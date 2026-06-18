Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборади
Бразилия миллий терма жамоасининг етакчиси ва барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Гаитига қарши баҳсда иштирок этмайди. Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) расмий баёнотига кўра, ҳужумчи жамоа билан бирга Филадельфияга йўл олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 34 ёшда бўлган юлдуз футболчи жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнининг якуний босқичини ўтамоқда. Шифокорлар ва мураббийлар штаби футболчининг саломатлигини хавф остига қўймаслик мақсадида уни асосий гуруҳдан ажратиб, махсус режа асосида машғулот ўтказишига қарор қилишди. Goal.com нашри хабарига кўра, Неймар Ню-Жерсидаги базада қолиб, ўзининг жисмоний ҳолатини оптималлаштириш устида ишлайди.
Тикланиш жараёни ва мураббийлар режасиДастлаб, бош мураббий Карло Анселотти Неймарни жамоа билан бирга бўлишини ва сафарларда қатнашишини режалаштирган эди. Бу жамоавий муҳитни сақлаб қолиш ва футболчининг аста-секин умумий гуруҳ машғулотларига мослашиши учун зарур деб ҳисобланган. Бироқ, тиббий департамент стационар шароитда, махсус ускуналар ёрдамида тикланишни давом эттириш самаралироқ деган хулосага келди.
Неймар сешанба куни майдонда қисқа муддатли машқлар бажарган, чоршанба куни эса чигалёзди машғулотларида иштирок этган. Шунга қарамай, унга берилаётган юкламалар бошқа футболчиларникига қараганда анча паст даражада назорат қилинмоқда. КБФ вакиллари футболчининг хавфсизлиги ва турнирнинг ҳал қилувчи паллаларига тайёр бўлиши устувор вазифа эканини таъкидлашмоқда.
Кейинги ўйинлар ва истиқболГаитига қарши ўйиндан сўнг, Бразилия терма жамоаси 24-июн куни Шотландияга қарши гуруҳдаги сўнгги учрашувини ўтказади. Неймарнинг ушбу баҳсда майдонга тушиши ҳам катта сўроқ остида турибди. Карло Анселотти эҳтиёткорлик сиёсатини қўллаб, ҳужумчини плей-офф босқичига қадар тўлиқ соғлом ҳолатга келтиришни кўзламоқда.
Агар футболчининг техник ва тактик машғулотларга реакцияси ижобий бўлса, у гуруҳ босқичининг сўнгги ўйинида бир неча дақиқа ҳаракат қилиши мумкин. Акс ҳолда, Бразилия мухлислари ўз кумирларини фақатгина нимчорак финалдан бошлаб майдонда кўришлари эҳтимоли юқори. Ҳозирча жамоа Гаитига қарши баҳсда Неймарсиз ғалаба қозониб, муддатидан олдин кейинги босқич масаласини ҳал қилишга ҳаракат қилади.
…