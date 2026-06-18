Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкин
Россиянинг технология гигантлари — СберДевисес ва “Ростелегом” компаниялари стратегик ҳамкорлик то‛брисидаги битимни имзоладилар. Мазкур келишув доирасида “Ростелегом Ключ” платформаси Сбернинг “Ақлли уй” тизими билан интеграция қилинади. Бу янгилик ко‛п квартирали уйларда яшовчи аҳоли учун маиший қулайликларни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида фойдаланувчилар о‛з уйларидаги инфратузилмани Сбер ақлли колонкалари ёрдамида овозли буйруқлар орқали бошқариш имкониятига эга бо‛ладилар. Масалан, меҳмон келганда домофонни масофадан туриб очиш ёки кириш эшигидаги вазиятни овоз орқали назорат қилиш мумкин бо‛лади. Бу каби ечимлар кундалик юмушларни енгиллаштириш ва вақтни тежашга хизмат қилади.
Телевизор орқали видеокузатув ва хавфсизликҲамкорликнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, эндиликда видеокузатув камераларидан олинаётган тасвирларни то‛дан-то‛г‛и СберДевисес томонидан ишлаб чиқарилган телевизорлар экранида ко‛риш мумкин бо‛лади. Бу нафақат хонадон ичидаги, балки подезд ва ҳовли ҳудудидаги хавфсизликни реал вақт режимида кузатиш имконини беради.
ixbt.com ма‛лумотига ко‛ра, барча рақамли ечимлар ҳимояланган инфратузилма асосида қурилган. Бу фойдаланувчиларнинг шахсий ма‛лумотлари ва қурилмалар хавфсизлигини та‛минлашда муҳим рол о‛няйди. “Ростелегом Ключ” хизмати Россия Рақамли ривожланиш вазирлигининг дастурий та‛минот реестрига киритилган бо‛либ, у то‛лиқ маҳаллий маҳсулот ҳисобланади.
Ушбу платформа о‛з ичига бир қанча ақлли хизматларни қамраб олади:
- Ақлли домофон ва подездлардаги видеокузатув;
- Уй атрофидаги ҳудудни комплекс назорат қилиш;
- Рақамларни аниқлаш тизимига эга ақлли шлагбаумлар;
- Ресурсларни исте‛мол қилишни ҳисобга олувчи ақлли ҳисоблагичлар.
Сбер ва “Ростелегом” о‛ртасидаги ушбу ҳамкорлик замонавий турар жой мажмуаларини рақамлаштиришда янги стандартларни жорий этади. О‛збекистон бозорида ҳам со‛нгги йилларда “Ақлли уй” технологияларига қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, қо‛шни давлатлардаги бундай интеграция жараёнлари маҳаллий девелоперлар ва IT-компаниялар учун ҳам тажриба мактаби бо‛лиши мумкин.
Мутахассисларнинг та‛кидлашича, бундай экотизимларнинг бирлашиши фойдаланувчи тажрибасини яхшилаш билан бирга, уй-жой коммунал хизматлари ко‛рсатиш сифатини ҳам оширади. Келажакда тизимга янада ко‛п функциялар, жумладан, сун‛ий интеллект ёрдамида хавфни олдиндан аниқлаш технологиялари қо‛шилиши кутилмоқда.
…