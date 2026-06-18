Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкин

·0·Техно
Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкин

Россиянинг технология гигантлари — СберДевисес ва “Ростелегом” компаниялари стратегик ҳамкорлик то‛брисидаги битимни имзоладилар. Мазкур келишув доирасида “Ростелегом Ключ” платформаси Сбернинг “Ақлли уй” тизими билан интеграция қилинади. Бу янгилик ко‛п квартирали уйларда яшовчи аҳоли учун маиший қулайликларни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида фойдаланувчилар о‛з уйларидаги инфратузилмани Сбер ақлли колонкалари ёрдамида овозли буйруқлар орқали бошқариш имкониятига эга бо‛ладилар. Масалан, меҳмон келганда домофонни масофадан туриб очиш ёки кириш эшигидаги вазиятни овоз орқали назорат қилиш мумкин бо‛лади. Бу каби ечимлар кундалик юмушларни енгиллаштириш ва вақтни тежашга хизмат қилади.

Телевизор орқали видеокузатув ва хавфсизлик

Ҳамкорликнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, эндиликда видеокузатув камераларидан олинаётган тасвирларни то‛дан-то‛г‛и СберДевисес томонидан ишлаб чиқарилган телевизорлар экранида ко‛риш мумкин бо‛лади. Бу нафақат хонадон ичидаги, балки подезд ва ҳовли ҳудудидаги хавфсизликни реал вақт режимида кузатиш имконини беради.

ixbt.com ма‛лумотига ко‛ра, барча рақамли ечимлар ҳимояланган инфратузилма асосида қурилган. Бу фойдаланувчиларнинг шахсий ма‛лумотлари ва қурилмалар хавфсизлигини та‛минлашда муҳим рол о‛няйди. “Ростелегом Ключ” хизмати Россия Рақамли ривожланиш вазирлигининг дастурий та‛минот реестрига киритилган бо‛либ, у то‛лиқ маҳаллий маҳсулот ҳисобланади.

Ушбу платформа о‛з ичига бир қанча ақлли хизматларни қамраб олади:

  • Ақлли домофон ва подездлардаги видеокузатув;
  • Уй атрофидаги ҳудудни комплекс назорат қилиш;
  • Рақамларни аниқлаш тизимига эга ақлли шлагбаумлар;
  • Ресурсларни исте‛мол қилишни ҳисобга олувчи ақлли ҳисоблагичлар.

Сбер ва “Ростелегом” о‛ртасидаги ушбу ҳамкорлик замонавий турар жой мажмуаларини рақамлаштиришда янги стандартларни жорий этади. О‛збекистон бозорида ҳам со‛нгги йилларда “Ақлли уй” технологияларига қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, қо‛шни давлатлардаги бундай интеграция жараёнлари маҳаллий девелоперлар ва IT-компаниялар учун ҳам тажриба мактаби бо‛лиши мумкин.

Мутахассисларнинг та‛кидлашича, бундай экотизимларнинг бирлашиши фойдаланувчи тажрибасини яхшилаш билан бирга, уй-жой коммунал хизматлари ко‛рсатиш сифатини ҳам оширади. Келажакда тизимга янада ко‛п функциялар, жумладан, сун‛ий интеллект ёрдамида хавфни олдиндан аниқлаш технологиялари қо‛шилиши кутилмоқда.

СберРостелегомАқлли УйТехнологияВидеокузатув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24Сунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиСунъий интеллект назорати учун кураш: IT ходимлари йирик корпорацияларга қаршиБугун, 15:23Генерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаГенерал Интуитион стартапи 2 миллиард доллар қиймат билан янги сармоя жалб қилмоқдаБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди