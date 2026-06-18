Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилинди
Дунё геймерлари узоқ кутган лаҳзалар яқинлашмоқда: Роккстар Гамес компанияси Гранд Тефт Ауто ВИ (GTА 6) ўйини учун расмий равишда олдиндан буюртма (пре-ордер) бериш санасини очиқлади. Маълум қилинишича, ўйин ишқибозлари жорий йилнинг 25-июн кунидан бошлаб янги лойиҳага буюртма бериш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик ўйин саноатидаги энг йирик воқеалардан бири бўлиб, узоқ йиллик интизорликка нуқта қўйиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон билан бир вақтда ишлаб чиқувчилар GTА 6 нинг расмий арт-суратлари ва муқова дизайнини ҳам тақдим этишди. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар ўйинни рақамли дўконлар ҳамда айрим расмий чакана савдо тармоқлари орқали банд қилишлари мумкин бўлади. Ҳозирча Роккстар Гамес ўйиннинг аниқ нархини сир тутмоқда, бироқ таҳлилчилар унинг қиймати замонавий ААА-лойиҳалар стандартидан юқори бўлишини тахмин қилишмоқда.
Платформалар ва чекловларЎйиннинг техник жиҳатлари ва қайси қурилмаларда ишлаши борасидаги маълумотлар кўпчиликни ўйлантириб келаётган эди. Расмий саҳифада келтирилишича, GTА 6 ҳозирча фақатгина PlayStation 5 ҳамда Xbox Series X|С консоллари учун тасдиқланган. Афсуски, шахсий компьютер (ПК) фойдаланувчилари учун ҳозирча ҳеч қандай хушхабар йўқ — платформалар рўйхатида компьютерлар қайд этилмаган.
Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда PlayStation ва Xbox консоллари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, 25-июндан бошланадиган жараён маҳаллий ўйин ихлосмандлари диққат марказида бўлади. Бироқ ПК версиясининг кечикиши кўплаб ўзбекистонлик фойдаланувчиларни янги авлод консолларини сотиб олишга ундаши мумкин.
Релиз санаси ва кечикишларШуни ҳам таъкидлаш жоизки, Гранд Тефт Ауто ВИ нинг расмий релизи 2026-йилнинг 19-ноябрига режалаштирилган. Аввалроқ Роккстар Гамес ўйинни чиқариш муддатини бир неча бор ортга сурган эди. Дастлабки режалар эртароқ муддатни кўзлаган бўлса-да, лойиҳанинг кўлами ва сифатига бўлган юқори талаб туфайли якуний сана 2026-йилнинг охирига белгиланди.
Янги қисмда воқеалар ривожи Висе Ситй шаҳрининг замонавий талқинида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ўйин графикаси ва сунъий интеллект имкониятлари бўйича янги стандартларни ўрнатиши тахмин қилинаётган GTА 6, шубҳасиз, ўн йилликнинг энг муҳим медиа маҳсулотига айланади. Эндиликда мухлислар 25-июн санасини кутиб, ўз нусхаларини биринчилардан бўлиб банд қилишлари мумкин.
…