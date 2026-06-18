Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”
Жаҳон чемпионати—2026 турнирининг дебют учрашувида Португалия терма жамоаси кутилмаганда Конго Демократик Республикаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур учрашувдан со–нг африкаликлар вакили Нгалъаел Мукау рақиб жамоа сардори Криштиано Роналдо ҳақида кескин фикрлар билдирди. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшли ҳужумчи энди ҳимоячилар учун алоҳида режа тузишга мажбур қиладиган даражада хавф туғдирмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лилле клуби ва Конго ДР ярим ҳимоячиси Мукау ўйиндан сўнг берган интервюсида беш карра “Олтин тўп” соҳибини тўхтатиш учун махсус тайёргарлик кўрилганини инкор этди. Goal.com нашри хабарига кўра, 21 ёшли футболчи Роналдонинг ёши унинг жисмоний ҳолатига сезиларли таъсир ўтказганини таъкидлаган. “Очиқини айтсам, унга қарши махсус режамиз йўқ эди. Чунки биз унинг аввалги даражасида эмаслигини билардик. У ҳали ҳам тарихдаги энг яхшилардан бири, аммо ёш ўз сўзини айтади — энди у майдонда аввалгидек катта ҳажмдаги ишни бажара олмайди”, дейди Мукау.
Статистика Роналдонинг зарарига ишламоқдаҲустонда бўлиб ўтган баҳсда Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари тарихида асосий таркибда майдонга тушган энг ёши катта футболчига айланди. Бироқ, унинг ўйиндаги самарадорлиги анча паст бўлди. 90 дақиқа давомида у бор-йўғи 25 марта тўпга тегди — бу унинг йирик турнирларда тўлиқ ўйнаган баҳслари орасидаги энг ёмон кўрсаткичидир.
Шунингдек, Португалия афсонасининг голсиз серияси ҳам давом этмоқда. У Жаҳон чемпионати ва Европа чемпионатлари доирасидаги сўнгги 10 та учрашувда рақиб дарвозасини ишғол эта олмади. Бу вақт ичида Роналдо жами 33 марта зарба ё‑ллаган бўлса-да, уларнинг ҳеч бири гол билан якунланмади. Конго ДРнинг тартибли ҳимояси тажрибали ҳужумчини бутунлай зарарсизлантиришга муваффақ бўлди.
Роберто Мартинез танқидларга қандай жавоб берди?Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ўйиндан сўнг ўз сардорини ҳимоя қилиб чиқди. Мутахассис гол зарур бўлган вазиятда дунёнинг энг яхши тўпурарини майдондан олиш мантиқсизлик эканини таъкидлади. Мартинезнинг фикрича, Роналдонинг майдонда бўлиши рақиб ҳимоячиларини чалғитиш ва бошқа футболчилар учун бўш ҳудудлар яратишда муҳим рол ўйнайди.
“Криштиано каби тажрибали футболчи жарима майдончаси ичида бўлиши жуда муҳим. У ҳимоячиларни ўзига тортади ва бу бизга қўшимча имкониятлар беради. Гол излаётган вақтингизда таркибда Роналдо бўлиши шарт”, дея тушунтирди мураббий. Шунга қарамай, Португалиянинг турнирдаги старти мухлислар ва экспертлар орасида кўплаб саволларни келтириб чиқарди.
Мазкур дуранг Португалия учун гуруҳ босқичидаги вазиятни бирмунча мураккаблаштириши мумкин. Эндиликда жамоа кейинги ўйинларда Роналдонинг самарадорлигини ошириш ёки ҳужум чизиғида янгича ёндашувларни қўллаш ҳақида бош қотиришига тўғри келади. Конго ДР учун эса бу натижа тарихий муваффақият сифатида баҳоланмоқда.
…