Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлди

·0·Спорт
Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлди

Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич беллашувлари қизғин палласига кириб бормоқда. «К» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган Колумбияга қарши тарихий тўқнашув (1:3) якунига етгач, Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари нафақат майдондаги шиддатли ўйинлари, балки майдон ташқарисидаги юксак маданияти ва инсонийлик фазилатлари билан ҳам бутун дунё аҳлининг меҳрини қозонишга улгурдилар.

Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) расмий телеграм-канали тарқатган маълумотларга кўра, баҳс якунланганидан сўнг вакилларимиз ўзларига ажратилган кийиниш хонасини озода ва чиройли тартибга келтириб, мезбонларга бўлган чексиз ҳурматларини изҳор этишган.

Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали терма жамоамизнинг қолдирган тарихий маданий изи ва учрашувнинг тўлиқ голлар статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Миллий жамоамизнинг маданий қадами

Ўзбекистон — Колумбия (1:3) учрашуви голлари

Навбатдаги гуруҳ босқичи учрашувлари

Хона тозалиги: Кийиниш хонаси идеал даражада тозаланди.

40-дақ: Даниэль Муньос (0:1)


60-дақ: Аббосбек Файзуллаев (1:1)

23 июнь: Португалия — Ўзбекистон

Миннатдорлик ёзуви: Испан ва ўзбек тилларида ташаккурнома қолдирилди.

65-дақ: Луис Диас (1:2)


90+дақ: Хаминтон Кампас (1:3)

28 июнь: ДР Конго — Ўзбекистон

«Катта раҳмат, Мексика!»: Тактик доскага муҳрланган ташаккурнома

Миллий терма жамоамиз аъзолари ўйиндан сўнг хонани тўлиқ йиғиштириб, мураббийларнинг тактик кўрсатмалари учун мўлжалланган махсус доскага испан ва ўзбек тилларида дил сўзларини муҳрлашган:

«Катта раҳмат, Мексика! Жаҳон чемпионатида омад тилаймиз. Раҳмат»

Бундан ташқари, Ўзбекистон футбол ассоциацияси берган расмий баёнотда вакилларимизнинг Мехико шаҳрида жойлашган афсонавий ва дунёга машҳур «Ацтека» стадионига алоҳида эҳтироми акс этган: «Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк расмий ўйинимизга мезбонлик қилгани учун гўзал Мексика давлатига ва афсонавий „Ацтека“ аренасига ўз миннатдорлигимизни билдирамиз». Ушбу олижаноб қадам маҳаллий мухлислар ва ташкилотчиларнинг юксак олқишига сабаб бўлди.

Дебют баҳси хронологияси ва киритилган голлар

Эслатиб ўтиш жоизки, чоршанба куни бўлиб ўтган ушбу учрашув Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ўз тарихидаги илк Мундиал баҳси сифатида йилномаларга кирди. Мехико мезбонлик қилган учрашувда Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» кучли Колумбия терма жамоасига 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди.

Учрашувда ҳисобни 40-дақиқада Луис Диаснинг голли узатмасидан сўнг Колумбия ҳимоячиси Даниэль Муньос очди. Иккинчи бўлимда вакилларимиз катта босим ўтказишди ва 60-дақиқада маҳоратли ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев тарихий голни уриб, мувозанатни тиклади (1:1). Бироқ орадан кўп ўтмай, 65-дақиқада Густаво Пуэртанинг пасидан сўнг Луис Диас жанубий америкаликларни яна олдинга олиб чиқди. Баҳснинг асосий вақти якунланиши арафасида эса Хуан Эрнандеснинг узатмасини Хаминтон Кампас голга айлантириб, учрашувнинг якуний ҳисобини белгилади.

Синов ҳали олдинда: Навбатдаги бекатлар

Маглубиятга қарамай, ҳамюртларимиз Жаҳон чемпионатидаги иштирокларини юқори кайфиятда давом эттиришмоқда. Вакилларимиз «К» гуруҳидаги кейинги ўйинларини дунё футболи грандларидан бири бўлмиш Португалия ҳамда Африка қитъасининг жиддий вакили — Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши ўтказиб, плей-офф йўлланмаси учун охиригача курашадилар.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Футбол фақат яшил майдондаги 90 дақиқалик ўйиндан иборат эмас. Терма жамоамиз аъзоларининг «Ацтека» стадионида кўрсатган бундай юксак маданияти бутун дунёга ўзбек халқининг қанчалик аслзода ва меҳмондўст эканлигини яна бир бор намойиш этди. Майдондаги натижа балки вақтинчаликдир, аммо қолдирилган бундай гўзал таассурот абадий қолади. Энди Фабио Каннаваро шогирдларидан худди шундай чиройли ва ғалабали ўйинни навбатдаги Португалияга қарши учрашувда ҳам кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаВолкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаБугун, 15:25Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБарселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБугун, 15:17Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаРоберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаБугун, 14:53Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди