Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятлар
Россиянинг автомобил бозорида янги Желанд бренди ўзининг иккинчи модели — ўрта ўлчамли Желанд Ж7 кроссоверини расман намойиш этди. Ушбу автомобил Санкт-Петербургдаги Шушари ҳудудида жойлашган собиқ General Motors заводида тўлиқ сикл бўйича ишлаб чиқарилмоқда. Мазкур лойиҳа Россиянинг “АГР” холдинги ва Хитойнинг Дефетоо компанияси ҳамкорлигида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Желанд Ж7 техник жиҳатдан замонавий талабларга жавоб берадиган 1,6 литрли турбомотор билан жиҳозланган. Автомобилга 7 поғонали роботлаштирилган трансмиссия ўрнатилган бўлиб, у ҳайдовчига қулай ва динамик ҳаракатланиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, кроссовернинг олд приводли версияси 150 от кучига эга бўлса, тўлиқ приводли (AWD) варианти 186 от кучи қувватини тақдим этади.
Интерер ва замонавий технологияларАвтомобилнинг ички қисми юқори сифатли экокожа билан қопланган ва замонавий гаджетлар билан бойитилган. Марказий консолда 13,2 дюймли вертикал сенсорли дисплей жойлашган бўлиб, у мультимедиа тизимини бошқариш маркази вазифасини ўтайди. Шунингдек, саккизта динамикдан иборат Sony аудиотизими ва смартфонлар учун 50 ваттли сиmsиз қувватлаш қурилмаси мавжуд.
Ҳайдовчига қулайлик яратиш мақсадида Желанд Ж7 проэксион дисплей, 360 даражали кўриниш берувчи камералар тизими ва икки зонали иқлим назорати билан таъминланган. Панорамали люк эса салоннинг кенг ва ёруғ кўринишига хизмат қилади. Автомобилнинг ташқи кўринишида 18 дюймли қуйма дисклар алоҳида ажралиб туради.
Хавфсизлик ва қулайлик тизимлариХавфсизлик масаласига ҳам жиддий эътибор қаратилган бўлиб, кроссовер олтита хавфсизлик ёстиғи, адаптив круиз-контрол ва бўлакда ушлаб туриш тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, унда “кўринмас ҳудудларни” мониторинг қилиш ва тирбандликларда ҳаракатланишга кўмаклашувчи ассистент мавжуд. Россия иқлимини инобатга олган ҳолда, барча ўриндиқлар, рул, олд ойна ва пуркагичлар иситиш тизими билан таъминланган.
Ҳозирча Желанд Ж7 моделининг аниқ нархлари ва комплектациялари эълон қилинмаган. Бироқ, унинг бозорга чиқиши Россия ва қўшни минтақаларда Хитой технологиялари асосида яратилган автомобилларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Маълумот учун, унинг аналоги ҳисобланган Жаекоо Ж7 Россия бозорида 2,85 миллиондан 3,47 миллион рублгача бўлган нархда сотилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ мазкур бренд остида ихчам Желанд Ж6 кроссоверининг савдолари бошлангани ҳақида хабар берилган эди. Янги моделнинг ишлаб чиқарилиши минтақадаги автомобил саноати тикланишининг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда.
…