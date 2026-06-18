Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлди
Шимолий Америка яшил майдонларида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич беллашувлари қизғин палласига кириб бормоқда. «К» гуруҳининг 1-туридан ўрин олган Колумбияга қарши тарихий тўқнашув (1:3) якунига етгач, Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари нафақат майдондаги шиддатли ўйинлари, балки майдон ташқарисидаги юксак маданияти ва инсонийлик фазилатлари билан ҳам бутун дунё аҳлининг меҳрини қозонишга улгурдилар.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) расмий телеграм-канали тарқатган маълумотларга кўра, баҳс якунланганидан сўнг вакилларимиз ўзларига ажратилган кийиниш хонасини озода ва чиройли тартибга келтириб, мезбонларга бўлган чексиз ҳурматларини изҳор этишган.
Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали терма жамоамизнинг қолдирган тарихий маданий изи ва учрашувнинг тўлиқ голлар статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Миллий жамоамизнинг маданий қадами
Ўзбекистон — Колумбия (1:3) учрашуви голлари
Навбатдаги гуруҳ босқичи учрашувлари
• Хона тозалиги: Кийиниш хонаси идеал даражада тозаланди.
• 40-дақ: Даниэль Муньос (0:1)
• 60-дақ: Аббосбек Файзуллаев (1:1)
• 23 июнь: Португалия — Ўзбекистон
• Миннатдорлик ёзуви: Испан ва ўзбек тилларида ташаккурнома қолдирилди.
• 65-дақ: Луис Диас (1:2)
• 90+дақ: Хаминтон Кампас (1:3)
• 28 июнь: ДР Конго — Ўзбекистон
«Катта раҳмат, Мексика!»: Тактик доскага муҳрланган ташаккурнома
Миллий терма жамоамиз аъзолари ўйиндан сўнг хонани тўлиқ йиғиштириб, мураббийларнинг тактик кўрсатмалари учун мўлжалланган махсус доскага испан ва ўзбек тилларида дил сўзларини муҳрлашган:
«Катта раҳмат, Мексика! Жаҳон чемпионатида омад тилаймиз. Раҳмат»
Бундан ташқари, Ўзбекистон футбол ассоциацияси берган расмий баёнотда вакилларимизнинг Мехико шаҳрида жойлашган афсонавий ва дунёга машҳур «Ацтека» стадионига алоҳида эҳтироми акс этган: «Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк расмий ўйинимизга мезбонлик қилгани учун гўзал Мексика давлатига ва афсонавий „Ацтека“ аренасига ўз миннатдорлигимизни билдирамиз». Ушбу олижаноб қадам маҳаллий мухлислар ва ташкилотчиларнинг юксак олқишига сабаб бўлди.
Дебют баҳси хронологияси ва киритилган голлар
Эслатиб ўтиш жоизки, чоршанба куни бўлиб ўтган ушбу учрашув Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ўз тарихидаги илк Мундиал баҳси сифатида йилномаларга кирди. Мехико мезбонлик қилган учрашувда Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар» кучли Колумбия терма жамоасига 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди.
Учрашувда ҳисобни 40-дақиқада Луис Диаснинг голли узатмасидан сўнг Колумбия ҳимоячиси Даниэль Муньос очди. Иккинчи бўлимда вакилларимиз катта босим ўтказишди ва 60-дақиқада маҳоратли ярим ҳимоячимиз Аббосбек Файзуллаев тарихий голни уриб, мувозанатни тиклади (1:1). Бироқ орадан кўп ўтмай, 65-дақиқада Густаво Пуэртанинг пасидан сўнг Луис Диас жанубий америкаликларни яна олдинга олиб чиқди. Баҳснинг асосий вақти якунланиши арафасида эса Хуан Эрнандеснинг узатмасини Хаминтон Кампас голга айлантириб, учрашувнинг якуний ҳисобини белгилади.
Синов ҳали олдинда: Навбатдаги бекатлар
Маглубиятга қарамай, ҳамюртларимиз Жаҳон чемпионатидаги иштирокларини юқори кайфиятда давом эттиришмоқда. Вакилларимиз «К» гуруҳидаги кейинги ўйинларини дунё футболи грандларидан бири бўлмиш Португалия ҳамда Африка қитъасининг жиддий вакили — Конго Демократик Республикаси терма жамоаларига қарши ўтказиб, плей-офф йўлланмаси учун охиригача курашадилар.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Футбол фақат яшил майдондаги 90 дақиқалик ўйиндан иборат эмас. Терма жамоамиз аъзоларининг «Ацтека» стадионида кўрсатган бундай юксак маданияти бутун дунёга ўзбек халқининг қанчалик аслзода ва меҳмондўст эканлигини яна бир бор намойиш этди. Майдондаги натижа балки вақтинчаликдир, аммо қолдирилган бундай гўзал таассурот абадий қолади. Энди Фабио Каннаваро шогирдларидан худди шундай чиройли ва ғалабали ўйинни навбатдаги Португалияга қарши учрашувда ҳам кутиб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…