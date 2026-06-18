«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади

·0·Спорт
«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади

Айни кунларда чин юрти — Хитой яшил майдонлари ва муҳташам спорт ареналарида чарм қўлқоп усталари ўртасида нуфузли «World Boxing» ташкилоти кубоги ўзининг қизғин палласига кириб бормоқда. Бутун дунё кучли боксчилари жам бўлган ушбу йирик мусобақада Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ҳам ўзларининг юксак маҳоратларини намойиш этишмоқда.

Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати томонидан берилган сўнгги расмий маълумотларга кўра, эртага мазкур кубок баҳсларининг энг ҳаяжонли ва муросасиз кечадиган чорак финал босқичига старт берилади. Эътиборлиси, мана шу масъулиятли кунда жами 9 нафар маҳоратли ва умидли боксчимиз ярим финал йўлланмаси ҳамда медаллар нақдланиши учун рингга кўтарилади.

Эртанги шиддатли жанглар иккита алоҳида йўналиш (дастур) асосида ташкил этилади. Қуйидаги махсус тақвим-жадвал орқали боксчиларимизнинг рақиблари, вазн тоифалари ва баҳслар бошланиш вақти билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Боксчимиз ва вазн тоифаси

Рақиб ва у вакиллик қилаётган давлат

Жанг вақти ва ринг тури

Нигина Ўктамова (-57 кг)

• Жессика Коутиньо (Бразилия)

09:00 — Б ринг

Ситора Турдибекова (-60 кг)

• Крисанди Риос (Венесуэла)

09:45 — А ринг

Асилбек Жалилов (-50 кг)

• Субхан Мамедов (Озарбайжон)

10:45 — А ринг

Абдумалик Халоков (-60 кг)

• Салим Эллис Бей (АҚШ)

11:00 — А ринг

Шавкатжон Болтаев (-70 кг)

• Аблайхан Жуссупов (Қозоғистон)

11:30 — Б ринг

Жавоҳир Абдураҳимов (-75 кг)

• Габриеле Гуиди (Италия)

12:15 — А ринг

Феруза Казакова (-51 кг)

• Романе Моулаи (Франция)

15:45 — А ринг

Жавоҳир Умматалиев (-80 кг)

• Ҳуссеин Иашаиш (Иордания)

17:30 — А ринг

Арман Маханов (+90 кг)

• Данабике Байикевузи (Хитой)

18:15 — Б ринг

Эрталабки дастурдан тортиб оқшомдаги қизғин тўқнашувгача

Чорак финал баҳслари эрталаб соат 09:00 дан бошлаб старт олади. Дастлабки дақиқаларданоқ қизлар ўртасидаги баҳсларда маҳоратли вакиламиз Нигина Ўктамова бразилиялик рақибига қарши рингга чиқиб, юртимиз вакилларининг зафарли юришини бошлаб беришга ҳаракат қилади. Орадан кўп ўтмай, Ситора Турдибекова Венесуэла терма жамоаси аъзоси билан куч синашади.

Эркаклар ўртасидаги баҳсларда ҳам шиддат камаймайди. Вазн тоифалари ва тажриба жиҳатидан анча шаклланган Абдумалик Халоков АҚШ вакили билан, Шавкатжон Болтаев эса марказий баҳслардан бирида қўшни Қозоғистон чарм қўлқоп устаси билан рўбару келади. Куннинг иккинчи ярмида ва оқшом дастурида эса оғир вазнли боксчиларимиз, жумладан, энг оғир вазндаги Арман Маханов мезбон давлат — Хитой вакилига қарши ҳал қилувчи жангини ўтказади.

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Хитойдаги ушбу кубок баҳслари вакилларимиз учун халқаро майдонда ўз мавқеини яна бир бор мустаҳкамлаш йўлида жуда муҳим синов ҳисобланади. Бир кунда 9 нафар спортчимизнинг рингга чиқиши ўзбек боксининг кучи ва қамрови қай даражада юқори эканлигидан далолатдир. Рақиблар орасида АҚШ, Қозоғистон ва Хитой каби кучли мактаб вакиллари борлиги жангларнинг шиддатини янада оширади. Ишонамизки, ўзбек ўғлонлари ва қизлари эртага рингда ҳақиқий матонат кўрсатиб, ярим финал йўлланмаларини қўлга киритишади. Омад сизга, ўзбек боксчилари!

Мусобақанинг энг сўнгги натижалари, вакилларимизнинг ғалабали одимлари ва эксклюзив спорт хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиНеймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиБугун, 16:18Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиБугун, 16:17Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Бугун, 15:51Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиБугун, 15:48Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаВолкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди