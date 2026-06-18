Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олди
Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширишга яқин турибди. Мерсисайдликлар Осасуна жамоасининг 22 ёшли иқтидорли вингери Виктор Муноз билан шартнома имзолаш бўйича келишувга эришдилар. 40 миллион еврога баҳоланаётган ушбу трансфер жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш ва кетиши кутилаётган Муҳаммад Салахнинг ўрнини муносиб тўлдириш мақсадида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер пойгасида Ливерпул жиддий рақобатда ғолиб чиқди. Хусусан, Нюкасл Юнайтед узоқ вақт давомида испаниялик футболчи билан музокаралар олиб борган эди. Бироқ, Ливерпул сўнгги паллада аралашиб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилди. Бу каби ҳолат ўтган йили ҳам кузатилган бўлиб, ўшанда мерсисайдликлар Нюкасл Юнайтеднинг нишонида бўлган Ҳуго Экитике трансферини илиб кетган эдилар.
Виктор Муноз Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола давридаги илк харид бўлиши кутилмоқда. Жамоа таркибида Муҳаммад Салахнинг кетиши, Ҳуго Экитикенинг жароҳати ва Fedерико Чиеса билан хайрлашиш эҳтимоли юқорилиги сабабли, айнан Муноз ҳужумдаги асосий юкни ўз зиммасига олиши керак бўлади. Унинг кўп қиррали ўйин услуби ва тезкорлиги инглиз футболига мос тушиши тахмин қилинмоқда.
Реал Мадрид ва Барселона мактаби тарбияланувчисиМунознинг футболчилик фаолияти жуда қизиқарли кечган. У Испаниянинг икки гиганти — Барселона ва Реал Мадрид академияларида таҳсил олган. Каталонияда туғилган футболчи дастлаб Ла Масиа тизимида уч йил давомида маҳорат оширган. Бироқ, кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида 14 ёшида Дамм жамоасига ўтган ва у ерда ўзини кўрсатиб, Реал Мадрид скаутлари назарига тушган.
Мадридда у тезда асосий таркибга яқинлашди ва 2024-25-йилги мавсумда айнан Барселонага қарши ўйинда дебют қилди. Релево нашри хабар беришича, Реал Мадрид унга қизиқиш билдирганида, бошқа ҳеч бир жамоада футболчини қўлга киритиш имконияти қолмаган эди. Шунга қарамай, ёш иқтидор соҳиби доимий ўйин амалиёти истаб Осасуна сафига қўшилди ва у ердаги ёрқин ўйинлари орқали Испания терма жамоасидан чақирув олди.
Ҳозирда Виктор Муноз Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасига киритилган асосий номзодлардан бири ҳисобланади. Унинг трансфери Ливерпул учун нафақат бугунги кун, балки келажак учун қилинган стратегик сармоядир. Англия Премер-лигасининг шиддатли ўйинларида Муноз ўзининг техник маҳорати ва гол сезиш қобилиятини намойиш этиши кутилмоқда.
…