АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги муҳташам стадионда бўлиб ўтади.
Вакилларимиз «К» гуруҳидаги охирги ва ҳал қилувчи баҳсини эса 28 июнь куни Африканинг кучли вакили — Конго Демократик Республикаси жамоасига қарши ўтказиб, гуруҳ босқичини якунлашади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Ёш ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг майдондаги мана шундай қўрқмас ва шиддатли ҳаракатлари вакилларимизнинг Жаҳон чемпионатида шунчаки томошабин эмаслигини, балки ҳар бир қарич ер учун курашишга тайёр эканлигини кўрсатади. Илк ҳаяжон ортда қолди, Аббосбекнинг тарихий голи эса жамоамизга руҳий устунлик бериши аниқ. Хьюстондаги баҳсда йигитларимиз бор кучларини кўрсатиб, миллионлаб ватандошларимизга ғалаба қувончини туҳфа этишларига ишонамиз. Кураш давом этади, йигитлар!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва эксклюзив воқеалари, терма жамоамиз футболчиларининг лагердан олинган сўнгги хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…