Нега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтди

·22·Спорт
Нега Трент Александер-Арнолд Англия терма жамоасидан четда қолмоқда? Каррагер сабабини айтди

Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухель Жаҳон чемпионати арафасида таркибда ўзгаришлар амалга оширган бўлса-да, яна бир бор Реал Мадрид ҳимоячиси Трент Александер-Арнолд хизматларидан воз кечди. Жароҳат олган Тино Ливраменто ўрнига Тревоҳ Чалобаҳ таркибга жалб этилиши кўпчиликда саволлар туғдирди. Айниқса, дунёнинг энг яхши ўнг қанот ҳимоячиларидан бири ҳисобланган футболчининг нуфузли турнирдан четда қолиши мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпул афсонаси ва таниқли эксперт Джейми Каррагер Sky Sports эфирида ушбу ҳолат юзасидан ўз фикрларини билдириб, Томас Тухельнинг танловини тактик қарашлар билан изоҳлади. Каррагернинг сўзларига кўра, немис мутахассиси ҳимоя чизиғида ижодкорликдан кўра барқарорлик ва интизомни устун қўймоқда. Бу эса Александер-Арнолд каби ҳужумкор услубдаги футболчилар учун терма жамоа эшиклари ёпиқ қолишига сабаб бўлиши мумкин.

Тактик танлов: Ижодкорликдан кўра ҳимоя муҳимроқ

Каррагернинг таъкидлашича, Томас Тухель ўз жамоасида соф ўнг қанот ҳимоячиларидан кўра, марказда ҳам ўйнай оладиган универсал ва ҳимоявий қобилияти кучли ўйинчиларни кўришни истайди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббийнинг бу қарори унинг ўйин фалсафасидан келиб чиққан. Тухель қанот ҳимоячиларидан ҳужумда креатив марказ бўлишни эмас, балки анъанавий ҳимоя вазифаларини мукаммал бажаришни талаб қилади.

"Биз Трентнинг ўзига хос сифатларини яхши биламиз. Реал Мадрид уни айнан шу жиҳатлари учун сотиб олган, Ливерпул мухлислари эса айнан шу сабабли унинг кетишидан қайғуда эди. Бироқ Тухель унинг ижобий томонларидан кўра, ҳимоядаги камчиликларига кўпроқ эътибор қаратаётган кўринади. Унинг ўйин услуби Клопп ёки Реал Мадрид тизимидагидек Трентнинг кучли томонларини бўрттириб кўрсатмайди", — дейди Каррагер.

Экспертнинг фикрича, Англия терма жамоасининг ҳозирги мураббийи таркибни шакллантиришда алоҳида юлдузлар маҳоратидан кўра, жамоавий ҳамжиҳатлик ва ҳимоя мустаҳкамлигига урғу бермоқда. Тревоҳ Чалобаҳнинг танланиши ҳам Тухельнинг ўз тизимига мос, кўпроқ "ишчи" характердаги футболчиларга ишонишини тасдиқлайди. Бу эса Александер-Арнолд каби юқори техникага эга, аммо ҳимояда хатога йўл қўйиши мумкин бўлган ўйинчилар учун ноқулайлик туғдиради.

Трент Александер-Арнолднинг Реал Мадрид сафига ўтиши унинг жаҳон даражасидаги нуфузини янада оширган бўлса-да, терма жамоадаги фаолияти турғунлик даврини бошдан кечирмоқда. Каррагернинг сўзларига кўра, мураббий сифат ва истеъдоддан кўра жамоавий руҳ ҳамда тактик мувозанатни биринчи ўринга қўйган. Бу қарор Англиянинг бўлажак турнирдаги натижаларига қандай таъсир қилиши эса мутахассислар ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда.

АнглияТомас ТухельТрент Александер-АрнолдРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Гарри Кейн Германиядаги муваффақиятсизликдан қандай қилиб кучлироқ бўлиб қайтди?Бугун, 15:37Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?Криштиано Роналдо ва ЖЧ-2026: Португалия афсонасининг янги роли қандай бўлади?Бугун, 15:37Бернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБернардо Силва эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига қўшилдиБугун, 15:19Томас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларТомас Тухел ва Англия: 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан таркиб борасида баҳсларБугун, 14:58Жамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиЖамол Селлами Австриядан учралган мағлубият сабабларини очиқлаб бердиБугун, 14:58Неймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаНеймар машғулотларга қайтди: Бразилия терма жамоаси юлдузи жароҳатидан тикланмоқдаБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати