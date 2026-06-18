Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилинди

·0·Техно
Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилинди

Дунё геймерлари узоқ кутган лаҳзалар яқинлашмоқда: Роккстар Гамес компанияси Гранд Тефт Ауто ВИ (GTА 6) ўйини учун расмий равишда олдиндан буюртма (пре-ордер) бериш санасини очиқлади. Маълум қилинишича, ўйин ишқибозлари жорий йилнинг 25-июн кунидан бошлаб янги лойиҳага буюртма бериш имкониятига эга бўладилар. Ушбу янгилик ўйин саноатидаги энг йирик воқеалардан бири бўлиб, узоқ йиллик интизорликка нуқта қўйиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон билан бир вақтда ишлаб чиқувчилар GTА 6 нинг расмий арт-суратлари ва муқова дизайнини ҳам тақдим этишди. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар ўйинни рақамли дўконлар ҳамда айрим расмий чакана савдо тармоқлари орқали банд қилишлари мумкин бўлади. Ҳозирча Роккстар Гамес ўйиннинг аниқ нархини сир тутмоқда, бироқ таҳлилчилар унинг қиймати замонавий ААА-лойиҳалар стандартидан юқори бўлишини тахмин қилишмоқда.

Платформалар ва чекловлар

Ўйиннинг техник жиҳатлари ва қайси қурилмаларда ишлаши борасидаги маълумотлар кўпчиликни ўйлантириб келаётган эди. Расмий саҳифада келтирилишича, GTА 6 ҳозирча фақатгина PlayStation 5 ҳамда Xbox Series X|С консоллари учун тасдиқланган. Афсуски, шахсий компьютер (ПК) фойдаланувчилари учун ҳозирча ҳеч қандай хушхабар йўқ — платформалар рўйхатида компьютерлар қайд этилмаган.

Ўзбекистонлик геймерлар учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Мамлакатимизда PlayStation ва Xbox консоллари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, 25-июндан бошланадиган жараён маҳаллий ўйин ихлосмандлари диққат марказида бўлади. Бироқ ПК версиясининг кечикиши кўплаб ўзбекистонлик фойдаланувчиларни янги авлод консолларини сотиб олишга ундаши мумкин.

Релиз санаси ва кечикишлар

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Гранд Тефт Ауто ВИ нинг расмий релизи 2026-йилнинг 19-ноябрига режалаштирилган. Аввалроқ Роккстар Гамес ўйинни чиқариш муддатини бир неча бор ортга сурган эди. Дастлабки режалар эртароқ муддатни кўзлаган бўлса-да, лойиҳанинг кўлами ва сифатига бўлган юқори талаб туфайли якуний сана 2026-йилнинг охирига белгиланди.

Янги қисмда воқеалар ривожи Висе Ситй шаҳрининг замонавий талқинида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ўйин графикаси ва сунъий интеллект имкониятлари бўйича янги стандартларни ўрнатиши тахмин қилинаётган GTА 6, шубҳасиз, ўн йилликнинг энг муҳим медиа маҳсулотига айланади. Эндиликда мухлислар 25-июн санасини кутиб, ўз нусхаларини биринчилардан бўлиб банд қилишлари мумкин.

GTА 6Роккстар ГамесPlayStation 5Xbox SeriesТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиСунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиБугун, 15:23Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаГенерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаБугун, 15:23Spotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширдиSpotify ҳақиқий ишқибозлар учун чипталарни банд қилиш тизимини ишга туширдиБугун, 14:25Хитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айландиХитой денгиз шамол энергетикаси бўйича дунёда мутлақ етакчига айландиБугун, 13:59Хитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадамХитой коинотда гуруч етиштирмоқда: Ой ва Марс миссиялари учун муҳим қадамБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди