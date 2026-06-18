Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборади

·0·Спорт
Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборади

Бразилия миллий терма жамоасининг етакчиси ва барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Гаитига қарши баҳсда иштирок этмайди. Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) расмий баёнотига кўра, ҳужумчи жамоа билан бирга Филадельфияга йўл олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 34 ёшда бўлган юлдуз футболчи жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнининг якуний босқичини ўтамоқда. Шифокорлар ва мураббийлар штаби футболчининг саломатлигини хавф остига қўймаслик мақсадида уни асосий гуруҳдан ажратиб, махсус режа асосида машғулот ўтказишига қарор қилишди. Goal.com нашри хабарига кўра, Неймар Ню-Жерсидаги базада қолиб, ўзининг жисмоний ҳолатини оптималлаштириш устида ишлайди.

Тикланиш жараёни ва мураббийлар режаси

Дастлаб, бош мураббий Карло Анселотти Неймарни жамоа билан бирга бўлишини ва сафарларда қатнашишини режалаштирган эди. Бу жамоавий муҳитни сақлаб қолиш ва футболчининг аста-секин умумий гуруҳ машғулотларига мослашиши учун зарур деб ҳисобланган. Бироқ, тиббий департамент стационар шароитда, махсус ускуналар ёрдамида тикланишни давом эттириш самаралироқ деган хулосага келди.

Неймар сешанба куни майдонда қисқа муддатли машқлар бажарган, чоршанба куни эса чигалёзди машғулотларида иштирок этган. Шунга қарамай, унга берилаётган юкламалар бошқа футболчиларникига қараганда анча паст даражада назорат қилинмоқда. КБФ вакиллари футболчининг хавфсизлиги ва турнирнинг ҳал қилувчи паллаларига тайёр бўлиши устувор вазифа эканини таъкидлашмоқда.

Кейинги ўйинлар ва истиқбол

Гаитига қарши ўйиндан сўнг, Бразилия терма жамоаси 24-июн куни Шотландияга қарши гуруҳдаги сўнгги учрашувини ўтказади. Неймарнинг ушбу баҳсда майдонга тушиши ҳам катта сўроқ остида турибди. Карло Анселотти эҳтиёткорлик сиёсатини қўллаб, ҳужумчини плей-офф босқичига қадар тўлиқ соғлом ҳолатга келтиришни кўзламоқда.

Агар футболчининг техник ва тактик машғулотларга реакцияси ижобий бўлса, у гуруҳ босқичининг сўнгги ўйинида бир неча дақиқа ҳаракат қилиши мумкин. Акс ҳолда, Бразилия мухлислари ўз кумирларини фақатгина нимчорак финалдан бошлаб майдонда кўришлари эҳтимоли юқори. Ҳозирча жамоа Гаитига қарши баҳсда Неймарсиз ғалаба қозониб, муддатидан олдин кейинги босқич масаласини ҳал қилишга ҳаракат қилади.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиКарло АнселоттиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиБугун, 16:17Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Конго ДР ярим ҳимоячиси: “Криштиано Роналдо энди аввалгидек хавфли эмас”Бугун, 15:51Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиБугун, 15:48Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаВолкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаБугун, 15:25Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБарселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди