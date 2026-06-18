Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олди

·0·Спорт
Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олди

Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширишга яқин турибди. Мерсисайдликлар Осасуна жамоасининг 22 ёшли иқтидорли вингери Виктор Муноз билан шартнома имзолаш бўйича келишувга эришдилар. 40 миллион еврога баҳоланаётган ушбу трансфер жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш ва кетиши кутилаётган Муҳаммад Салахнинг ўрнини муносиб тўлдириш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер пойгасида Ливерпул жиддий рақобатда ғолиб чиқди. Хусусан, Нюкасл Юнайтед узоқ вақт давомида испаниялик футболчи билан музокаралар олиб борган эди. Бироқ, Ливерпул сўнгги паллада аралашиб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилди. Бу каби ҳолат ўтган йили ҳам кузатилган бўлиб, ўшанда мерсисайдликлар Нюкасл Юнайтеднинг нишонида бўлган Ҳуго Экитике трансферини илиб кетган эдилар.

Виктор Муноз Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола давридаги илк харид бўлиши кутилмоқда. Жамоа таркибида Муҳаммад Салахнинг кетиши, Ҳуго Экитикенинг жароҳати ва Fedерико Чиеса билан хайрлашиш эҳтимоли юқорилиги сабабли, айнан Муноз ҳужумдаги асосий юкни ўз зиммасига олиши керак бўлади. Унинг кўп қиррали ўйин услуби ва тезкорлиги инглиз футболига мос тушиши тахмин қилинмоқда.

Реал Мадрид ва Барселона мактаби тарбияланувчиси

Мунознинг футболчилик фаолияти жуда қизиқарли кечган. У Испаниянинг икки гиганти — Барселона ва Реал Мадрид академияларида таҳсил олган. Каталонияда туғилган футболчи дастлаб Ла Масиа тизимида уч йил давомида маҳорат оширган. Бироқ, кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида 14 ёшида Дамм жамоасига ўтган ва у ерда ўзини кўрсатиб, Реал Мадрид скаутлари назарига тушган.

Мадридда у тезда асосий таркибга яқинлашди ва 2024-25-йилги мавсумда айнан Барселонага қарши ўйинда дебют қилди. Релево нашри хабар беришича, Реал Мадрид унга қизиқиш билдирганида, бошқа ҳеч бир жамоада футболчини қўлга киритиш имконияти қолмаган эди. Шунга қарамай, ёш иқтидор соҳиби доимий ўйин амалиёти истаб Осасуна сафига қўшилди ва у ердаги ёрқин ўйинлари орқали Испания терма жамоасидан чақирув олди.

Ҳозирда Виктор Муноз Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасига киритилган асосий номзодлардан бири ҳисобланади. Унинг трансфери Ливерпул учун нафақат бугунги кун, балки келажак учун қилинган стратегик сармоядир. Англия Премер-лигасининг шиддатли ўйинларида Муноз ўзининг техник маҳорати ва гол сезиш қобилиятини намойиш этиши кутилмоқда.

ЛиверпулТрансферВиктор МунозМуҳаммад СалахАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиНеймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиБугун, 16:18Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Бугун, 15:51Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиБугун, 15:48Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаВолкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаБугун, 15:25Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБарселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди