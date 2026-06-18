Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятлар

·0·Авто
Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Россиянинг автомобил бозорида янги Желанд бренди ўзининг иккинчи модели — ўрта ўлчамли Желанд Ж7 кроссоверини расман намойиш этди. Ушбу автомобил Санкт-Петербургдаги Шушари ҳудудида жойлашган собиқ General Motors заводида тўлиқ сикл бўйича ишлаб чиқарилмоқда. Мазкур лойиҳа Россиянинг “АГР” холдинги ва Хитойнинг Дефетоо компанияси ҳамкорлигида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Желанд Ж7 техник жиҳатдан замонавий талабларга жавоб берадиган 1,6 литрли турбомотор билан жиҳозланган. Автомобилга 7 поғонали роботлаштирилган трансмиссия ўрнатилган бўлиб, у ҳайдовчига қулай ва динамик ҳаракатланиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, кроссовернинг олд приводли версияси 150 от кучига эга бўлса, тўлиқ приводли (AWD) варианти 186 от кучи қувватини тақдим этади.

Интерер ва замонавий технологиялар

Автомобилнинг ички қисми юқори сифатли экокожа билан қопланган ва замонавий гаджетлар билан бойитилган. Марказий консолда 13,2 дюймли вертикал сенсорли дисплей жойлашган бўлиб, у мультимедиа тизимини бошқариш маркази вазифасини ўтайди. Шунингдек, саккизта динамикдан иборат Sony аудиотизими ва смартфонлар учун 50 ваттли сиmsиз қувватлаш қурилмаси мавжуд.

Ҳайдовчига қулайлик яратиш мақсадида Желанд Ж7 проэксион дисплей, 360 даражали кўриниш берувчи камералар тизими ва икки зонали иқлим назорати билан таъминланган. Панорамали люк эса салоннинг кенг ва ёруғ кўринишига хизмат қилади. Автомобилнинг ташқи кўринишида 18 дюймли қуйма дисклар алоҳида ажралиб туради.

Хавфсизлик ва қулайлик тизимлари

Хавфсизлик масаласига ҳам жиддий эътибор қаратилган бўлиб, кроссовер олтита хавфсизлик ёстиғи, адаптив круиз-контрол ва бўлакда ушлаб туриш тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, унда “кўринмас ҳудудларни” мониторинг қилиш ва тирбандликларда ҳаракатланишга кўмаклашувчи ассистент мавжуд. Россия иқлимини инобатга олган ҳолда, барча ўриндиқлар, рул, олд ойна ва пуркагичлар иситиш тизими билан таъминланган.

Ҳозирча Желанд Ж7 моделининг аниқ нархлари ва комплектациялари эълон қилинмаган. Бироқ, унинг бозорга чиқиши Россия ва қўшни минтақаларда Хитой технологиялари асосида яратилган автомобилларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Маълумот учун, унинг аналоги ҳисобланган Жаекоо Ж7 Россия бозорида 2,85 миллиондан 3,47 миллион рублгача бўлган нархда сотилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ мазкур бренд остида ихчам Желанд Ж6 кроссоверининг савдолари бошлангани ҳақида хабар берилган эди. Янги моделнинг ишлаб чиқарилиши минтақадаги автомобил саноати тикланишининг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда.

ЖеландЖеланд Ж7КроссоверАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиFerrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиБугун, 14:25Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Бугун, 09:26Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорБугун, 08:27Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиДасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиБугун, 08:20Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаҲамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқдаБугун, 06:21Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнЯнгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди