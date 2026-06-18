Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлди

·0·Техно
Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлди

Apple корпорацияси Бразилия бозорида iOS иловаларини тарқатиш ва тўловларни амалга ошириш қоидаларига жиддий ўзгартиришлар киритганини эълон қилди. Эндиликда ушбу мамлакатдаги дастурчилар ўз маҳсулотларини нафақат расмий App Store, балки муқобил иловалар дўконлари орқали ҳам фойдаланувчиларга етказиб беришлари мумкин бўлади. Бу қадам технология гигантининг узоқ йиллик ёпиқ экотизимида навбатдаги дарз кетиш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур ўзгаришлар Apple ва Бразилиянинг рақобатни тартибга солиш органи — КАДE (Конселҳо Административо де Дефеса Экономика) ўртасидаги келишув натижасида юзага келди. Шундай қилиб, Бразилия Европа Иттифоқи ва Япониядан кейин Apple компаниясини ўз қоидаларини юmsҳатишга мажбур қилган навбатдаги йирик бозорга айланди. Бу жараёнлар глобал миқёсда технологик платформаларнинг монополиясига қарши кураш кучайиб бораётганидан далолат беради.

Хавфсизлик чоралари ва янги талаблар

Apple вакилларининг таъкидлашича, муқобил дўконларга рухсат берилгани билан, хавфсизлик масалалари диққат марказида қолади. App Store доирасидан ташқарида тарқатиладиган барча иловалар махсус нотариал текширувдан ўтиши шарт. Шунингдек, муқобил платформалар операторлари учун алоҳида авторизация талаблари жорий этилади. Бу чоралар фойдаланувчиларни, айниқса болаларни номақбул контент ва фирибгарликдан ҳимоя қилишга қаратилган.

Дастурчилар учун молиявий шартлар ҳам ўзгарди. Apple Бразилиядаги фаолияти учун янгиланган лицензия шартномасини тақдим этди. Унга кўра, эндиликда Коре Течнологй Коммиссион (КТК) деб номланувчи 5 фоизлик комиссия тўлови жорий этилади. Ушбу тизим аввалроқ Европа Иттифоқида синовдан ўтказилган эди ва у иловалар қаерда (App Store, веб-сайт ёки муқобил дўкон) тарқатилишидан қатъи назар амал қилади.

Глобал тенденция ва оқибатлар

Сўнгги йилларда Apple бутун дунё бўйлаб тартибга солувчи органларнинг босими остида қолмоқда. Масалан, АҚШда Эпик Гамес билан бўлган суд жараёнидан сўнг, компания дастурчиларга фойдаланувчиларни ташқи тўлов тизимларига йўналтиришга рухсат беришга мажбур бўлган эди. Бразилиядаги вазият ҳам шундай ҳуқуқий ва иқтисодий курашларнинг мантиқий давомидир.

Бразилиялик дастурчилар янги шартларга рози бўлишлари учун 2026-йилнинг 6-июльига қадар вақт берилди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ўзгаришлар бошқа ривожланаётган мамлакатлар, жумладан, Марказий Осиё минтақаси учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Агар йирик бозорларда ушбу амалиёт муваффақиятли қўлланилса, келажакда iPhone фойдаланувчилари бутун дунё бўйлаб иловаларни ўрнатишда кўпроқ эркинликка эга бўлишлари кутилмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, Apple ушбу қадамни ихтиёрий равишда эмас, балки маҳаллий қонунчилик талабларига мослашиш ва кўп миллионли жарималардан қочиш мақсадида амалга оширган. Бу эса технология оламида "ёпиқ боғ" (валлед гарден) концепциясининг аста-секин емирилаётганини кўрсатади.

AppleApp StoreБразилияiOSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиСунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиБугун, 15:23Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаГенерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди