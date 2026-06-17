Нега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтди
Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухель Жаҳон чемпионати арафасида таркибда ўзгаришлар амалга оширган бўлса-да, яна бир бор Реал Мадрид ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд хизматларидан воз кечди. Жароҳат олган Тино Ливраменто ўрнига Тревоҳ Чалобаҳ таркибга жалб этилиши кўпчиликда саволлар туғдирди. Айниқса, дунёнинг энг яхши ўнг қанот ҳимоячиларидан бири ҳисобланган футболчининг нуфузли турнирдан четда қолиши мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ливерпул афсонаси ва таниқли эксперт Джейми Каррагер Sky Sports эфирида ушбу ҳолат юзасидан ўз фикрларини билдириб, Томас Тухельнинг танловини тактик қарашлар билан изоҳлади. Каррагернинг сўзларига кўра, немис мутахассиси ҳимоя чизиғида ижодкорликдан кўра барқарорлик ва интизомни устун қўймоқда. Бу эса Александер-Арнолд каби ҳужумкор услубдаги футболчилар учун терма жамоа эшиклари ёпиқ қолишига сабаб бўлиши мумкин.
Тактик танлов: Ижодкорликдан кўра ҳимоя муҳимроқКаррагернинг таъкидлашича, Томас Тухель ўз жамоасида соф ўнг қанот ҳимоячиларидан кўра, марказда ҳам ўйнай оладиган универсал ва ҳимоявий қобилияти кучли ўйинчиларни кўришни истайди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббийнинг бу қарори унинг ўйин фалсафасидан келиб чиққан. Тухель қанот ҳимоячиларидан ҳужумда креатив марказ бўлишни эмас, балки анъанавий ҳимоя вазифаларини мукаммал бажаришни талаб қилади.
"Биз Трентнинг ўзига хос сифатларини яхши биламиз. Реал Мадрид уни айнан шу жиҳатлари учун сотиб олган, Ливерпул мухлислари эса айнан шу сабабли унинг кетишидан қайғуда эди. Бироқ Тухель унинг ижобий томонларидан кўра, ҳимоядаги камчиликларига кўпроқ эътибор қаратаётган кўринади. Унинг ўйин услуби Клопп ёки Реал Мадрид тизимидагидек Трентнинг кучли томонларини бўрттириб кўрсатмайди", — дейди Каррагер.
Экспертнинг фикрича, Англия терма жамоасининг ҳозирги мураббийи таркибни шакллантиришда алоҳида юлдузлар маҳоратидан кўра, жамоавий ҳамжиҳатлик ва ҳимоя мустаҳкамлигига урғу бермоқда. Тревоҳ Чалобаҳнинг танланиши ҳам Тухельнинг ўз тизимига мос, кўпроқ "ишчи" характердаги футболчиларга ишонишини тасдиқлайди. Бу эса Александер-Арнолд каби юқори техникага эга, аммо ҳимояда хатога йўл қўйиши мумкин бўлган ўйинчилар учун ноқулайлик туғдиради.
Трент Александер-Арнолднинг Реал Мадрид сафига ўтиши унинг жаҳон даражасидаги нуфузини янада оширган бўлса-да, терма жамоадаги фаолияти турғунлик даврини бошдан кечирмоқда. Каррагернинг сўзларига кўра, мураббий сифат ва истеъдоддан кўра жамоавий руҳ ҳамда тактик мувозанатни биринчи ўринга қўйган. Бу қарор Англиянинг бўлажак турнирдаги натижаларига қандай таъсир қилиши эса мутахассислар ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда.
…