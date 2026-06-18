«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади
Айни кунларда чин юрти — Хитой яшил майдонлари ва муҳташам спорт ареналарида чарм қўлқоп усталари ўртасида нуфузли «World Boxing» ташкилоти кубоги ўзининг қизғин палласига кириб бормоқда. Бутун дунё кучли боксчилари жам бўлган ушбу йирик мусобақада Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари ҳам ўзларининг юксак маҳоратларини намойиш этишмоқда.
Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати томонидан берилган сўнгги расмий маълумотларга кўра, эртага мазкур кубок баҳсларининг энг ҳаяжонли ва муросасиз кечадиган чорак финал босқичига старт берилади. Эътиборлиси, мана шу масъулиятли кунда жами 9 нафар маҳоратли ва умидли боксчимиз ярим финал йўлланмаси ҳамда медаллар нақдланиши учун рингга кўтарилади.
Эртанги шиддатли жанглар иккита алоҳида йўналиш (дастур) асосида ташкил этилади. Қуйидаги махсус тақвим-жадвал орқали боксчиларимизнинг рақиблари, вазн тоифалари ва баҳслар бошланиш вақти билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Боксчимиз ва вазн тоифаси
Рақиб ва у вакиллик қилаётган давлат
Жанг вақти ва ринг тури
• Нигина Ўктамова (-57 кг)
• Жессика Коутиньо (Бразилия)
• 09:00 — Б ринг
• Ситора Турдибекова (-60 кг)
• Крисанди Риос (Венесуэла)
• 09:45 — А ринг
• Асилбек Жалилов (-50 кг)
• Субхан Мамедов (Озарбайжон)
• 10:45 — А ринг
• Абдумалик Халоков (-60 кг)
• Салим Эллис Бей (АҚШ)
• 11:00 — А ринг
• Шавкатжон Болтаев (-70 кг)
• Аблайхан Жуссупов (Қозоғистон)
• 11:30 — Б ринг
• Жавоҳир Абдураҳимов (-75 кг)
• Габриеле Гуиди (Италия)
• 12:15 — А ринг
• Феруза Казакова (-51 кг)
• Романе Моулаи (Франция)
• 15:45 — А ринг
• Жавоҳир Умматалиев (-80 кг)
• Ҳуссеин Иашаиш (Иордания)
• 17:30 — А ринг
• Арман Маханов (+90 кг)
• Данабике Байикевузи (Хитой)
• 18:15 — Б ринг
Эрталабки дастурдан тортиб оқшомдаги қизғин тўқнашувгача
Чорак финал баҳслари эрталаб соат 09:00 дан бошлаб старт олади. Дастлабки дақиқаларданоқ қизлар ўртасидаги баҳсларда маҳоратли вакиламиз Нигина Ўктамова бразилиялик рақибига қарши рингга чиқиб, юртимиз вакилларининг зафарли юришини бошлаб беришга ҳаракат қилади. Орадан кўп ўтмай, Ситора Турдибекова Венесуэла терма жамоаси аъзоси билан куч синашади.
Эркаклар ўртасидаги баҳсларда ҳам шиддат камаймайди. Вазн тоифалари ва тажриба жиҳатидан анча шаклланган Абдумалик Халоков АҚШ вакили билан, Шавкатжон Болтаев эса марказий баҳслардан бирида қўшни Қозоғистон чарм қўлқоп устаси билан рўбару келади. Куннинг иккинчи ярмида ва оқшом дастурида эса оғир вазнли боксчиларимиз, жумладан, энг оғир вазндаги Арман Маханов мезбон давлат — Хитой вакилига қарши ҳал қилувчи жангини ўтказади.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Хитойдаги ушбу кубок баҳслари вакилларимиз учун халқаро майдонда ўз мавқеини яна бир бор мустаҳкамлаш йўлида жуда муҳим синов ҳисобланади. Бир кунда 9 нафар спортчимизнинг рингга чиқиши ўзбек боксининг кучи ва қамрови қай даражада юқори эканлигидан далолатдир. Рақиблар орасида АҚШ, Қозоғистон ва Хитой каби кучли мактаб вакиллари борлиги жангларнинг шиддатини янада оширади. Ишонамизки, ўзбек ўғлонлари ва қизлари эртага рингда ҳақиқий матонат кўрсатиб, ярим финал йўлланмаларини қўлга киритишади. Омад сизга, ўзбек боксчилари!
Мусобақанинг энг сўнгги натижалари, вакилларимизнинг ғалабали одимлари ва эксклюзив спорт хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…